4 254 13

Фонд "Повернись живим" просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Команда фонду "Повернись живим", який з 2014 року займається допомогою українським військовим на Донбасі, просить підтримати їхню діяльність.

Про це йдеться у відеозверненні співробітників фонду, передає Цензор.НЕТ.

"Фонд "Повернись живим" 7 років пліч-о-пліч з українськими військовими. Ми залучили на допомогу армії понад 170 000 000 гривен. Сьогодні ми просимо вас підтримати команду фонду!" - йдеться в повідомленні.

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 01

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 02

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 03

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 04

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 05

"Попри дозвіл українського законодавства, ми не використовуємо гроші, зібрані для війська, щоб покрити власні адміністративні витрати. Наші інституційні витрати є окремими і не залежать від зборів на допомогу армії. Для того щоб наші менеджери могли надалі виїжджати і здійснювати заміну і видачу тепловізорів та іншої техніки під час ротацій, журналісти - створювати тексти, а бекофіс - оформляти документацію на обладнання, яке передається, готувати онлайн-звітність, представляти необхідні документи в податкову і т.д., нам потрібно постійно поповнювати зарплатний фонд.

Залучені кошти будуть спрямовані на оплату праці співробітників військового відділу, медіа, фінансового відділу та оплату оренди офісу", - йдеться в повідомленні фонду.

Фонд Повернись живим просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ 06

допомога (8757) фонд (279)
Топ коментарі
+9
"Какая-разница", вбиваемая в головы населения, дает свои плоды.
Волонтерам, голосовавшим за "какую_разницу" большой привет.
показати весь коментар
13.01.2021 11:03 Відповісти
+6
Підтримую регулярно!
показати весь коментар
13.01.2021 11:03 Відповісти
+4
Їм Порох часто гроші перераховував і закликав інших це робити...
показати весь коментар
13.01.2021 11:40 Відповісти
Підтримую регулярно!
показати весь коментар
13.01.2021 11:03 Відповісти
"Какая-разница", вбиваемая в головы населения, дает свои плоды.
Волонтерам, голосовавшим за "какую_разницу" большой привет.
показати весь коментар
13.01.2021 11:03 Відповісти
Как и таким же людям в военной форме.
#Зробили разом.
показати весь коментар
13.01.2021 11:04 Відповісти
Ну це не про Повернись живим, у них якраз інші політичні погляди...
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
Їм напевно не какая_разніца, але мені не зустрічались їхні заяви, з яких можно зробити однозначний висновок яку політичну силу вони підтримують.
показати весь коментар
13.01.2021 11:26 Відповісти
Їм Порох часто гроші перераховував і закликав інших це робити...
показати весь коментар
13.01.2021 11:40 Відповісти
Він багато кому перераховував. Не всі цінували.
показати весь коментар
13.01.2021 11:43 Відповісти
У нас вже мЬІр, каже янелох.
показати весь коментар
13.01.2021 11:03 Відповісти
"который с 2104 года занимается помощью"
мда...
показати весь коментар
13.01.2021 11:05 Відповісти
Я осенью хотел им передать новый артез для раненых за 3 штукаря. Написал им в группу фейсбука- х#р кто ответил даже.
показати весь коментар
13.01.2021 11:14 Відповісти
+
показати весь коментар
13.01.2021 11:18 Відповісти
А хороший подсрачник тарану и молодому папе?...или Тупицкого попросите...
показати весь коментар
13.01.2021 11:50 Відповісти
 
 