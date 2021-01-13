У Житомирі люди блокували дорогу на Київ через підвищення тарифів. ФОТО

У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію перекривали вулицю, заблокувавши виїзд з міста.

"Ми вимагаємо проведення позачергових сесій (місцевих рад. – Ред.) і підготовки звернень до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію", - розповів співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук.

За його словами, участь в акції беруть до 300 осіб.

Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.

Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.

Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11:00.

