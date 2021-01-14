Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла. ФОТОрепортаж
Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку з Ніжина, яку 9 січня повезла на прогулянку до Києва її тітка, після чого зв'язок з ними було втрачено.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські розшукали 6-річну Аліну, яка разом зі своєю тіткою та її співмешканцем з дозволу матері кілька днів тому виїхала з Ніжина до Києва, і після цього дорослі перестали виходити на зв'язок.
"Поліцейські опитали сотні людей в обох областях, ретельно вивчили записи камер відеоспостереження всюди, де могла з’явитися зникла дитина. Були виготовлені та розміщені в усіх людних місцях листівки із зображенням дитини та повідомленням про її розшук. Звернення до громадян з фотографією та прикметами зниклої дівчинки поширювались у засобах масової інформації та Інтернет-спільнотах", - зазначив Начальник Головного управління Нацполіціі в Чернігівській області Володимир Нідзельський.
Поліцейські доставили дівчинку до Ніжина, де її оглянуть медики. Життю та здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності дорослих, причетних до цієї ситуації.
Мала жива, здорова? Слава Богу.
В это время они уже возвращались в Нежин и заскочили по дороге в гости к знакомым в Березань.
Но, ментам надо ж показать большую работу, а журнашлюхам пернуть в лужу на радость верющей им единственной категории - рагулям..
Ситуация подробно описана еще вчера на других ресурсах.
Есть люди, которые работают гораздо ответственнее и отвечают за написанное.
http://npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-chernigivshhini-rozshukuje-pyatirichnu-ditinu-yaka-znikla-9-sichnya/
https://www.npu.gov.ua/news/rozshuk/policzejski-chernigivshhini-rozshukali-6-richnu-divchinku-yaka-znikla-shhe-9-sichnya-u-misti-nizhini/
В Березани они были 10-го, девочку нашли 13-го вечером или 14-го ночью.твоя версия про разряженый тел. и мать-паникершу -для дебилов, которые привыкли доверят черноротым рагулям и ботам.
"Купил жене мобильный телефон, теперь она все время дома"