На трасі "Київ-Чоп" у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

У Рівненській області в результаті ДТП загинули двоє братів зі Львова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції Рівненської області.

Смертельна автопригода сталася сьогодні, 14 січня, близько години ночі на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Гоща.

Поліцейські встановили, що 31-річний львів’янин, водій автомобіля Audi А5, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та здійснив наїзд на металевий відбійник.

Внаслідок керманич легковика загинув на місці. Пасажиру авто — рідному брату-однолітку медики "швидкої" надавали допомогу на місці події, однак, життя його врятувати не вдалося. Ще дві пасажирки, 27-річні жительки Львова, доставлені в лікарню. Їх з різними легкими травмами госпіталізували в нейрохірургічне відділення Рівненської центральної міської лікарні.

На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 01

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох людей, слідчі слідчого управління почали досудове розслідування.

Поліцейські встановлюють всі обставини смертельної ДТП.

Також читайте: ДТП з автобусом у Росії: МЗС підтвердило загибель двох українців

На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 02
На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 03
На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 04
На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 05
Фото: сайт поліції

На трасі Київ-Чоп у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція 06

ДТП (4543) Нацполіція (15510) смерть (6828) Рівненська область (1228)
+11
людей понятно , жалко !!!(((( но поражает та СКОРОСТЬ с которой они передвигаются в пространстве ЗИМОЙ , вид авто после таких дтп это ПОДТВЕРЖДАЕТ !!!
показати весь коментар
14.01.2021 12:23 Відповісти
+9
быстро ездеешь - медленно понесут.....
показати весь коментар
14.01.2021 12:19 Відповісти
+8
.....у авто, ДУРИ дофига , а культуры у ВОДИЛЫ , никакой ((((
показати весь коментар
14.01.2021 12:26 Відповісти
и куда пер так быстро и зачем в гололед спрашивается ....
показати весь коментар
14.01.2021 12:24 Відповісти
понадеялся на шипованную резину абээсы круизконтроли и на мощный процессор бортового компьютера и они отправили его в рай, мой друг тоже надежду таил на хорошую рекламу, но стекло на асфальте + 40 км/ч и его супер фольсваген превратился в хлам и нос болел после подушки.
показати весь коментар
14.01.2021 13:15 Відповісти
І машина надійна ніби.
Але швидкість була завеликою.
Добре, що по дорозі нікого не зустріли.
показати весь коментар
14.01.2021 12:24 Відповісти
І подушки безпеки не врятували. Ой....
показати весь коментар
14.01.2021 12:25 Відповісти
Подушки не врятують якщо людина не пристібається ременем безпеки.
показати весь коментар
14.01.2021 12:43 Відповісти
Є швидкостя при яких подушки не рятують.
показати весь коментар
14.01.2021 12:43 Відповісти
Физику нужно было учить и пдр
показати весь коментар
14.01.2021 12:25 Відповісти
дорога и не посыпана ничем а они гонят куда спрашивается ?
показати весь коментар
14.01.2021 12:29 Відповісти
Машина безпечна, більш менш збережена геометрія кузова це підтверджує, але ніякі системи ні активної, ні пасивної безпеки не врятують якщо не пристібатися ременями безпеки. В даному випадку, за умови того що спрацювали подушки, найбільш вірогідний варіант саме той, що пасажири і водій були елементарно не пристебнуті.
показати весь коментар
14.01.2021 12:41 Відповісти
скоріш за все...
показати весь коментар
14.01.2021 13:18 Відповісти
Таке враження що люди новин не читають. Майже кожного дня хтось "летить" й гине на дорозі. Люди - нонсенс, найрозумнійші й найтупійші на планеті.
показати весь коментар
14.01.2021 12:42 Відповісти
отбойник - чтоб отбивать? Что у вас там, полудурки, творится? А? за прошльій год - 3500 смертей в дтп, примерно по 10 в день... вьі так вьімрете скоро, на радость рашці
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
просто нет элементарного контроля соблюдения ПДД.каждый как хочет так и едет.
показати весь коментар
14.01.2021 16:02 Відповісти
Таким водителям как он - только велик!
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
Як треба було їхати, щоб Ауді А5 винесло з дороги. Всі необхідні електронні системи активної безпеки, повний привід Quattro, нічого не допомогло. Ще й, напевне, не пристебнулися.
Уявляю собі зараз батьків цих молодих хлопців, які в один момент втратили синів-двійнят.
показати весь коментар
14.01.2021 13:17 Відповісти
думаю, "хапнули" обочину, возможно при разъезде со встречной.
показати весь коментар
14.01.2021 13:25 Відповісти
У бортового компьютера этой Ауди интеллекта оказалось больше, чем в голове у водителя. Это ж додуматься надо летать на такой скорости по заснеженной трассе
показати весь коментар
14.01.2021 13:44 Відповісти
На трасі "Київ-Чоп" у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 4256
показати весь коментар
14.01.2021 14:23 Відповісти
КУогда придурки у власти начнут устанавливать безопасные резиновые барьеры

https://www.youtube.com/watch?v=j-HevN1bzbA
показати весь коментар
14.01.2021 14:25 Відповісти
я навіть у Європі таких не бачив (хоч об'їздив дуже багато країн ЄС), що вже казати у нас...
показати весь коментар
14.01.2021 15:14 Відповісти
Если ети придурки у власти начнут ставить резиновые барьеры то придурки за рулем вообще забудут что такое тормоза
показати весь коментар
14.01.2021 22:30 Відповісти
безопасные резиновые барьеры
https://www.youtube.com/watch?v=vWkSHNWbfTM&feature=emb_title
показати весь коментар
14.01.2021 14:28 Відповісти
На трасі "Київ-Чоп" у ДТП на смерть розбилися двоє людей, ще двоє госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 9698
показати весь коментар
14.01.2021 14:29 Відповісти
 
 