Київські митники вилучили золотий годинник з діамантами вартістю понад 1,5 млн грн та раритетні монети. ФОТОрепортаж

Київські митники вилучили золотий годинник із діамантами вартістю понад 1,5 млн грн і золоті та срібні монети 1896-1924 років карбування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

"Нові жіночі швейцарські наручні годинники "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" були в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув до України через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом з Єревану", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до чинних норм, встановлених для авіаційних пунктів пропуску, через "зелений коридор" дозволено безперешкодно ввозити товари (крім підакцизних) вартістю до 1 тис. євро.

Письмової декларації чоловік не заповнював, по консультацію до початку митного контролю до митників не звертався. Відтак, оскільки годинники ввозилися з порушенням цих норм, Київською митницею коштовності вилучено до рішення суду.

Також, через аеропорт Київ українка намагалася вивезти в Кельн золоту монету 1897 року, два срібні рублі 1896 і 1924 років.

На момент проходження митного контролю дозвільних документів на право вивезення цих монет, які можуть становити культурну та історичну цінність, громадянка не надала, письмової митної декларації не заповнювала. Монети вилучено до рішення суду і направлено на експертизу.

Фото: Держмитниця / Facebook