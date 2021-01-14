УКР
Чотири людини, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох автомобілів на Буковині, - поліція. ФОТОрепортаж

На Буковині поліцейські задокументували ДТП із чотирма постраждалими, серед них - троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Сьогодні, 14 січня, в селі Зарожани на перехресті автодоріг унаслідок зіткнення двох транспортних засобів травмувалися чотири людини.

З різними травмами постраждалих медики госпіталізували до Хотинської районної лікарні.

Зараз на місці події працюють поліцейські.

Чотири людини, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох автомобілів на Буковині, - поліція 01

Попередньо, слідчо-оперативна група Дністровського районного відділу поліції №2 (м.Хотин) встановила, що 40-річна водійка автомобіля Chevrolet, рухаючись з боку міста Хотин, не впоралася з керуванням і зіткнулася з автомобілем KIA, який рухався зустрічною смугою, під керуванням 51-річного буковинця.

Унаслідок аварії травм зазнали водійка Chevrolet, її двоє малолітніх дітей, а також дитина з автомобіля KIA.

Усім чотирьом травмованим лікарі надають медичну допомогу.

Чотири людини, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох автомобілів на Буковині, - поліція 02

На місці ДТП правоохоронці здійснюють низку поліцейських заходів для встановлення причин та обставин скоєння аварії.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чотири людини, зокрема троє дітей, постраждали внаслідок зіткнення двох автомобілів на Буковині, - поліція 03
Фото: сайт поліції

если бы ночью, то могли бы сказать что велосипедист помешал маневру, что бывало и бывает, когда быдло тупо провоцирует на "уклониться", что по ПДД запрещено и вот опять Вася виновен, только корыто купил.
14.01.2021 13:43 Відповісти
В данном случае - Василиса.
Тяжело управляться одновременно с тремя детьми и с автомобилем, разговаривая при этом по телефону.
14.01.2021 13:46 Відповісти
Ох уж эти яркие маленькие машинки...
Так и норовят взбрыкнуть.
14.01.2021 13:43 Відповісти
кожного дня все більше і більше ДТП. Автомобілів нагнали з Європи і США дуже багато, стільки ж купили і водійських посвідчень...
14.01.2021 15:11 Відповісти
 
 