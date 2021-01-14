УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10040 відвідувачів онлайн
Новини Фото Будні поліції
15 216 43

Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві правоохоронці затримали чоловіка за підозрою у вбивстві колишньої дружини. Під час з'ясування відносин зловмисник порізав канцелярським ножем шию жінки, в результаті чого вона померла на місці події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, вчора на спецлінію 102 від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на сходовому майданчику біля квартири на вулиці Закревського він виявив доньку із ножовим пораненням

За інформацією начальника слідчого відділення Деснянського управління поліції Ігоря Мордусенка, на місці правоохоронці опитали заявника та встановили, що до його доньки прийшов її колишній чоловік та попросив вийти у коридор, де почав розмову про відновлення стосунків:

"Почувши відмову, чоловік дістав із кишені канцелярський ніж та порізав ним шию жінці. Після цього він зателефонував батькові екс-ружини та повідомив про скоєне. На місці події ми виявили знаряддя вчинення злочину, яке відправили для проведення експертизи. 36-річного місцевого мешканця затримали у порядку статі 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив він.

Також читайте: У Кривому Розі 19-річна дочка зі співмешканцем до смерті забили матір палицею, - поліція

Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці 01

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Також слідчі готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Читайте: Львів'янин побив до смерті свою дружину в присутності дітей

Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (20192) Нацполіція (15507) вбивство (3214)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Треба таких і на поріг не пускати.
Уявляю, що воно вдома раніше вичворяло. Психоване якесь. Шкода вбиту..
показати весь коментар
14.01.2021 10:16 Відповісти
+15
Ага мириться он шел, с ножем...
показати весь коментар
14.01.2021 10:13 Відповісти
+13
Пришел мириться, но получил отказ: в Киеве мужчина канцелярским ножом перерезал горло бывшей жене, женщина скончалась на месте - Цензор.НЕТ 2875
показати весь коментар
14.01.2021 10:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вокруг психи.
показати весь коментар
14.01.2021 10:11 Відповісти
Пришел мириться, но получил отказ: в Киеве мужчина канцелярским ножом перерезал горло бывшей жене, женщина скончалась на месте - Цензор.НЕТ 2875
показати весь коментар
14.01.2021 10:11 Відповісти
Норм. батя - пришел бык поскандалить: Дочь, выйди в коридор, он теперь наверное стал очень добрым.
показати весь коментар
14.01.2021 10:11 Відповісти
Так вроде отца дома не было, ему "зять" потом позвонил и сказал.
показати весь коментар
14.01.2021 11:55 Відповісти
по тексту по умолчанию шо типо батя выпустил выгуляться дочь.
но мы же знаем как можно подать новость шо окажется совсем удивительно.
как в новости о тиране, шо его выпустили "под ночной арест", шо сломал руку полиц.
так шо, нам подают +- - х.з. что. может тут оказаться что его там и не было. у нас не жизнь такая, а какая страна, такая и жизнь
показати весь коментар
14.01.2021 12:00 Відповісти
Да, та новость похожа на тетены сказки, ну а тут реальное убийство, вполне возможно что чувак убил и позвонил тестю сгоряча.
показати весь коментар
14.01.2021 12:10 Відповісти
ну да, мы просто не знаем - написать могли что-угодно, а в результате = напрр. зятек защищал дочь от (кавказца) бати. реальные же случаи есть, так шо мы тупо комментим новость. да простит нас Артемида, или шо там главное в 2021-м?
показати весь коментар
14.01.2021 12:43 Відповісти
СРОЧНО запретить продавать канцелярские ножи....
хотя наверное был нож NEO с отламывающимся лезвием...
показати весь коментар
14.01.2021 15:14 Відповісти
так он мог и с топором прий(д)ти. причем тут нож, если, как тут мы выше, или где там - коментируем - шо батя мог запереть дверь и вызвать вызыванов. Ну сразу бы его с порога клеманул бвтя и он бы помер = новость "Тесть жестоко убил зятька, который с цветами пришел на чай"
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
Там ни батя была а мать. А за неделю до этого он её в подъезде уже пытался задушить, его тогда повязали, хотя покойная написала заяву, но этот п"дор каким то чудесным образом оказался на свободе, хотя тогда был взят с поличным за попытку убийства. Вот и результат. Хотелось бы, что бы у нас наказывали и тех кто таких отпускает.
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
я и говорю что мы не знаем чо там бы(д)ло
самое простое оболгать, а потом пусть абрам оправдывается шо его дочь не такая как Мойшена дочь
показати весь коментар
14.01.2021 13:04 Відповісти
Этот мой рассказ со слов соседей по этажу, очень короткий, там такая жесть до этого была, не хочу всего описывать. Там менты знали о бытовухе и раньше, просто закрывали глаза. Там кучу вызовов было, писались заявы на это бы(д)ло. А последний раз уже реальная попытка, и после ЭТОГО этот урод на свободе с ножом...
Самое страшное в этом всём, что ребёнок остался без реально любящей его мамы, ребёнок которому что то около 9 лет, так как этот чёрт при его рождении от него отказался...
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
ну так как недавняя новость - мочил дочь и жену, дочь то 11 лет вроде, сломал щупальце полиц. и ... отпустили под дом. арест...
"когда убьет - приходите"
показати весь коментар
14.01.2021 13:32 Відповісти
Ага мириться он шел, с ножем...
показати весь коментар
14.01.2021 10:13 Відповісти
"так совпало" (С)
показати весь коментар
14.01.2021 10:16 Відповісти
не в тему, но есть народная мудрость:
За столом, нож нужно держать возле себя, на случай если начнется поножовщина...
показати весь коментар
14.01.2021 10:19 Відповісти
Не совсем в тему, ну что-то навеяло https://strana-krovi.com/videos/70552-dobryj-den?from=listing
показати весь коментар
14.01.2021 15:37 Відповісти
Треба таких і на поріг не пускати.
Уявляю, що воно вдома раніше вичворяло. Психоване якесь. Шкода вбиту..
показати весь коментар
14.01.2021 10:16 Відповісти
А ещё лучше вообще не иметь мужика. Не правда?
показати весь коментар
14.01.2021 11:32 Відповісти
як ти, чи що ?
чи маєш мужика, який тебе має ?
хоча я і не здивуюсь - скоріш усього так і є.
показати весь коментар
14.01.2021 12:22 Відповісти
Мирился в турборежиме
показати весь коментар
14.01.2021 10:21 Відповісти
у нас уже хуже чем в кацапстане становится, каждый день кто то кого то убивает режет,стреляет,вон мужик 27 лет два дня назад на Черкащине своего 4 месячного сына зарезал,жесть
показати весь коментар
14.01.2021 10:35 Відповісти
Ахаха, а вы слушал Невзорова?
Рекомендую, правда кроме жести, там еще и попов сажает на бутылку уважаемый Александр Глебович.
Расчленинград чего стоит только
показати весь коментар
14.01.2021 11:19 Відповісти
Локдаун на психику давит.
показати весь коментар
14.01.2021 13:38 Відповісти
А колись про таку любов романи писали...а тепер в кримінальних хроніках.
показати весь коментар
14.01.2021 10:40 Відповісти
ведь такого идиота видно сразу.Как же замуж понесло??
показати весь коментар
14.01.2021 10:55 Відповісти
Видно чи ні, залежить від органу яким вона тоді дивилась.
показати весь коментар
14.01.2021 11:01 Відповісти
Девушки любят страстный мачо.
показати весь коментар
14.01.2021 11:57 Відповісти
примирення по касапськи
показати весь коментар
14.01.2021 10:59 Відповісти
Прийшов миритися, але почув відмову: в Києві чоловік канцелярським ножем перерізав горло колишній дружині, жінка померла на місці - Цензор.НЕТ 7886
показати весь коментар
14.01.2021 11:00 Відповісти
Вот теперь уже точно ругаться не будут.
показати весь коментар
14.01.2021 11:10 Відповісти
Зе-сохатый решил паприколу спустить кровь с бывшей впрочем так же как и голосовал
показати весь коментар
14.01.2021 11:12 Відповісти
Кива?
показати весь коментар
14.01.2021 11:20 Відповісти
Якщо найде грошенята на файного адвоката більше семи років не отримає "вбивство по не обачності або не обачне поводження з ножем" вийде через три роки за файну поведінку...
показати весь коментар
14.01.2021 11:25 Відповісти
Ні краще "в стані афекту після особистих образ та приниження чоловічої гідності". Тоді, взагалі нічого може не отримати
Тут як справу повернути.
А, взагалі, з раціональної точки зору - ідіотизм. Убити людину яку кохав та іще і сісти.
показати весь коментар
14.01.2021 18:27 Відповісти
Есть знакомые, то они постоянно ссорились на почве регулярных забухов муженька. Жене его это надоело и она его выперла из хаты. Тот полез в драку, но комплекцией не вышел, поэтому получил кастрюлей по мозгам и ушёл в ближайший гендель заливать горе.

