У двох областях вандали пошкодили пам'ятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над пам'ятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів. ФОТО

Чергові акти вандалізму сталися за останні два дні в Херсонській і Полтавській областях, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України і зазначає, що поліція вже розслідує ці злочини.

Згідно з оприлюдненою на сайті Мінветеранів в середу інформацією, в Херсоні на меморіальному кладовищі вандали розбили та повалили на землю 17 пам’ятників встановлених на братській могилі воїнів-визволителей. На Полтавщині, у селі Яреськи, Шишацького району, неповнолітні вандали пошкодили пам'ятник загиблим у Другій світовій війн, розпаливши біля підніжжя монументу багаття та навісивши на голову пам'ятника ганчірку, передає Цензор.НЕТ.

"Мінветеранів шоковане збільшенням останнім часом кількості фактів наруги над пам’ятними знаками воїнам, які в різний час стояли на захисті України та вважає це питання суспільно резонансним", - йдеться в публікації.

Також дивіться: У Херсоні вандали пошкодили пам'ятники братської могили загиблих під час Другої світової війни, - Нацполіція. ФОТО

У зв'язку з цим в міністерстві нагадали, що наруга, осквернення або руйнування братських могил чи могил Невідомого солдата, пам’ятників, споруджених в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

"Щодо цих двох вчинених фактів вандалізму, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.2 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України", - додали в Мінветеранов.

Як повідомлялося, 10 січня МВС України на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" поінформувало, що Сектор дізнання Уманського районного управління поліції відкрив кримінальне провадження за фактом грубого порушення громадського порядку - пошкодження меморіальної стіни воїнам антитерористичної операції.

Читайте: Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів

У двох областях вандали пошкодили памятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над памятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів 01
У двох областях вандали пошкодили памятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над памятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів 02
У двох областях вандали пошкодили памятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над памятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів 03
У двох областях вандали пошкодили памятники загиблим у Другій світовій війні: випадки наруги над памятними знаками воїнам частішають, - Мінветеранів 04

пам’ятник (933) вандалізм (440) Міністерство у справах ветеранів (310)
+13
О, явно по заказу парашенских сливных бачков.
13.01.2021 13:08 Відповісти
+13
100 % провокация кацапов...никогда не было, а тут на тебе..неужели "подогревают" Херсонщину для будущих своих делишек..а в Полтаве, видимо, для отвода глаз, мол не в одном месте бИндеры распоясались
13.01.2021 13:19 Відповісти
+9
шо,кремляди с поиощбю титушек решили и дидаваивалов под танк руцкого мира бросить?
13.01.2021 13:07 Відповісти
13.01.2021 13:07 Відповісти
13.01.2021 13:08 Відповісти
Кацапня ніколи не відстане від України, провокацій буде все більше і більше..
13.01.2021 13:14 Відповісти
Та тут і без кацапні у нас вистачає відморожених. Де вони тільки беруться не понятно? Вже 30 років совка немає, вже війна з кацапами шість років іде, а вони виходять і виходять то на мітинги прокацаплені то за вонЮ, то вакцину їм кацапсячу подавай...
13.01.2021 13:33 Відповісти
хтось у міських/селищних радах має бізнес з виготовлення виробів з каменю..
13.01.2021 13:18 Відповісти
Видимо даунбаситы читать не умеют и думают что ето памятники жертв войны 2014- года
13.01.2021 13:19 Відповісти
13.01.2021 13:19 Відповісти
Гибридная война России против Украины в полном масштабе. Это обыкновенная российская диверсия.
13.01.2021 13:20 Відповісти
шарийбцы отрабатывают денежку- им приказ дан- провокации-
13.01.2021 13:24 Відповісти
За могилы, понятно, сажать надо. А за "памятные знаки" - попробуйте малолеткам объяснить кто с кем, за что и против кого воевал, если получится...
13.01.2021 13:26 Відповісти
Следы от лаптей на местах происшествия не обнаружили?
13.01.2021 13:27 Відповісти
В двух областях вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне: количество надругательств над памятными знаками воинам увеличивается,- Минветеранов - Цензор.НЕТ 7768
13.01.2021 13:32 Відповісти
Шукаємо, кому це вигідно. Відповідь очевидна, тому хто використовує це, як важили розхитування країни. Херсон та Полтава, а у Львові та Тернополі все добре.
13.01.2021 13:43 Відповісти
Ну вандалізм, зрозуміло. Але "солдати Другої Світової" боронили Україну? Та всі вони верещали "За родіну, за Сталіна" і в 1944-45 роках успішно окупували і Західну Україну, і майже всю Центральну Європу. І, взагалі - займайтеся реальними ветеранами російсько-української війни 2014-2021 років.
13.01.2021 13:45 Відповісти
Вырастили молодое поколение с промытыми, декоммунизированными мозгами- пожинайте плоды.
13.01.2021 13:52 Відповісти
а твоя яка справа, москалику ?
13.01.2021 19:40 Відповісти
Жопоблоку та регианалам - нейметься
13.01.2021 13:55 Відповісти
Як і завжди в таких випадках дуже кацапом смердить від цього.
13.01.2021 14:59 Відповісти
Всё правильно сделали, красная армия это окупационная армия
13.01.2021 15:03 Відповісти
не надо было советам 2 мировую войну раздувать, тогда и памятников не было б.
13.01.2021 17:26 Відповісти
мабуть мозок у тебе відсутній від слова ЗОВСІМ
13.01.2021 17:37 Відповісти
У меня то как раз есть, а вот у тебя под вопросом )
14.01.2021 00:59 Відповісти
ти часом мозок не сплутав з тим лайном що у тебе у дупі?
14.01.2021 10:57 Відповісти
киселёв и скабеева заказали у ваты местной.
13.01.2021 15:25 Відповісти
це або наші корисні ідіоти, або ************* провокатори.
13.01.2021 17:36 Відповісти
 
 