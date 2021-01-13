УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3930 відвідувачів онлайн
Новини Фото
17 940 81

Один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор відпочиває в тому ж готелі в Дубаї, де і глава КС України Тупицький. ФОТО

У готелі, де проводить відпочинок з сім'єю глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький, оселився один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"На фото один із найбагатших і популярних спортсменів світу Конор МакГрегор на тлі вілл готелю Kempinski Hotel & Residences Palm Jumeirah в Дубаї, яке він опублікував 5 годин назад. А це голова Конституційного Суду однієї з найбідніших країн у Європі Тупицький Олександр Миколайович", - написав Ткач.

Один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор відпочиває в тому ж готелі в Дубаї, де і глава КС України Тупицький 01

Читайте також: Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

6 січня стало відомо, що глава КС Олександр Тупицький відпочиває на королівської віллі в Дубаї. Медіа з'ясували, що добова оренда вілли в готелі Kempinski Palm Jumeirah - 300 тисяч гривень. 12 січня пресслужба Суду повідомила, що відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму.

Один із найбагатших у світі спортсменів Конор МакГрегор відпочиває в тому ж готелі в Дубаї, де і глава КС України Тупицький 02

Автор: 

ОАЕ (349) Тупицький Олександр (259) Ткач Михайло (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Их невозможно перепутать: откормленный на взятках украинский кнур и спортсмен, у которого 6-8 часов в день уходит на тренировки. Да у кнура в глазах полное отсутствие совести и всего, что отличает животный мир от человека.
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
+30
Хорошо,что мы такая богатая страна,можем себе позволить таких высокооплачиваемых чиновников,судей и прочих кровосисей.
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
+12
Ну так выбирали ж по приколу?!! Вот теперь хочешь смейся, хочешь- плачь.
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лошара))))
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
Народ украинский, когда же ты увидишь, что даже в футбол существует для болельщиков и игроков, а судья чем не приметнее, тем он профессиональнее... Такое впечатление, что "на футбол в Украине ходят тоже, чтобы на "тупицких судей посмотреть", а футболисты и болельщики нервно курят за воротами...
показати весь коментар
13.01.2021 16:55 Відповісти
Хорошо,что мы такая богатая страна,можем себе позволить таких высокооплачиваемых чиновников,судей и прочих кровосисей.
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
Украина могла себе позволить 25 лет за счёт бюджета дотировать весь газ для всего населения.

Вот Норвегия, к примеру, этого сделать не может в силу своей бедности...
показати весь коментар
13.01.2021 13:03 Відповісти
Их невозможно перепутать: откормленный на взятках украинский кнур и спортсмен, у которого 6-8 часов в день уходит на тренировки. Да у кнура в глазах полное отсутствие совести и всего, что отличает животный мир от человека.
показати весь коментар
13.01.2021 12:42 Відповісти
да и кнуриха подстать кнуру - хабалка базарная еще та)
показати весь коментар
13.01.2021 13:01 Відповісти
Зато с крестиком, а значит дядя Вася, честный дворник-атеист = "гореть вечно", а Тупица - в "рай", против которого Дубай - курятник)
показати весь коментар
13.01.2021 13:35 Відповісти
Так и попам заносит регулярно, с Донбасса ведь, там бандюки религиозные, сразу в рай.
показати весь коментар
13.01.2021 16:04 Відповісти
Ну так выбирали ж по приколу?!! Вот теперь хочешь смейся, хочешь- плачь.
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
Нет, надо было еще в 2014 каштаны на Хрещатике украсить игрушками.
показати весь коментар
13.01.2021 12:52 Відповісти
и тогда на вывеске пенсионного фонда в Жмеринке висел бы триколор
показати весь коментар
13.01.2021 13:04 Відповісти
Как раз наоборот
показати весь коментар
13.01.2021 16:05 Відповісти
та может и наоборот висел бы, но таки висел бы,

потому как нет в истории случаев победы без общего руководства,

а именно отсутствие такого руководства стало бы следствием уличного хаоса
показати весь коментар
13.01.2021 19:36 Відповісти
Руководство взял бы тот, кто не испугался, возможно тот же Турчинов. Несколько смертей вряд-ли бы ухудшили ситуацию, учитывая что милиция сбу и армия были и так недееспособны. Но дальнейшее руководство получило бы очень мощный сигнал, и по крайней мере какое-то время сдерживало свои порывы все подгрести под себя и воровать.
показати весь коментар
13.01.2021 21:56 Відповісти
Несколько смертей вряд-ли бы ухудшили ситуацию...


