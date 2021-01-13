УКР
У Житомирі люди блокували дорогу на Київ через підвищення тарифів. ФОТО

У Житомирі люди на знак протесту проти підвищення тарифів на газ та електроенергію перекривали вулицю, заблокувавши виїзд з міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми вимагаємо проведення позачергових сесій (місцевих рад. – Ред.) і підготовки звернень до Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради з вимогою знизити тарифи на газ і електроенергію", - розповів співорганізатор акції, голова громадської організації "Поліський щит" Сергій Ткачук.

За його словами, участь в акції беруть до 300 осіб.

Спочатку люди зібралися біля загальноосвітньої школи №10 на Київському шосе. Там із ним поспілкувався заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Ширма. За його словами, облрада збере президію і готова провести позачергову сесію, аби прийняти звернення до центральної влади щодо зростання тарифів.

У Житомирі люди блокували дорогу на Київ через підвищення тарифів 01

Після цього люди колоною вирушили Київським шосе в напрямку автовокзалу, а поліція перекрила рух транспорту із навколишніх вулиць. Згодом до пікетувальників приїхав заступник міського голови Житомира Сергій Кондратюк, який зауважив, що тарифи встановлює не місцева, а центральна влада.

Учасники акції пішли далі і перекрили рух на вулиці Київській та виїзди з неї у районі автовокзалу. Це тривало близько 15 хвилин. Наразі рух транспорту вже відновлений, а пікетувальники розійшлися.

У Житомирі люди блокували дорогу на Київ через підвищення тарифів 02

Акцію планують продовжити у п’ятницю, 15 січня об 11:00.

Також дивіться: У Полтаві, Львові, Одесі, Вінниці та інших містах відбуваються протести з вимогою скасувати нові тарифи на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Житомир (597) протест (2445)
Топ коментарі
+28
https://twitter.com/GoshaGo06574197 Стрєлок Воз борн ту Хєлл

Нарід який сам ,без бариг, підняв одів-накормив армію,
здобув безвіз,
волєю своєю всенародною отримав незалежну церкву
вам вопрос.
Нафуя ви собі тарифи підвищили?
13.01.2021 14:02 Відповісти
+23
А где борцы? И Юля притихла с "тарифным геноцидом"...
В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 7859
13.01.2021 14:03 Відповісти
+20
В Житомире люди блокировали дорогу на Киев из-за повышения тарифов - Цензор.НЕТ 5731
13.01.2021 14:08 Відповісти
Молодці , люди.
13.01.2021 15:13 Відповісти
Юля вам виновата!Да это вы такие,что так живем!
13.01.2021 15:31 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
13.01.2021 16:05 Відповісти
