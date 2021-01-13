У Дніпрі сім'ї загиблого воїна 25-ї ОПДБр Артема Бондаренка вручили орден "Зa мужність". ФОТО

У Дніпрі сім'ї загиблого десантника Артема Бондаренка вручили орден "Зa мужність" II ступеня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Державну нагороду сім'ї загиблого воїна урочисто вручив військовий комісар Новокодацького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Олександр Ніколенко. Крім рідних і близьких загиблого воїна, на заході були присутні бойові побратими, воїни-десантники та особовий склад Новокодацького ТЦК та СП. Пам'ять Артема Бондаренка вшанували хвилиною мовчання.

Головний старшина підрозділу окремої повітряно-десантної Дніпропетровської бригади стapшина Артем Бондаренко трагічно загинув 2 вересня 2020 р недалеко від селища Лобачеве Луганської області в районі проведення операції Об'єднаних сил.

За спогадами товаришів по службі, того дня поблизу передових позицій їхнього взводного опорного пункту спалахнула пожежа. Постало питання евакуації особового складу та бойової техніки. Але повністю залишити бойові позиції наші військові не могли. Артем свідомо залишився на бойовому посту й евакуював військове майно і техніку. Мужній воїн ціною власного життя врятував інших десантників і прикрив відхід побратимів.

Артем Бондаренко народився 21 липня 1982 року. У 2014-му добровольцем став на захист України і в складі десантного підрозділу брав участь у запеклих боях на Донбасі - захищав Донецький аеропорт, Авдіївську промзону, Піски, Станицю Луганську. Поховали Артема Бондаренка з військовими почестями на Краснопільському кладовищі у Дніпрі.

Читайте також: Загиблого на Донбасі під час пожежі десантника Артема Бондаренка поховають 2 жовтня в Дніпрі. ФОТО