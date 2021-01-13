Один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор відпочиває в тому ж готелі в Дубаї, де і глава КС України Тупицький. ФОТО

У готелі, де проводить відпочинок з сім'єю глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький, оселився один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"На фото один із найбагатших і популярних спортсменів світу Конор МакГрегор на тлі вілл готелю Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубаї, яке він опублікував 5 годин назад. А це голова Конституційного Суду однієї з найбідніших країн у Європі Тупицький Олександр Миколайович", - написав Ткач.

Читайте також: Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.