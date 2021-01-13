УКР
У Дніпрі сім'ї загиблого воїна 25-ї ОПДБр Артема Бондаренка вручили орден "Зa мужність". ФОТО

У Дніпрі сім'ї загиблого десантника Артема Бондаренка вручили орден "Зa мужність" II ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

У Дніпрі сімї загиблого воїна 25-ї ОПДБр Артема Бондаренка вручили орден Зa мужність 01

Державну нагороду сім'ї загиблого воїна урочисто вручив військовий комісар Новокодацького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Ніколенко. Крім рідних і близьких загиблого воїна, на заході були присутні бойові побратими, воїни-десантники та особовий склад Новокодацького ТЦК та СП. Пам'ять Артема Бондаренка вшанували хвилиною мовчання.

Головний старшина підрозділу окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади стapшина Артем Бондаренко трагічно загинув 2 вересня 2020 р недалеко від селища Лобачеве Луганської області в районі проведення операції Об'єднаних сил.

У Дніпрі сімї загиблого воїна 25-ї ОПДБр Артема Бондаренка вручили орден Зa мужність 02

За спогадами товаришів по службі, того дня поблизу передових позицій їхнього взводного опорного пункту спалахнула пожежа. Постало питання евакуації особового складу та бойової техніки. Але повністю залишити бойові позиції наші військові не могли. Артем свідомо залишився на бойовому посту й евакуював військове майно і техніку. Мужній воїн ціною власного життя врятував інших десантників і прикрив відхід побратимів.

Артем Бондаренко народився 21 липня 1982 року. У 2014-му добровольцем став на захист України і в складі десантного підрозділу брав участь у запеклих боях на Донбасі - захищав Донецький аеропорт, Авдіївську промзону, Піски, Станицю Луганську. Поховали Артема Бондаренка з військовими почестями на Краснопільському кладовищі у Дніпрі.

Лучше бы квартиру дали а не бумажку. Почетные грамоты вы чиновникам и мусорам раздавайте
13.01.2021 22:53 Відповісти
И?
13.01.2021 22:54 Відповісти
Герою Вічна Пам"ять.Родині співчуття.
13.01.2021 22:56 Відповісти
В Днепре семье погибшего воина 25-й ОВДБр Артема Бондаренко вручили оpден "Зa мужество" - Цензор.НЕТ 6550 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ
13.01.2021 23:00 Відповісти
Geroyam Slava !
13.01.2021 23:40 Відповісти
 
 