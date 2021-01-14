$100 тис. за повернення арештованого майна: судитимуть екснардепа та його спільника. ФОТО
Офісом Генерального прокурора до Печерського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт щодо двох жителів Києва за фактами шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис. доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про затримання одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька. Його нібито затримали на гарячому – на одержанні 100 тисяч доларів винагороди за "рішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.
