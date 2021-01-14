Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов. ДОКУМЕНТ

Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює одіозний ексрегіонал Сергій Ківалов. Серед інших, до неї увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр освіти Шкарлет затвердив наглядову раду Одеської юракадемії імені Ківалова. До неї входять соратники Януковича Ізовітова і Портнов, а очолює її російський агент Новинський. Цей, вибачте, виш і пов'язані з ним структури виховують найбільше майбутніх суддів і прокурорів", - зазначив Жернаков.

