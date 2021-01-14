УКР
Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла. ФОТОрепортаж

Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку з Ніжина, яку 9 січня повезла на прогулянку до Києва її тітка, після чого зв'язок з ними було втрачено.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські розшукали 6-річну Аліну, яка разом зі своєю тіткою та її співмешканцем з дозволу матері кілька днів тому виїхала з Ніжина до Києва, і після цього дорослі перестали виходити на зв'язок.

"Поліцейські опитали сотні людей в обох областях, ретельно вивчили записи камер відеоспостереження всюди, де могла з’явитися зникла дитина. Були виготовлені та розміщені в усіх людних місцях листівки із зображенням дитини та повідомленням про її розшук. Звернення до громадян з фотографією та прикметами зниклої дівчинки поширювались у засобах масової інформації та Інтернет-спільнотах", - зазначив Начальник Головного управління Нацполіціі в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїхала з тіткою в Київ на прогулянку, і зв'язок обірвався: поліція Чернігівщини розшукує зниклу 9 січня 5-річну дівчинку. ФОТО

Поліцейські доставили дівчинку до Ніжина, де її оглянуть медики. Життю та здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності дорослих, причетних до цієї ситуації.

Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла 01
Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла 02
Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла 03

Автор: 

діти (5318) Нацполіція (15510) розшук (663)
Топ коментарі
+25
Там больная на голову мамаша отпустила дочку с родной сестрой и ее ухажером в Киев 10 числа, а 13 подняла на уши всех ментов в двух областях на уши, когда у той разрядился телефон.
В это время они уже возвращались в Нежин и заскочили по дороге в гости к знакомым в Березань.
Но, ментам надо ж показать большую работу, а журнашлюхам пернуть в лужу на радость верющей им единственной категории - рагулям..
показати весь коментар
14.01.2021 12:14 Відповісти
+15
Мізків у тітоньки стільки ж, скільки й у мами, яка відпустила доньку з такою тіткою.
Мала жива, здорова? Слава Богу.
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
+10
Ну и славненько, что детеныш дома в безопасности. Думаю, мама извлечет из происшедшего серьезный урок.
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
З Ніжина на прогулянку в Київ...
показати весь коментар
14.01.2021 12:03 Відповісти
А чому б ні? Раніше там майже не раз на годину електрички до Києва були. Фактично, як і із Фастова.
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
...с беспорядочными половыми связями
показати весь коментар
14.01.2021 13:39 Відповісти
Мабуть хотіли використати для збирання грошей десь в підземному переході!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:05 Відповісти
Забухали.
показати весь коментар
14.01.2021 12:11 Відповісти
Ну от і добре.
показати весь коментар
14.01.2021 12:13 Відповісти
Мать обратилась в полицию 11-го. может и больная, раз отпустила .а на счет разрядися телефон -это ты свечку держал или просто тут пердишь в лужу?
показати весь коментар
14.01.2021 12:31 Відповісти
Иди в баню.
Ситуация подробно описана еще вчера на других ресурсах.
показати весь коментар
14.01.2021 12:39 Відповісти
Сам,иди,хам.значит врут твори ресурсы,если дата не совпадает даже.
показати весь коментар
14.01.2021 12:46 Відповісти
Ото нефиг размещать непроверенную информацию, которую тебе поставляет подружка из ведомства Авакова.
Есть люди, которые работают гораздо ответственнее и отвечают за написанное.
показати весь коментар
14.01.2021 13:27 Відповісти
Я пользуюсь только Цензором. Давай ссылки на свои супер-профессиональные источники, посмотрим у кого ментовские тупые подружки)))
показати весь коментар
14.01.2021 13:35 Відповісти
Так вот,Юра, судя по официальным источникам полиции, на которые дает ссылки Цензор -ты просто брехун.

http://npu.gov.ua/news/rozshuk/policziya-chernigivshhini-rozshukuje-pyatirichnu-ditinu-yaka-znikla-9-sichnya/

https://www.npu.gov.ua/news/rozshuk/policzejski-chernigivshhini-rozshukali-6-richnu-divchinku-yaka-znikla-shhe-9-sichnya-u-misti-nizhini/

В Березани они были 10-го, девочку нашли 13-го вечером или 14-го ночью.твоя версия про разряженый тел. и мать-паникершу -для дебилов, которые привыкли доверят черноротым рагулям и ботам.
показати весь коментар
14.01.2021 14:55 Відповісти
Де Березань, а де Київ? Поліція молодці обйшлись без вибивання зубів як в Кагарлику, а матір і фігурантів потрібно прочмирити за пофіїзм.
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
Бл.......ь! А как раньше жили без телефонов в каждом кармане???? Ездили по всей стране и не звонили каждые пол-часа. Все таки технический прогресс это вред.
"Купил жене мобильный телефон, теперь она все время дома"
показати весь коментар
14.01.2021 14:19 Відповісти
а навіщо мати відпускала свою дочку з вітряною тіткою ?
показати весь коментар
14.01.2021 12:15 Відповісти
Дите улыбается -это самое главное)а отстегать маму с сестрой-идиоткой надо...
показати весь коментар
14.01.2021 12:55 Відповісти
Ну и парочка...
показати весь коментар
14.01.2021 13:57 Відповісти
... Максим и Одарочка...
показати весь коментар
28.04.2021 18:33 Відповісти
Тетка - ветренная пилотка
показати весь коментар
14.01.2021 18:32 Відповісти
Шах и мат, Яр Холодный, https://censor.net/ru/news/3241488/uehala_s_teteyi_v_kiev_na_progulku_i_svyaz_oborvalas_politsiya_chernigovschiny_razyskivaet_propavshuyu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_75432331
показати весь коментар
15.01.2021 09:06 Відповісти
 
 