твоя, к примеру
показати весь коментар
13.01.2021 22:32 Відповісти
а он так и не напал ?
показати весь коментар
13.01.2021 22:27 Відповісти
Нужно было по уму за соловья Вакарчука или за главнокомандуещего, который во время парада сделал Илловайский котел?
показати весь коментар
13.01.2021 17:56 Відповісти
котел случился ПОСЛЕ парада

и ты, гнида кремлёвская, прекрасно это знаешь
показати весь коментар
13.01.2021 19:37 Відповісти
то есть, я за деньги пишу правду,

а ты без денег брехню ?

Ты дебил ?
показати весь коментар
13.01.2021 20:34 Відповісти
к сожалению, не имею такой возможности.

удаляет админ.

наверно и он в тебе кремлёвскую гниду распознал )))
показати весь коментар
13.01.2021 22:29 Відповісти
Ты гандон иди еще раз поскигли админу, стукач пожизненный!
показати весь коментар
18.01.2021 18:06 Відповісти
Ты, ИксперД, в вопросе разбираешься, как свинья в апельсинах, а потому- УВЯНЬ!
показати весь коментар
13.01.2021 19:49 Відповісти
Ты маме своей так скажи, озабоченная...
показати весь коментар
13.01.2021 20:31 Відповісти
Дурачок, я круглая сирота.
показати весь коментар
13.01.2021 20:51 Відповісти
Зато ты Експердом стала, за всех ответила.
показати весь коментар
13.01.2021 21:46 Відповісти
С соевым олигархом и БПП было бы интереснее?
показати весь коментар
13.01.2021 20:52 Відповісти
Не скажу, АБРАША, насчет интереснее, но спокойнее и увереннее,-это наверняка.
показати весь коментар
13.01.2021 22:00 Відповісти
Ну как же спокойнее, НАТАШЕНЬКА, а вопросы на действия 5-го президента, которые до сих пор без ответа? Порошенко такое же разочарование для украинцев, как и мистер ЗЕлупен.
показати весь коментар
14.01.2021 20:44 Відповісти
Для меня Порошенко не стал разочарованием. Я уважала и продолжаю уважать его за последовательность, уважение к нашим военным и гражданским, за дипломатичность и интеллигентность. А то, что его так "удачно" обгадили в предвыборный период, так это ИМ считается. На мое мнение о Пятом Президенте это не повлияло.
показати весь коментар
15.01.2021 13:02 Відповісти
"Брось креститья, причетая,
не спасет тебя святая Богородица.
Тот кто руль и весла бросил,
тех нелегкая заносит, так уж водица..."
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
Их поменяли в роддоме местами.
показати весь коментар
13.01.2021 12:44 Відповісти
Так нужно выставочный бой провести
показати весь коментар
13.01.2021 12:47 Відповісти
Хммм , как то однобоко, и про тупицу есть и про зелю есть, а петю на яхте архимед и отдых в эквадоре как то нету
показати весь коментар
13.01.2021 12:50 Відповісти
Так і про Зєлю не було, коли він не був президентом - їздив куди хотів - чи в Туреччину, чи на свою віллу в Італії

