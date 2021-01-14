На Буковині чиновник Держпраці попався на хабарі 1 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі начальника одного з відділів Чернівецького обласного управління Держпраці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
За 1000 євро чиновник обіцяв підприємцю "закрити очі" на виявлені в ході перевірки порушення трудового законодавства і не застосовувати до нього штрафних санкцій.
У четвер, 14 січня, поліцейські затримали керівника відділу відразу після одержання ним чергового "траншу" - 12 000 гривень. За результатами проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи і проживання фігуранта вилучили кошти еквівалентом в 140 тис., документи і "чорнові" записи. Посадова особа затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
