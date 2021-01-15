У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції. ФОТОрепортаж

У межах Міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" пацієнтам Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, в Дніпрі, передано 16 багатофункціональних ліжок і ортопедичних матраців на загальну суму понад 140 000 гривен.

Як зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, це медична гуманітарна допомога з Франції, яка прибула автопоїздом, який привіз обладнання на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

"Потреба в таких ліжках є завжди, а благодійність французьких партнерів дозволяє не тільки оновити їх загальний фонд в медичних установах, а й поповнити його", - підкреслив командувач.

За його словами, міжнародна гуманітарна ініціатива показала ефективність спільних дій цивільних і військових, а також патріотичних сил в Україні і міжнародних благодійників.

"Завдяки об'єднанню зусиль ми надаємо необхідну допомогу і сприяємо поліпшенню гуманітарної ситуації на сході. Ця робота триває. У нас є чіткі плани, у нас є друзі і, головне - у нас є бажання і надалі робити добрі справи", - додав Наєв.

Нагадаємо, що міжнародна стратегічна ініціатива "Допомога Схід" була заснована в квітні 2018 року, коли Наєв очолив операцію Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Проєкт відразу підтримали Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) на чолі з Леонідом Костюченком, Асоціація "Медична і благодійна допомога Франція-Україна" (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе), в особі Діани Дольсе.



Фото: пресцентр ОС