6 687 23

Чоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція. ФОТО

Чоловік у Львові впав із третього поверху і проломив дах магазину, йому надали медичну допомогу та госпіталізували.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Приблизно о 1 годині ночі екіпаж роти тактико-оперативного реагування отримав виклик на автовокзал, що на вулиці Стрийській. За словами охоронця, чоловік упав орієнтовно з 2-3 поверху і проломив дах магазину.

Інспектори ТОРу, які першими приїхали на місце події, побачили чоловіка, у якого з голови сильно текла кров. Вони надали йому домедичну допомогу та зупинили кровотечу, допомогли лікарям занести чоловіка до карети швидкої. Медики шпиталізували 42-річного мешканця Полтави з чисельними травмами.

На місце події патрульні скерували слідчо-оперативну групу.

Чоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція 01
Чоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція 02

Топ коментарі
+6
Эпичный заголовок.
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
+5
Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
14.01.2021 12:53 Відповісти
+4
- Чи можна зуєм зламати дуба?
- Можна. Якщо дуб зуйовий, а зуй дубовий.

(с) класика
показати весь коментар
14.01.2021 13:28 Відповісти
Эпичный заголовок.
показати весь коментар
14.01.2021 12:50 Відповісти
Мужчина упал с третьего этажа на крышу магазина во Львове и проломил ее, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 1026
показати весь коментар
14.01.2021 12:53 Відповісти
Написали так, что крышу более жаль,чем мужика.
показати весь коментар
14.01.2021 12:56 Відповісти
Без маски ?
показати весь коментар
14.01.2021 15:21 Відповісти
Надеюсь, с крышей все будет хорошо.
показати весь коментар
14.01.2021 12:52 Відповісти
поучительная новость:
- теперь многие узнали, каким образом можно посетить магазин в нерабочее время, например, ночью
показати весь коментар
14.01.2021 14:11 Відповісти
Бомж упал. Новость мирового масштаба. Иногда цензор радует своих читателей такими новостями.
показати весь коментар
14.01.2021 12:52 Відповісти
Крыша магазина во Львове, а из какого города упал мужчина, в заголовке не уточняется.
показати весь коментар
14.01.2021 12:54 Відповісти
В росии городов много...
показати весь коментар
14.01.2021 12:58 Відповісти
странно зачем только спецподразделение по борьбе с терроризмом Тор в носках за 400 грн направили туда остаётся загадкой ..но очень интересно
показати весь коментар
14.01.2021 13:03 Відповісти
как намёк что носками нужно запасаться до лохдауна...
показати весь коментар
14.01.2021 13:15 Відповісти
Ты наверное с "Кордом" перепутал.
ТОР почти те же самые патрульные, только более "заточенные" на силовую поддержку обычных патрулей. А отправила дежурная часть потому что ближайшими оказались.
показати весь коментар
14.01.2021 14:10 Відповісти
у меня знакомый лунатик во сне выпал с 4 этажа ,куча переломов 3 месяца лежал в обласной
показати весь коментар
14.01.2021 13:05 Відповісти
лечился от лунатизма?
показати весь коментар
14.01.2021 14:20 Відповісти
Або ж голова дубова або ж дах хреновий.
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
- Чи можна зуєм зламати дуба?
- Можна. Якщо дуб зуйовий, а зуй дубовий.

(с) класика
показати весь коментар
14.01.2021 13:28 Відповісти
гипсокартоновый магаз с пенопластом
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
За носками прорывался?
показати весь коментар
14.01.2021 13:28 Відповісти
Повезло мужику с крышей.
показати весь коментар
14.01.2021 13:30 Відповісти
Це ж треба аж з Полтави їхати для того щоб у Львові в магазині пробити дах!
показати весь коментар
14.01.2021 13:51 Відповісти
трубы горели,за минералочкой вышел на скоросном лифтеЧоловік упав із третього поверху на дах магазину у Львові і проломив його, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2942
показати весь коментар
14.01.2021 14:01 Відповісти
джеки чан
показати весь коментар
14.01.2021 15:35 Відповісти
 
 