П'яний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі. ФОТОрепортаж
Поліцейську госпіталізовано в Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю авто правоохоронців.
Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час руху в бік Ленінградської площі в лівому ряду врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, "Шевроле Лачетті" та "Мазда 6". Постраждала поліцейська, госпіталізована, жити буде", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що у водія "Форд Едж", який протаранив авто поліцейських на Харківському шосе, зафіксовано 2.47 проміле.
На місці працює поліція й оперативна група.
а мусорке пристегиватся надо. за непристегнутый ремень мусорку оштрафовать.
А когда была, то писалась с заглавной буквы.
Государство в котором считают, что порядочность человека определяется его профессией не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором мерилом патриотизма является преданность и любовь к определенному персонажу, будь-то порох или зеленый скоморох, а не любовь к своей Украине, не способно на нормальное развитие и существование.
Все эти понятия, мусора, волки позорные, красноперые, пускание слезы и сопли при прослушивании порции зэковского блатного шансона, ставит всех любителей криминала в один ряд с лишнехромососными кацапами. Печально, что так много людей в Украине ментально одинаковы с московитской ордой.