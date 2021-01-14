Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві колишньої дружини. Під час з'ясування відносин зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки, в результаті чого вона померла на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на сходовому майданчику біля квартири на вулиці Закревського він виявив доньку із ножовим пораненням

За інформацією начальника слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігоря Мордусенка, на місці правоохоронці опитали заявника та встановили, що до його доньки прийшов її колишній чоловік та попросив вийти у коридор, де почав розмову про відновлення стосунків:

"Почувши відмову, чоловік дістав із кишені канцелярський ніж та порізав ним шию жінці. Після цього він зателефонував батькові екс-ружини та повідомив про скоєне. На місці події ми виявили знаряддя вчинення злочину, яке відправили для проведення експертизи. 36-річного місцевого мешканця затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив він.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Фото: сайт поліції