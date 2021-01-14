Чотири людини, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох автомобілів на Буковині, - поліція. ФОТОрепортаж

На Буковині поліцейські задокументували ДТП із чотирма постраждалими, серед них - троє дітей.

про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Сьогодні, 14 січня, в селі Зарожани на перехресті автодоріг унаслідок зіткнення двох транспортних засобів травмувалися чотири людини.

З різними травмами постраждалих медики госпіталізували до Хотинської районної лікарні.

Зараз на місці події працюють поліцейські.

Попередньо, слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції №2 (м.Хотин) встановила, що 40-річна водійка автомобіля Chevrolet, рухаючись з боку міста Хотин, не впоралася з керуванням і зіткнулася з автомобілем KIA, який рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця.

Унаслідок аварії травм зазнали водійка Chevrolet, її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля KIA.

Усім чотирьом травмованим лікарі надають медичну допомогу.

На місці ДТП правоохоронці здійснюють низку поліцейських заходів для встановлення причин та обставин скоєння аварії.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт поліції