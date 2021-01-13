За рік СБУ знешкодила понад 80 ОЗУ і викрила 536 корупційних злочинів. ФОТОрепортаж

Протягом 2020 р. Служба безпеки України викрила 81 організоване злочинне угруповання, з них - 17 ОЗУ, в діяльності яких брали участь посадові особи владних структур.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що загалом ефективність протидії загрозам нацбезпеці, що пов’язані з організованою злочинністю, підвищилась майже вдвічі. Адже, наприклад, у 2019 році СБУ знешкодила 47 таких ОЗУ.

Найчастіше діяльність викритих у 2020 році угруповань була пов’язана з наркобізнесом (30 ОЗУ) і корисливо-насильницькими злочинами (18 ОЗУ).

Наприклад, серед найбільш резонансних справ – знешкодження впливового ОЗУ "Князя", яке займалося вимаганням і рейдерством на території Харківської, Дніпропетровської і Полтавської областей.

Також у минулому році було заблоковано діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів США інвесторів. Її вкладниками були понад 600 тис. осіб.

Серед 17 викритих ОЗУ за участю посадовців: хабарництво при наданні землевпорядної документації на Луганщині за участі керівництва територіального органу Держгеокадастру, привласнення службовцями Міноборони 11 млн. грн бюджетних коштів на будівництві казарм тощо. Ще 7 ОЗУ були пов’язані з правоохоронною діяльністю та обороною, а 6 – з незаконною міграцією.

Наприклад, на Дніпропетровщині співробітники одного з відділків поліції у складі злочинної організації штучно нарощували показники роботи. Для цього – фальсифікували кримінальні справи і катували підозрюваних, щоб отримати докази неіснуючих злочинів.

У 2020 році за злочини, вчинені в організованих формах, за матеріалами спецслужби засуджено 31 особу.

Значну увагу протягом року СБУ приділяла протидії загрозам державній безпеці, що пов’язані з корупцією.

Службою безпеки викрито 536 корупційних злочинів: вимагання та отримання хабарів, привласнення чи розтрата майна, зловживання впливом, владою чи службовим становищем та інші.

Щодо високопосадовців розпочато загалом 90 кримінальних проваджень. Зокрема, посадовцям рівня категорій "А" і "Б" оголошено 64 підозри у вчиненні злочинів.

Водночас у 2019 році таких підозр було оголошено 36. Так, серед найбільш гучних справ: викриття протиправних дій голів Кіровоградської ОДА та Чернігівської РДА, заступника голови Закарпатської облради, двох керівників обласних управлінь Державної архітектурно-будівельної інспекції, начальника одного з регіональних управлінь Держгеокадастру та низки керівників державних підприємств і структурних підрозділів правоохоронних органів.



Фото: сайт СБУ

Усі вони стосувалися вимагання та одержання хабарів за різні види преференцій. Загалом за напрямом боротьби з корупцією та оргзлочинністю за матеріалами СБУ протягом року було розпочато 1 218 досудових розслідувань, в яких 1 763 особам повідомлено про підозру. За цей період було засуджено 379 осіб, а 41 представнику криміналітету заборонено в’їзд в Україну.

Нагадаємо, оргзлочинність є однією з загроз національній безпеці, оскільки досить часто використовується іноземними спецслужбами у розвідувально-підривній діяльності.