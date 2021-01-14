УКР
Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов. ДОКУМЕНТ

Міністр освіти Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, яку очолює одіозний ексрегіонал Сергій Ківалов. Серед інших, до неї увійшли позафракційний нардеп Вадим Новинський і заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністр освіти Шкарлет затвердив наглядову раду Одеської юракадемії імені Ківалова. До неї входять соратники Януковича Ізовітова і Портнов, а очолює її російський агент Новинський. Цей, вибачте, виш і пов'язані з ним структури виховують найбільше майбутніх суддів і прокурорів", - зазначив Жернаков.

Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ВАКС Танасевич відвідувала інститут Ківалова, коли там на вечірці гуляли Вовк і Тупицький, - "Слідство.Інфо". ВIДЕО

Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов 02

Ківалов Сергій (71) Новинський Вадим (539) Портнов Андрій (364) Жернаков Михайло (56) Шкарлет Сергій (353)
А хвамілія Янукович там нема ?
Чи то в папірцях Єрмака потрібно дивитись ?
пс.Сукі. Горіти вам у пеклі.
14.01.2021 12:35 Відповісти
М..дак м..дака видит издалека....
14.01.2021 12:34 Відповісти
Шкарлет утвердил состав набсовета академии Кивалова: туда вошли Новинский и Портнов - Цензор.НЕТ 1024
14.01.2021 12:38 Відповісти
Зробили всіх разом.
14.01.2021 15:16 Відповісти
Почему Дубинского нет в списке? Вообще. чему могут научить в "Академии Кивалова": как брать/давать бабло в суде?
14.01.2021 15:21 Відповісти
Все негодяи Яныка всборе!
14.01.2021 15:51 Відповісти
Во мерзость а! фууу.. они со своей демократией уже сели на бутылку, а эта парочка с*к православных заслуживает особого внимания. Да только все по шипят и забудут.
14.01.2021 15:56 Відповісти
Шкарлет затвердив склад наглядової ради академії Ківалова: туди увійшли Новинський і Портнов - Цензор.НЕТ 4522
14.01.2021 18:06 Відповісти
Капитан собирает кандидатов на плаванье в железном ковчеге под названием Бачок. В Одессе море близко. Только кандидата в бачок не только забрасывать нужно, но и заваренным отправлять в плавание. Так надёжней.
15.01.2021 15:34 Відповісти