Потом он регулярно в пьяном виде возвращался назад и пытался ломать дверь. Жена его вызывала ментов, те приезжали, но не забирали его, потому шо он свой - пол года работал ментом пока не выперли за пьянку и укус начальника за погон в пьяном виде. И когда менты его не забирали, он опять получал от жены по морде и отступал в гендель.
Но эта история закончилась хэппиэндом. Он уехал в рашку на заработки. Она продала хату и уехала в Каховку.
показати весь коментар
14.01.2021 11:29 Відповісти
полез в драку, но комплекцией не вышел, поэтому получил кастрюлей по мозгам и ушёл в ближайший гендель заливать горе.

показати весь коментар
14.01.2021 12:20 Відповісти
...вынужден был отступить на заранее подготовленные позиции ввиду действий превосходящих сил противника!
показати весь коментар
14.01.2021 12:31 Відповісти
Но эта история закончилась хэппиэндом. Он уехал в рашку на заработки.

...
Дійсно хеппіенд. Рогате реінтегрувалося в "естественную среду обитания"
показати весь коментар
14.01.2021 13:44 Відповісти
це таке завуальоване оповідання про російсько-українські відносини?
показати весь коментар
14.01.2021 12:20 Відповісти
Ех, усе гормони винні ...
https://www.youtube.com/watch?v=DTFpKkDVVBk&ab_channel=%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9E%D0%A1%D0%9E Так не діставайся ж ти нікому!
показати весь коментар
14.01.2021 18:19 Відповісти
 
 