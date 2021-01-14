Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві колишньої дружини. Під час з'ясування відносин зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки, в результаті чого вона померла на місці події.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, вчора на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на сходовому майданчику біля квартири на вулиці Закревського він виявив доньку із ножовим пораненням
За інформацією начальника слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігоря Мордусенка, на місці правоохоронці опитали заявника та встановили, що до його доньки прийшов її колишній чоловік та попросив вийти у коридор, де почав розмову про відновлення стосунків:
"Почувши відмову, чоловік дістав із кишені канцелярський ніж та порізав ним шию жінці. Після цього він зателефонував батькові екс-ружини та повідомив про скоєне. На місці події ми виявили знаряддя вчинення злочину, яке відправили для проведення експертизи. 36-річного місцевого мешканця затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив він.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
но мы же знаем как можно подать новость шо окажется совсем удивительно.
как в новости о тиране, шо его выпустили "под ночной арест", шо сломал руку полиц.
так шо, нам подают +- - х.з. что. может тут оказаться что его там и не было. у нас не жизнь такая, а какая страна, такая и жизнь
хотя наверное был нож NEO с отламывающимся лезвием...
самое простое оболгать, а потом пусть абрам оправдывается шо его дочь не такая как Мойшена дочь
Самое страшное в этом всём, что ребёнок остался без реально любящей его мамы, ребёнок которому что то около 9 лет, так как этот чёрт при его рождении от него отказался...
"когда убьет - приходите"
За столом, нож нужно держать возле себя, на случай если начнется поножовщина...
Уявляю, що воно вдома раніше вичворяло. Психоване якесь. Шкода вбиту..
чи маєш мужика, який тебе має ?
хоча я і не здивуюсь - скоріш усього так і є.
Рекомендую, правда кроме жести, там еще и попов сажает на бутылку уважаемый Александр Глебович.
Расчленинград чего стоит только
Тут як справу повернути.
А, взагалі, з раціональної точки зору - ідіотизм. Убити людину яку кохав та іще і сісти.
Потом он регулярно в пьяном виде возвращался назад и пытался ломать дверь. Жена его вызывала ментов, те приезжали, но не забирали его, потому шо он свой - пол года работал ментом пока не выперли за пьянку и укус начальника за погон в пьяном виде. И когда менты его не забирали, он опять получал от жены по морде и отступал в гендель.
Но эта история закончилась хэппиэндом. Он уехал в рашку на заработки. Она продала хату и уехала в Каховку.
...
Дійсно хеппіенд. Рогате реінтегрувалося в "естественную среду обитания"
https://www.youtube.com/watch?v=DTFpKkDVVBk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9E%D0%A1%D0%9E Так не діставайся ж ти нікому!