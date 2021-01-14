УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10040 відвідувачів онлайн
Новини Фото
18 161 10

$100 тис. за повернення арештованого майна: судитимуть екснардепа та його спільника. ФОТО

Офісом Генерального прокурора до Печерського районного суду міста Києва направлено обвинувальний акт щодо двох жителів Києва за фактами шахрайства та підбурювання до надання неправомірної вигоди посадовій особі (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що колишній народний депутат України за попередньою змовою з громадянином, який позиціонував себе, як викривач корупції, підбурювали представника однієї з торгівельних компаній до передачі 100 тис. доларів США неправомірної вигоди керівництву Державної фіскальної служби та Державної митної служби України за сприяння у поверненні арештованого майна. Насправді передавати вказані кошти вони не збиралися, а мали намір ними заволодіти.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про затримання одного з фігурантів справи так званих "плівок Єрмака" Дмитра Штанька. Його нібито затримали на гарячому – на одержанні 100 тисяч доларів винагороди за "рішення" питання про повернення вилученого правоохоронцями майна.

Також дивіться: У Львові судитимуть керівництво муніципальної охорони, яке вимагало гроші і надавало послуги без договорів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж$ 100 тис. За повернення арештованого майна: судитимуть екс-нардепа та його спільника. ФОТО

$100 тис. за повернення арештованого майна: судитимуть екснардепа та його спільника 01
$100 тис. за повернення арештованого майна: судитимуть екснардепа та його спільника 02

Автор: 

здирство (284) Київ (20192) Офіс Генпрокурора (3441)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Ибо нефиг на Ермака бочку катить.

Кто на офис *********** ЗЕ с разоблачением пойдет, тот тюремный срок получит.
показати весь коментар
14.01.2021 10:39 Відповісти
+2
Дмитро Штанько про шахраїв Єрмаків і залежність Зеленського | DROZDOV

https://www.youtube.com/watch?v=rQrnaTEzUpY
показати весь коментар
14.01.2021 10:54 Відповісти
+1
Ахахаха! Брифинг, все каналы-аналы, первые полосы газет! Перемога!!!
показати весь коментар
14.01.2021 10:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахахаха! Брифинг, все каналы-аналы, первые полосы газет! Перемога!!!
показати весь коментар
14.01.2021 10:18 Відповісти
Взяли небезпечного злочинця, це вам не якісь там свинарчукі)))
показати весь коментар
14.01.2021 10:20 Відповісти
воно жеж нардеп чому дивуватися...голосуй не голосуй один хрїн палучєш...гречку
показати весь коментар
14.01.2021 10:20 Відповісти
а прічом тут авакав?
показати весь коментар
14.01.2021 10:37 Відповісти
Ибо нефиг на Ермака бочку катить.

Кто на офис *********** ЗЕ с разоблачением пойдет, тот тюремный срок получит.
показати весь коментар
14.01.2021 10:39 Відповісти
Ти диви,вже до кого добралися...До екс нардепів і гражданінів...
показати весь коментар
14.01.2021 10:45 Відповісти
Дмитро Штанько про шахраїв Єрмаків і залежність Зеленського | DROZDOV

https://www.youtube.com/watch?v=rQrnaTEzUpY
показати весь коментар
14.01.2021 10:54 Відповісти
А почему вы закрываете лица "героев"? Их должна видеть вся страна. А так получается, что можно любое фото взять и выложить.
показати весь коментар
14.01.2021 11:50 Відповісти
Тому що люди ще невинні, суду не було. Хоча тут наші "правоохоронці" діють вибірково
показати весь коментар
14.01.2021 12:13 Відповісти
Скажіть про кого мова і я скажу чи бреше прокуратура. Це не про Гримчака, якому підкинули орли Авакова сувенірні долари?
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
 
 