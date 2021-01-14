УКР
Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети. ФОТОрепортаж

Київські митники вилучили золотий годинник із діамантами вартістю понад 1,5 млн грн і золоті та срібні монети 1896-1924 років карбування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"Нові жіночі швейцарські наручні годинники "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" були в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Єревану", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинних норм, встановлених для авіаційних пунктів пропуску, через "зелений коридор" дозволено безперешкодно ввозити товари (крім підакцизних) вартістю до 1 тис. євро.

Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети 01

Письмової декларації чоловік не заповнював, по консультацію до початку митного контролю до митників не звертався. Відтак, оскільки годинники ввозилися з порушенням цих норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду.

Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети 02

Також, через аеропорт Київ українка намагалася вивезти в Кельн золоту монету 1897 року, два срібні рублі 1896 і 1924 років.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право вивезення цих монет, які можуть становити культурну та історичну цінність, громадянка не надала, письмової митної декларації не заповнювала. Монети вилучено до рішення суду і направлено на експертизу.

Також дивіться: Сербські митники виявили велику партію археологічних артефактів у вантажівці з України. ФОТОрепортаж

Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети 03
Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети 04
Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети 05
Фото: Держмитниця / Facebook

Автор: 

Бориспіль (1151) Київ (20195) митниця (1921)
Топ коментарі
+6
Монеты похоже настоящие ,а вот часы похожи на китайский ширпотреб ...
14.01.2021 15:28 Відповісти
+4
Монеты оригинальные..
Рядовые...
14.01.2021 15:06 Відповісти
+3
Кто то кретин что фоткал монеты? Вы бы их еще нождачкой взяли..)) Ценные монеты держат в перчатках а это рядовые и год и монетный двор. Начет часов не в курсе.. но оригиналы возят в коробках а не в кулечках))
14.01.2021 15:29 Відповісти
Монеты оригинальные..
Рядовые...
14.01.2021 15:06 Відповісти
"Киевские таможенники изъяли" или "У киевских таможенников изъяли" ?
14.01.2021 18:47 Відповісти
не, ну вторые часики вроде с брыликами.. монеты, конечно, не представляют особой ценности
14.01.2021 15:10 Відповісти
без коробки и сертификата? фуфло....
14.01.2021 15:17 Відповісти
целофан понравился и реверс монеты вкупе со вторым Николаем
14.01.2021 15:30 Відповісти
Монеты похоже настоящие ,а вот часы похожи на китайский ширпотреб ...
14.01.2021 15:28 Відповісти
Кто то кретин что фоткал монеты? Вы бы их еще нождачкой взяли..)) Ценные монеты держат в перчатках а это рядовые и год и монетный двор. Начет часов не в курсе.. но оригиналы возят в коробках а не в кулечках))
14.01.2021 15:29 Відповісти
николай по ходу 15 рублей цена 1000 долларов если 10 то 550 за рядовой
14.01.2021 16:37 Відповісти
Если Вы немного нумизмат, то наверное Вас "восхитил" гурт рубля 1924 г. Это вообще смахивает на "цыганское серебро" которым торгуют под Сельпо. А червонец Николая есть червонец, если не "новодел" что проверить всегда не просто..А пресс-служба ГТС как всегда - в ударе))
14.01.2021 23:50 Відповісти
после 17 года советы клепали золотые червонцы и расплачивались за индус-три-али-за -цию
15.01.2021 04:48 Відповісти
Пипец. Какие раритетніе монеты. дебіли з таможні тардіційно вже віджигають..Чеканили мільонними тиражами. Жетон може менше. Кончені дбіли..
14.01.2021 16:50 Відповісти
Ничего раритетного в этих монетах нет. На разных сайтах можно купить сколько твоей душе угодно и сколько карман позволяет. Серебр. рубль 1924 г. - красная цена до 1тыс. грн. в зависимости от состояния.
14.01.2021 16:59 Відповісти
Та заспокойтесь вже. Сфотали ті годинники та монети,на які підмінили конфісковані.
14.01.2021 17:38 Відповісти
Любопытен способ определения стоимости...
Черный звездчатый рубин, стоимостью не один миллион, первоначально был куплен за совсем немного... Какая цена может быть указана в декларации, после первоначальной покупки?
Можно ли купить дорогое задёшево? Как тогда оценивать перемещение? Коррупционно?
14.01.2021 21:01 Відповісти
Коли Порошенка за картини виломували двері і тягали по засікам, то що думав цей олух коли віз з собою 40 грам срібла і 5 грам золота. Плюс годинник з бірюжею. В той час як місячна зарплата в чуваків деяких 2 мільйони в місяць....два годинники. Сум та сльози . а що далі буде.
14.01.2021 22:41 Відповісти
А "нравится" никто не нажимает... Показательно.
15.01.2021 14:42 Відповісти
 
 