На трасі "Київ-Чоп" у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

У Рівненській області в результаті ДТП загинули двоє братів зі Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Рівненської області.

Смертельна автопригода сталася сьогодні, 14 січня, близько години ночі на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Гоща.

Поліцейські встановили, що 31-річний львів’янин, водій автомобіля Audi А5, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок керманич легковика загинув на місці. Пасажиру авто — рідному брату-однолітку медики "швидкої" надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося. Ще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені в лікарню. Їх з різними легкими травмами госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління почали досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють всі обставини смертельної ДТП.

