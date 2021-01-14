Чоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція. ФОТО

Чоловік у Львові впав із третього поверху і проломив дах магазину, йому надали медичну допомогу та госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Приблизно о 1 годині ночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав виклик на автовокзал, що на вулиці Стрийській. За словами охоронця, чоловік упав орієнтовно з 2-3 поверху і проломив дах магазину.

Інспектори ТОРу, які першими приїхали на місце події, побачили чоловіка, у якого з голови сильно текла кров. Вони надали йому домедичну допомогу та зупинили кровотечу, допомогли лікарям занести чоловіка до карети швидкої. Медики шпиталізували 42-річного мешканця Полтави з чисельними травмами.

На місце події патрульні скерували слідчо-оперативну групу.

