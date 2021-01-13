Фонд "Повернись живим" просить підтримати його команду: Нашою відповіддю агресії РФ стала допомога ЗСУ. ВІДЕО+ФОТО

Команда фонду "Повернись живим", який з 2014 року займається допомогою українським військовим на Донбасі, просить підтримати їхню діяльність.

Про це йдеться у відеозверненні співробітників фонду, передає Цензор.НЕТ.

"Фонд "Повернись живим" 7 років пліч-о-пліч з українськими військовими. Ми залучили на допомогу армії понад 170 000 000 гривен. Сьогодні ми просимо вас підтримати команду фонду!" - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клімкін увійшов до складу наглядової ради фонду "Повернись живим"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд "Повернись живим" запустив освітній курс лідерства для офіцерів

"Попри дозвіл українського законодавства, ми не використовуємо гроші, зібрані для війська, щоб покрити власні адміністративні витрати. Наші інституційні витрати є окремими і не залежать від зборів на допомогу армії. Для того щоб наші менеджери могли надалі виїжджати і здійснювати заміну і видачу тепловізорів та іншої техніки під час ротацій, журналісти - створювати тексти, а бекофіс - оформляти документацію на обладнання, яке передається, готувати онлайн-звітність, представляти необхідні документи в податкову і т.д., нам потрібно постійно поповнювати зарплатний фонд.

Залучені кошти будуть спрямовані на оплату праці співробітників військового відділу, медіа, фінансового відділу та оплату оренди офісу", - йдеться в повідомленні фонду.