Мова ж про людей на державній службі... Був Петя президентом - писали про Мальдіви. Став Зе президентом - писали про Оман!
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
Хоча я чудово розумію, що і Петя і Зе в принципі мають достатньо грошей, щоб дозволити собі такий відпочинок...
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Я не можу зрозуміти, Тупіцький відпочиває на віллі разом з МакГрегором, а на пляжу, як простий відпочивальник?!. Шезлонг на прокат бере. Брешуть і не сміються. Вибачте, Але. Це цькування.Нахабне, примітивне. Пане Юрію! Твіттер, Фейсбук заблокували одного не адекатного. Мені здається, ці публікації і Цензор?! Не порядно!
показати весь коментар
13.01.2021 13:03 Відповісти
Цензор ніколи не відрізнявся обєктивністю. Це звичайний заангажований ресурс заточений під Порошенка. Якщо хочете бруду проти діючої влади, вам сюди.
показати весь коментар
13.01.2021 13:53 Відповісти
ну и как было судьям КС не запретить е-декларирование))) тут прямо.. конфликт шкурных интересов...)) хотя... тут и конфликт поллимонных зарплат в месяц... со здравым смыслом ... и неограниченными возможностями полунищего государств, живущего в долг и на закордонные подачки для содержания легиона таких госслужащих (кому служащих?? какого госа))))))...
показати весь коментар
13.01.2021 12:51 Відповісти
Ну Тупицкий и тупой!
Отдыхать нужно на Мальдивах!
показати весь коментар
13.01.2021 12:53 Відповісти
А чому не в Омані?))
показати весь коментар
13.01.2021 12:56 Відповісти
Лєнка не оплатить. Та і Зє номер прямого рейсу на Оман нікому не каже.
показати весь коментар
13.01.2021 13:00 Відповісти
МакГрегор. Это... ***** разок одну падлу, сделай доброе дело на сегодня.
показати весь коментар
13.01.2021 12:54 Відповісти
А что то за шкура на фото вместе с Тупицким?
показати весь коментар
13.01.2021 12:55 Відповісти
Такакаяразніца.... мало там сосен коробельних навколо грошей в'ється.
показати весь коментар
13.01.2021 12:58 Відповісти
Ну може пику Тупицькому натовче, Конор він такий, задиркуватий А взагалі зарплатня і "доплати" дозволяють Тупицьку такі недешеві "анабасіси", інша справа, ЧОМУ у нього така величезна і нічим не обгрунтована зарплатня у бідній державі?
показати весь коментар
13.01.2021 12:55 Відповісти
Задиркуватий він на ТВ, на шоу. У жмтті ні бо це коштує грошей а іноді й посадити можуть.
показати весь коментар
13.01.2021 12:57 Відповісти
Це ж юмор був. Впевнений, Тупицький зухвалістю в реальному житті дасть фору якомусь октагонному блазню
показати весь коментар
13.01.2021 13:00 Відповісти
МакГрегора "блазнем" може називати тільки той зто виходив з їм на рінг або якесь дурило пустомельне. Ви були з їм на рингу?
показати весь коментар
13.01.2021 13:04 Відповісти
Прихильник ММА? Може ви ще й "бушидо" дивитесь? Краще вже банальна бійка дівчат у чані з грязюкою, кіч такий самий простецький і невибагливий, але там хоч цицьки є
показати весь коментар
13.01.2021 13:07 Відповісти
МакГрегор "ніщєброд" - любий "суддя" України
показати весь коментар
13.01.2021 12:56 Відповісти
Да в Украине все судьи хорошо живут!!!! Ну это не секрет!! Об этом все знают и спец. службы тем более!!! Вопрос почему так- ну наверное, потому же ,что и в Крыму на сторону России перешли тысячи офицеров!!! Они даже не считают себя предателями. Вот и судьи - уверен большая часть , такие же судьи , как и те офицеры!!!!Это работа спец. служб Украины.
показати весь коментар
13.01.2021 12:59 Відповісти
Только смертная казнь, как в Китае, может спасти Украину !!! И судей в первую очередь !!!
показати весь коментар
13.01.2021 13:02 Відповісти
Так для общей иформации!!! Только за 2000-2010 годы в КНР было казнено более 10 тысяч человек . Около 120 тысяч китайский коррупционеров отправилось за решётку на 10-20 лет. Правосудие не щадило даже крупных чиновников. К примеру, был приговорён к казни (впоследствии приговор смягчили до пожизненного срока) вице-мэр Пекина Лю Чжихуа , курировавший китайскую «Силиконовую долину» наукоград Чжунгуанцунь. Чиновник также имел отношение к возведению олимпийских объектов в Пекине. Олимпиада была проведена на высоком уровне, всё построили вовремя, но без элемента коррупции не обошлось - Лю Чжихуа самые "вкусные" подряды отдавал своей любовнице , поставив её во главе строительной компании. Ещё одним статусным китайцем, наказанным за свою коррупционную деятельность, оказался бывший член Политбюро ЦК КПК Чэнь Ситун . Его, правда, приговорили не к расстрелу, а только к 16-летнему заключению в тюрьме.
