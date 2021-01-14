УКР
На Буковині чиновник Держпраці попався на хабарі 1 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з відділів Чернівецького обласного управління Держпраці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

За 1000 євро чиновник обіцяв підприємцю "закрити очі" на виявлені в ході перевірки порушення трудового законодавства і не застосовувати до нього штрафних санкцій.

У четвер, 14 січня, поліцейські затримали керівника відділу відразу після одержання ним чергового "траншу" - 12 000 гривень. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучили кошти еквівалентом в 140 тис., документи і "чорнові" записи. Посадова особа затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Из "новых" уже?
больно гроши на зеленые гривны президентом похожи, а не на еврозднаки
Ой,чи не взятка.Слезы по сегодняшним меркам.
Молодец, в гривне брал))
ага, поддерживал зеленый Нацбанк
Трудун....
Чіновнік Гоструда? А чіновнікі Приватного труда бувають?
В держпраци нет невзяточников,эта взяткособирательная контора создана только для сбора взяток,автор проекта - выпускник путинского училища имени андропова ревка.
