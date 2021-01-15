Завдяки вам мільйони українців можуть почуватися спокійно, - на Донеччині гвардійці отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж
У Донецькій області гвардійці, що виконують бойові завдання на Донбасі, отримали нагороди від Командувача Операції об'єднаних сил.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС
Командир угруповання Національної гвардії України в Оперативно-тактичному управлінні "Схід" полковник Валерій Смолов вручив високі нагороди від Командувача Об’єднаних сил нацгвардійцям, які успішно виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.
"Завдяки вашому сумлінному виконанню обов’язків, мільйони українців можуть почуватися спокійно. Ви – яскравий приклад неухильної вірності військовій присязі, даної українському народові", - зазначив полковник Валерій Смолов.
Також за старанність, професіоналізм та сумлінне виконання службово-бойових завдань подяками та грамотами від командування Національної гвардії та командування ОТУ "Схід" відзначили гвардійців, які продовжують боронити східні рубежі країни.
Как оказалось, в этом-то и беда.
Спокойно уставшие от войны зебилы тупо сдали Украину врагу без боя.
Спрятаться «трактористы» и «шахтеры» Путина могут только в московии, если их не расстреляют при переходе границы российские пограничники.
Беднов - бедный Бэтмен! - отлетался...
Дрёмов задремал навсегда.
Мозговой пораскинул мозгами...
Евгений Ищенко - ищи теперь "мэра" Первомайска!..
Жилин неудачно сходил до "Ветерка".
Моторола слишком быстро и высоко поднялся на социальном лифте.
Цыпкалов - покончил с собой в тюрьме лнры. Ну да, ну да... покончил. С собой.
Попутно следует обратить внимание на то, что никто из этих ратников «Русского мира» не погиб на поле боя, как воин. Все их смерти - неожиданные.
Спецслужбы одного дружественного соседнего государства убрали еще менее известных и менее крупных командиров, таких как «Динго», «Маршал», «Бегунок», «Якут», «Прапор», «Шахтер», «Цыган», «Пума» и некоторых других вовсе неизвестных.