показати весь коментар
13.01.2021 14:44 Відповісти
Якщо народ України, не одумається після своєї помилки на виборах, коли його обдурили олігархи і агентура путіна на виборах через ЗОМБОЯЩИК , і привели до влади свого ставленика - шоумена Зеленського, якого вони повністю контролюють , а той виконує їх бажання грабувать і руйнувать Україну, то ГЕНОЦИД ,який вже запровадила ця ЗЕ влада піднявши тарифи в угоду олігархату до рівня, коли людині не вистачає заробітку , чи пенсії щоб оплатить ТІЛЬКИ КОМНАЛКУ, ПРИЗВЕДЕ ДО ВИМИРАННІ І ЕМІГРАЦІЇ МАСОВІЙ, ТОБТО ДО РОЗВАЛУ ДЕРЖАВИ. А Тупицький тепер жирує, бо він своїм злочинним і антидержавним рішенням КСУ по суті АМНІСТУВАВ ВСІХ ТОП КОРУПЦІОНЕРІВ В УКРАЇНІ, ТОЖ ТЕПЕР В НЬОГО Є ЗА ЩО ЖИРУВАТЬ, ВИВОД. АБО МИ НЕГАЙНО ЗМІНИМ ЦЮ ВЛАДУ, АБО ЗЛИДНІ І РОЗВАЛ ДЕРЖАВИ , ТОЖ ВИБИРАЄМ ОДНЕ З ДВУХ?
показати весь коментар
13.01.2021 13:10 Відповісти
чего кривляешься? или у тя кот лапищей мочит по КАПСУ?
показати весь коментар
13.01.2021 13:38 Відповісти
Что-то Коннор совсем опух. Не просыхает,что ли? По тупицкому не видно. Стаж.
показати весь коментар
13.01.2021 13:18 Відповісти
і тут Тупицький наступає МакГрегору на ногу, не впізнає, не вибачається і хамить ... нажаль тільки мрії
показати весь коментар
13.01.2021 13:27 Відповісти
Вот и почувствуйте разницу титулованый спортсмен с мировым именем и зажиревший на взятках чинуша который открыто харкает на всех и нескрывает своего жлобства и полностью уверен что он неприкосновенный. На кол
показати весь коментар
13.01.2021 13:28 Відповісти
Доки в Україні є такі як Тупицький, Коломойський, Ахметов, доти прості українці будуть жити бідно, навіть пахаючи по 12-14 год. на добу. Ми всі бідні саме через них і їх прислужників на зразок Дубинського, Зеленського, Єрмака і т д.
показати весь коментар
13.01.2021 14:01 Відповісти
Тупицкий тоже спортсмен, он участвует в национальном в виде спорта который называется Грабеж населения Украины.
показати весь коментар
13.01.2021 14:05 Відповісти
журнашлюхи всё намеками как зеля любит. вы выложите в каком номере он отдыхает конкретно
там есть номера и за 20 тыс грн и виллы за 300 тыс грн
показати весь коментар
13.01.2021 14:06 Відповісти
Повезло МакГрегору. Он удостоился чести отдыхать в одном отеле с "гигантом мысли", "отцом украинской демократии" паном-товарищем Тупицким !!!
показати весь коментар
13.01.2021 14:20 Відповісти
Хоча країна і найбідніша в Европі,зате чиновники самі найбагатші в Европі. Отака муйня,малята...
показати весь коментар
13.01.2021 14:55 Відповісти
Ылитное, продажное чмо из проституционного суда Украины опустило уровень мировой спортивной элиты до своего плинтуса..
показати весь коментар
13.01.2021 14:58 Відповісти
Этого хряка пора уже на шашлык
показати весь коментар
13.01.2021 15:40 Відповісти
Откуда у макгрегора такие бабки?)
показати весь коментар
13.01.2021 17:28 Відповісти
Охрененно, а что делает Тупицкий в Дубаи с женой Зеленского?
показати весь коментар
13.01.2021 17:59 Відповісти
Робить карьєру через ліжко.
показати весь коментар
14.01.2021 03:06 Відповісти
Бл***** ну что Вы пишете. Тупицкий нехороший человек, но это не предьява https://www.google.com/travel/hotels/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9/entity/CgkIjtmPiaSRlEAQAQ/overview?g2lb=2502548%2C2503781%2C4258168%2C4270442%2C4306835%2C4317915%2C4328159%2C4371334%2C4401769%2C4419364%2C4428793%2C4463263%2C4463666%2C4464463%2C4482194%2C4482438%2C4270859%2C4284970%2C4291517&hl=ru-UA&gl=ua&un=1&ap=aAE&q=kempinski%20dubai%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&rp=EI7Zj4mkkZRAEI-1uN3y-ZvbRTgCQAFIA6IBRdCU0YPQsdCw0LkgLSDQntCx0YrQtdC00LjQvdC10L3QvdGL0LUg0JDRgNCw0LHRgdC60LjQtSDQrdC80LjRgNCw0YLRi8ABA8gBAA&ictx=1&utm_campaign=sharing&utm_medium=link&utm_source=htls&hrf=CgUI8C4QACIDVUFIKhYKBwjlDxABGBESBwjlDxABGBIYASgAWAGSAQIgAQ&ved=0CAAQ5JsGahcKEwigh_La9ZnuAhUAAAAAHQAAAAAQEw посмотрите цены на этот отель. это не то за что его нужно распинать. проанализируйте где отдыхают другие
показати весь коментар
14.01.2021 00:12 Відповісти
Мразь кацапская!
показати весь коментар
14.01.2021 02:56 Відповісти
Нарід України ніяких грошей не шкодує на своіх дармоїдів. Нехай гріють свої пузікі на найкращих курортах за наши податки.
показати весь коментар
14.01.2021 03:12 Відповісти
це репресфії і тиск на КС! зрада!
показати весь коментар
14.01.2021 07:22 Відповісти
 
 