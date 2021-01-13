УКР
На Волині двох чиновників Держекоінспекції затримано на хабарі 1 тис. дол. за зниження штрафних санкцій, - прокуратура. ФОТО

12 січня правоохоронці затримали на хабарі начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Волині двох чиновників Держекоінспекції затримано на хабарі 1 тис. дол. за зниження штрафних санкцій, - прокуратура 01

За даними слідства, чиновники вимагали від суб'єкта господарювання 1000 доларів за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднювальних речовин у повітря.

Хабарників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Волині двох чиновників Держекоінспекції затримано на хабарі 1 тис. дол. за зниження штрафних санкцій, - прокуратура 02

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.

хабар (4789) Держекоінспекція (248) прокуратура (3751) силовики (2518) Волинська область (911)
этих надо судить, и высшую меру им, расстрел через повешение, а кто миллионами берет, тем новые должности и повышения по службе
13.01.2021 00:12 Відповісти
Фирсов - экстремал, попробовал штрафовать Ахметова, но сразу вылетел))
13.01.2021 00:51 Відповісти
сразу видно специалиста в украинско-коррупционной системе
13.01.2021 00:55 Відповісти
Здесь играет роль отстёжка а она разная, есть цифры которые оберегают автоматически или гарантированно , поэтому возможно, но не факт ,что посадят ,к тому же это не единственный для них раз, кто его знает может они по нескольку раз в день так упражняются по мелкому ,в течении нескольких лет
13.01.2021 00:27 Відповісти
Я спец в радиоэлектронике и караю неисправные радиодетали, а платит клиент заказчик на ремонт но взятки не беру не получается в такой сфере
13.01.2021 01:01 Відповісти
ну мы тут коллеги в некоторой степени, так как я тоже отличаю транзистор от резистора, конденсатор полярный от неполярного
13.01.2021 01:09 Відповісти
Фірсова звільнили з посади керівника Держекоінспекції, бо він не давав брати хабарі. Тепер в нас міністр екології хабарник і призначив свого керівника Держекоінспекції хабарника і той організовує корупційні схеми по всій Україні! Всіх в тюрму нах і міністра і керівника Держекоінспекції!
13.01.2021 00:29 Відповісти
Причому тут Фірсов? Партію і депутатів йому підкинули рептилоїди, масони та Сорос, щоб дискредетувати найвеличнішого лідера світу.
13.01.2021 00:31 Відповісти
А для чего это конторка создана,только для сбора взяток.
13.01.2021 00:15 Відповісти
Нищеброды какие-то..... 1000это по теперешним меркам копейки....
13.01.2021 00:16 Відповісти
То Порошенко ключі від інспекції не віддав, падлюка. І тягає собі...
13.01.2021 00:20 Відповісти
Тю, лохи. Ось як треба.
"И.о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков ГФС назначен Сергей Лебедко, задержанный с поличным при получении взятки в 66 млн гривен и уволенный в 2017 году"
13.01.2021 00:25 Відповісти
Мудрий прОстий нАрід,який мудро проголосував на ЗЕферендумі за пожиттєве увязнення корупціонерам, з подивом дізнався,що податківця якого затримали з хабарем 66 млн грн.підвищили на посаді. Соціальний ліфт ЗЕленського виносить на верх тільки покидьків та хабарників.
13.01.2021 00:27 Відповісти
за яких дебілів вони мають населення (і, на жаль, вони не дуже помиляються)

На Волыни двое чиновников Госэкоинспкции задержаны на взятке 1 тыс. долл. за снижение штрафных санкций, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6883
13.01.2021 00:29 Відповісти
всякую шваль ловят верхи продолжают свои делишки
13.01.2021 04:51 Відповісти
 
 