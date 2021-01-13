Біля Костянтинівки виявлено автомобіль, який перевозив 1 тис. літрів контрафактного спирту, - пресцентр ОС. ФОТО

У районі проведення ООС правоохоронці блокували незаконний обіг алкогольної продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Контрафактний спирт виявили в автомобілі в районі міста Костянтинівка. Захід проводили прикордонники Краматорського загону, які входять до складу Об'єднаних сил, спільно зі співробітниками СБУ та ДФС.

Під час відпрацювання оперативної інформації на одній з автомобільних доріг неподалік Костянтинівки Донецької області, правоохоронці зупинили вантажний автомобіль, в якому перевозили близько 1000 літрів спирту. Ніяких дозвільних документів на вказаний товар водій не мав.

"Контрафакт і автомобіль, загальною вартістю 400 тис. гривень, у встановленому порядку вилучили представники ДФС", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Громадянина РФ затримано під час спроби виїхати в Росію з пістолетом і майже сотнею набоїв, - МВС. ФОТО