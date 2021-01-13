У Житомирі люди блокували дорогу на Київ через підвищення тарифів. ФОТО
У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію перекривали вулицю, заблокувавши виїзд з міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми вимагаємо проведення позачергових сесій (місцевих рад. – Ред.) і підготовки звернень до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію", - розповів співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук.
За його словами, участь в акції беруть до 300 осіб.
Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.
Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.
Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.
Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11:00.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нарід який сам ,без бариг, підняв одів-накормив армію,
здобув безвіз,
волєю своєю всенародною отримав незалежну церкву
вам вопрос.
Нафуя ви собі тарифи підвищили?