Біля Костянтинівки виявлено автомобіль, який перевозив 1 тис. літрів контрафактного спирту, - пресцентр ОС. ФОТО

У районі проведення ООС правоохоронці блокували незаконний обіг алкогольної продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Контрафактний спирт виявили в автомобілі в районі міста Костянтинівка. Захід проводили прикордонники Краматорського загону, які входять до складу Об'єднаних сил, спільно зі співробітниками СБУ та ДФС.

Під час відпрацювання оперативної інформації на одній з автомобільних доріг неподалік Костянтинівки Донецької області, правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, в якому перевозили близько 1000 літрів спирту. Ніяких дозвільних документів на вказаний товар водій не мав.

Біля Костянтинівки виявлено автомобіль, який перевозив 1 тис. літрів контрафактного спирту, - пресцентр ОС 02

"Контрафакт і автомобіль, загальною вартістю 400 тис. гривень, у встановленому порядку вилучили представники ДФС", - сказано в повідомленні.

прикордонники (1126) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) спирт (406) Донецька область (9660) операція Об’єднаних сил (6725)
Точно в таких коробках я покупаю))
показати весь коментар
13.01.2021 21:12 Відповісти
Откуда спиртишко?
Из лесу, вестимо
показати весь коментар
13.01.2021 21:40 Відповісти
Завтра приедут сотрудники СБУ, заявят что они уже несколько лет разрабатывают этот нелегальный. Возможно и водитель работает под их прикрытием. И спирт поедет к своему адресату....
показати весь коментар
13.01.2021 22:00 Відповісти
Ну и на здороаье))))
показати весь коментар
13.01.2021 22:04 Відповісти
Они бы еще в мл. посчитали , цифра больше Клоуны , не дают бизнесом заниматься
показати весь коментар
13.01.2021 22:08 Відповісти
Навіщо водію якісь документи? Може людина просто собі на природу їхала шашличка попити?
показати весь коментар
13.01.2021 22:10 Відповісти
....на фоне львовской партии наркоты с прошлой недели на несколько ярдов гривен. этот улов по спирту на 1.5 штуки баксов войдет ао все хрестоматийные учебники......похоже пагранци сами скинулись для статьи на цензоре)
показати весь коментар
13.01.2021 23:01 Відповісти
Зачем задержали?
Пусть травятся.
показати весь коментар
14.01.2021 09:28 Відповісти
 
 