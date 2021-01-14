Поліція розшукала 6-річну дівчинку з Ніжина, яка поїхала з тіткою на прогулянку до Києва і зникла. ФОТОрепортаж

Поліцейські розшукали 6-річну дівчинку з Ніжина, яку 9 січня повезла на прогулянку до Києва її тітка, після чого зв'язок з ними було втрачено.

Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Чернігівської області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські розшукали 6-річну Аліну, яка разом зі своєю тіткою та її співмешканцем з дозволу матері кілька днів тому виїхала з Ніжина до Києва, і після цього дорослі перестали виходити на зв'язок.

"Поліцейські опитали сотні людей в обох областях, ретельно вивчили записи камер відеоспостереження всюди, де могла з’явитися зникла дитина. Були виготовлені та розміщені в усіх людних місцях листівки із зображенням дитини та повідомленням про її розшук. Звернення до громадян з фотографією та прикметами зниклої дівчинки поширювались у засобах масової інформації та Інтернет-спільнотах", - зазначив Начальник Головного управління Нацполіціі в Чернігівській області Володимир Нідзельський.

Поліцейські доставили дівчинку до Ніжина, де її оглянуть медики. Життю та здоров'ю дівчинки нічого не загрожує. Зараз вирішується питання про притягнення до відповідальності дорослих, причетних до цієї ситуації.





