П'яний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі. ФОТОрепортаж

Поліцейську госпіталізовано в Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю авто правоохоронців.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час руху в бік Ленінградської площі в лівому ряду врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, "Шевроле Лачетті" та "Мазда 6". Постраждала поліцейська, госпіталізована, жити буде", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у водія "Форд Едж", який протаранив авто поліцейських на Харківському шосе, зафіксовано 2.47 проміле.

На місці працює поліція й оперативна група.

