УКР
10 444 22

П'яний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі. ФОТОрепортаж

Поліцейську госпіталізовано в Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю авто правоохоронців.

Про це повідомляє Facebook-спільнота dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час руху в бік Ленінградської площі в лівому ряду врізався в патрульний поліцейський Toyota Prius, "Шевроле Лачетті" та "Мазда 6". Постраждала поліцейська, госпіталізована, жити буде", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у водія "Форд Едж", який протаранив авто поліцейських на Харківському шосе, зафіксовано 2.47 проміле.

На місці працює поліція й оперативна група.

Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 01
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 02
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 03
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 04
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 05
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 06
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 07
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 08
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 09
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 10
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 11
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 12
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 13
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 14
Пяний водій у Києві протаранив поліцейське авто, жінка-правоохоронець потрапила до лікарні, - соцмережі 15

+11
Уже минимум 5 лет в Киеве нет никакой Ленинградской площади.
А когда была, то писалась с заглавной буквы.
14.01.2021 07:03 Відповісти
+6
Почему люди такие злые, полиция - тоже есть достойные Ваши друзья или близкие, а вот о пьяном идиоте мало говорите, а если бы в машине были Вы или близкие, воспитывайте нетерпение к пьяным за рулем, а не хайте свою недовольную жизнь.
14.01.2021 09:06 Відповісти
+4
или полицейских развелось, что пьяному не проехать или пьяных столько что даже ментам покоя нет
14.01.2021 07:33 Відповісти
Мстя була жорстокою.
14.01.2021 00:52 Відповісти
Люди не пострадали и это главное)))А мусоров в Украине как и нищих, на одно место десять тыщ)))
14.01.2021 01:37 Відповісти
..вот токо шкоде не повезло..- приус седни уцелел..)
14.01.2021 01:42 Відповісти
Опять ментовский беспредел.
14.01.2021 01:52 Відповісти
люди не пострадали. бо мусора - не люди.
а мусорке пристегиватся надо. за непристегнутый ремень мусорку оштрафовать.
14.01.2021 02:19 Відповісти
Я правильно розумію, що ти схвалюєш вбивство терористами депутата Рибака, який 14 років прослужив в міліції?
14.01.2021 11:02 Відповісти
Мусор это как раз те, кто так думает как ты. Типичное лишнехромосомное кацапское мышление.
14.01.2021 14:06 Відповісти
Почему то когда пьяные сотрудники полиции таранят авто граждан то это в новости не попадает.
14.01.2021 06:37 Відповісти
14.01.2021 07:03 Відповісти
14.01.2021 07:33 Відповісти
Я так понял из текста , бухой на форде врезался в приус ,лачетти и мазду , и тоета судя по фото превратилась в шкоду )))
14.01.2021 08:34 Відповісти
а если б Камаз вьехал - то превратилась бы в Таврию
14.01.2021 09:15 Відповісти
Текст новости как-то кривовато написан.Ну и Шкода с Тойотой это немного разные авто.
14.01.2021 08:58 Відповісти
14.01.2021 09:06 Відповісти
В мусарне достойные?((Они могли бы быть, но система не позволяет, там надо быть полностью мразью ,или на выход))Моя сестра 2,5 года продержалась, как и больше половины ее роты, муж двоюродной сестры 1 год. Там в априори не может быть нормальных, система все для этого сделала))А пяные за рулем это ЗЛО тут согласен, но очень часто мусора за вознаграждение отпускают паяных и это факт! Вот прикол что эти мусора сбрили бабки у водилы, остановились посчитать, а он их догнал..)))
14.01.2021 11:44 Відповісти
Пишуть що мусорка постраждала - всралась з переляку ?
14.01.2021 09:23 Відповісти
Ти д....к чи і....т?
14.01.2021 09:39 Відповісти
ні, він просто муд@к.
14.01.2021 11:03 Відповісти
Вони Пріус від Шкоди Рапід відрізнити не можуть?))
14.01.2021 10:34 Відповісти
Государство, в котором романтизируют и чтят криминальный мир не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором считают, что порядочность человека определяется его профессией не способно на нормальное развитие и существование.
Государство в котором мерилом патриотизма является преданность и любовь к определенному персонажу, будь-то порох или зеленый скоморох, а не любовь к своей Украине, не способно на нормальное развитие и существование.
Все эти понятия, мусора, волки позорные, красноперые, пускание слезы и сопли при прослушивании порции зэковского блатного шансона, ставит всех любителей криминала в один ряд с лишнехромососными кацапами. Печально, что так много людей в Украине ментально одинаковы с московитской ордой.
14.01.2021 14:01 Відповісти
 
 