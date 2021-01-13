У двох областях вандали пошкодили пам'ятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над пам'ятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів. ФОТО

Чергові акти вандалізму сталися за останні два дні в Херсонській і Полтавській областях, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України і зазначає, що поліція вже розслідує ці злочини.

Згідно з оприлюдненою на сайті Мінветеранів в середу інформацією, в Херсоні на меморіальному кладовищі вандали розбили та повалили на землю 17 пам’ятників встановлених на братській могилі воїнів-визволителей. На Полтавщині, у селі Яреськи, Шишацького району, неповнолітні вандали пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій війн, розпаливши біля підніжжя монументу багаття та навісивши на голову пам'ятника ганчірку, передає Цензор.НЕТ.

"Мінветеранів шоковане збільшенням останнім часом кількості фактів наруги над пам’ятними знаками воїнам, які в різний час стояли на захисті України та вважає це питання суспільно резонансним", - йдеться в публікації.

У зв'язку з цим в міністерстві нагадали, що наруга, осквернення або руйнування братських могил чи могил Невідомого солдата, пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Щодо цих двох вчинених фактів вандалізму, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", - додали в Мінветеранов.

Як повідомлялося, 10 січня МВС України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" поінформувало, що Сектор дізнання Уманського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку - пошкодження меморіальної стіни воїнам антитерористичної операції.

