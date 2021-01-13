На Волині двох чиновників Держекоінспекції затримано на хабарі 1 тис. дол. за зниження штрафних санкцій, - прокуратура. ФОТО

12 січня правоохоронці затримали на хабарі начальників двох відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

За даними слідства, чиновники вимагали від суб'єкта господарювання 1000 доларів за зменшення розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднювальних речовин у повітря.

Хабарників затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.