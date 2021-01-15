УКР
У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції. ФОТОрепортаж

У межах Міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" пацієнтам Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, в Дніпрі, передано 16 багатофункціональних ліжок і ортопедичних матраців на загальну суму понад 140 000 гривен.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook,  передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, це медична гуманітарна допомога з Франції, яка прибула автопоїздом, який привіз обладнання на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

"Потреба в таких ліжках є завжди, а благодійність французьких партнерів дозволяє не тільки оновити їх загальний фонд в медичних установах, а й поповнити його", - підкреслив командувач.

У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції 01

За його словами, міжнародна гуманітарна ініціатива показала ефективність спільних дій цивільних і військових, а також патріотичних сил в Україні і міжнародних благодійників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На окупований Донбас за тиждень надіслали понад 300 тонн гумдопомоги, - Держприкордонслужба

"Завдяки об'єднанню зусиль ми надаємо необхідну допомогу і сприяємо поліпшенню гуманітарної ситуації на сході. Ця робота триває. У нас є чіткі плани, у нас є друзі і, головне - у нас є бажання і надалі робити добрі справи", - додав Наєв.

У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції 02

Нагадаємо, що міжнародна стратегічна ініціатива "Допомога Схід" була заснована в квітні 2018 року, коли Наєв очолив операцію Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Проєкт відразу підтримали Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) на чолі з Леонідом Костюченком, Асоціація "Медична і благодійна допомога Франція-Україна" (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе), в особі Діани Дольсе.

У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції 03
Фото: пресцентр ОС

У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції 04

Дніпро Франція гуманітарна допомога Наєв Сергій
+7
Це замість "Дякую"? А називати весь народ величезної держави "жабоїдами" та звинувачувати в спільних діях з ******, це ж який закомплексований розум треба мати...
15.01.2021 09:16 Відповісти
+2
Взвод снайперов лучше бы прислали для .... "обучения".
Оркам и так побоку от чего лапти склеить - от водки, или от пули, а вот жене орка - приятная поездка в Тырцию с другом Мухамэдом и покупка квартири в Нижних Пердуках, да еще и на кладовку, заваленную "бояркой" х.ватит)
А вот компот надо самой делать
15.01.2021 09:09 Відповісти
+2
Тільки анонімний дописувач в інеті завжди чітко знає хто, як і що має робити. З того інету Всесвітом, не привертаючи уваги санітарів, і керує...)))
15.01.2021 09:19 Відповісти
Спасибі Франції за гуманітарну допомогу українській армії.
16.01.2021 17:08 Відповісти
 
 