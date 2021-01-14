СБУ в Києві викрила приватне детективне агентство на збуті закритих даних, зокрема в РФ і окупований Крим. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила в Києві діяльність приватного детективного агентства, представники якого реалізовували інформацію із закритих баз даних правоохоронних органів і органів державної влади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес колишній співробітник Нацполіції під виглядом "міжнародного детективного агентства". До складу угруповання входили діючі та колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління ДПС України, чиновник державної кредитно-фінансової установи та менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній.

За попередніми даними досудового слідства, "детективи" спеціалізувалися на збуті інформації з бази даних "Безпечна столиця", яка фіксує, зокрема, рух транспортних засобів, дані руху коштів клієнтів у банківських установах. Фігуранти також реалізовували замовникам дані з баз Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби та органів юстиції.

Зловмисники "додатково" надавали послуги із незаконного візуального спостереження та забезпечували злам електронних поштових скриньок і месенджерів. Вартість "послуг" становила до $2 тисяч доларів США, залежно від складності завдання та обсягів інформації.

Правоохоронці задокументували 9 фактів систематичного збуту даних через підконтрольний анонімний канал одного з популярних месенджерів. Вони зафіксували, що учасники групи діяли, у тому числі, на замовлення представників країни-агресора та в інтересах осіб, що проживають на території тимчасово анексованої АР Крим.

У ході проведення одночасних обшуків у Києві, Дніпрі, Вінниці та Кропивницькому за місцями проживання організатора, фігурантів і розташування "детективного агентства" слідчі та оперативники СБУ виявили і вилучили комп’ютерну техніку та носії інформації, що використовувались для отримання і передачі конфіденційної інформації, службові документи, аудіозаписи з грифами обмеження допуску, ключ доступу до ЄРДР та інші докази протиправної діяльності.













У межах кримінального провадження тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору та чотирьом його спільникам за статтями 361, 361-2, 362, 232 та 364 Кримінального кодексу України.