Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов. ДОКУМЕНТ
Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює одіозний ексрегіонал Сергій Ківалов. Серед інших, до неї увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.
Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністр освіти Шкарлет затвердив наглядову раду Одеської юракадемії імені Ківалова. До неї входять соратники Януковича Ізовітова і Портнов, а очолює її російський агент Новинський. Цей, вибачте, виш і пов'язані з ним структури виховують найбільше майбутніх суддів і прокурорів", - зазначив Жернаков.
Чи то в папірцях Єрмака потрібно дивитись ?
пс.Сукі. Горіти вам у пеклі.