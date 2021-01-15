У Військово-медичний центр у Дніпрі прибув гуманітарний вантаж із Франції. ФОТОрепортаж
У межах Міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" пацієнтам Військово-медичного клінічного центру Східного регіону, в Дніпрі, передано 16 багатофункціональних ліжок і ортопедичних матраців на загальну суму понад 140 000 гривен.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив командувач об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, це медична гуманітарна допомога з Франції, яка прибула автопоїздом, який привіз обладнання на загальну суму понад 2 мільйони гривень.
"Потреба в таких ліжках є завжди, а благодійність французьких партнерів дозволяє не тільки оновити їх загальний фонд в медичних установах, а й поповнити його", - підкреслив командувач.
За його словами, міжнародна гуманітарна ініціатива показала ефективність спільних дій цивільних і військових, а також патріотичних сил в Україні і міжнародних благодійників.
"Завдяки об'єднанню зусиль ми надаємо необхідну допомогу і сприяємо поліпшенню гуманітарної ситуації на сході. Ця робота триває. У нас є чіткі плани, у нас є друзі і, головне - у нас є бажання і надалі робити добрі справи", - додав Наєв.
Нагадаємо, що міжнародна стратегічна ініціатива "Допомога Схід" була заснована в квітні 2018 року, коли Наєв очолив операцію Об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Проєкт відразу підтримали Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) на чолі з Леонідом Костюченком, Асоціація "Медична і благодійна допомога Франція-Україна" (Aide Médicale & Caritative France-Ukrainе), в особі Діани Дольсе.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А, ну да - Дерьмак же поставки газа из паРаши утверждает...
За другої світової жабоїди, воюючи на боці Гітлера, в Африці поклали ~50тис американців.
Тільки за вимогою Сталіна Нюрнберг не відніс жабоїдів до Німеччини, Італії, Румунії та іншої срані.
Зараз, шо в Сирії, шо в Лівії жабоїди разом з путлером займаються міжнародним терроризмом.
це просто останній факт:
https://www.youtube.com/watch?v=AFuUoVjxYAI Друзья России осуждают победу Азербайджана
Если сказать по сути неспособно, то мычит оскорбления...
Оркам и так побоку от чего лапти склеить - от водки, или от пули, а вот жене орка - приятная поездка в Тырцию с другом Мухамэдом и покупка квартири в Нижних Пердуках, да еще и на кладовку, заваленную "бояркой" х.ватит)
А вот компот надо самой делать
Ах оставьте, ФБР даже Тор знает как своих 8 щупалец.
Своїх вже нема куди дівати. А танкову промисловість треба завантажувати.
Краще б…
дитячі садочки побудували.
Краще б…
якусь іншу вулицю перекрили.
Краще б…
ремонт в школах зробили.
Краще б…
чорний фон та жовтий текст зробили.
...