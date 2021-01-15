Завдяки вам мільйони українців можуть почуватися спокійно, - на Донеччині гвардійці отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж

УКР
У Донецькій області гвардійці, що виконують бойові завдання на Донбасі, отримали нагороди від Командувача Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС

Командир угруповання Національної гвардії України в Оперативно-тактичному управлінні "Схід" полковник Валерій Смолов вручив високі нагороди від Командувача Об’єднаних сил нацгвардійцям, які успішно виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Завдяки вашому сумлінному виконанню обов’язків, мільйони українців можуть почуватися спокійно. Ви – яскравий приклад неухильної вірності військовій присязі, даної українському народові", - зазначив полковник Валерій Смолов.

Також за старанність, професіоналізм та сумлінне виконання службово-бойових завдань подяками та грамотами від командування Національної гвардії та командування ОТУ "Схід" відзначили гвардійців, які продовжують боронити східні рубежі країни.

Благодаря вам миллионы украинцев могут чувствовать себя спокойно

Как оказалось, в этом-то и беда.
Спокойно уставшие от войны зебилы тупо сдали Украину врагу без боя.
показати весь коментар
15.01.2021 09:27 Відповісти
парковать автотехнику возле камышовых матов, которые горят, как спичка - неразумно
показати весь коментар
15.01.2021 09:34 Відповісти
и простояли они до 17.00 для показухи)
показати весь коментар
15.01.2021 09:27 Відповісти
Каждый сдавшийся силовикам Украины террорист с ОРДЛО сотрудничает с СБУ и называет сотни фамилий своих бывших однополчан-террористов - насильников и мародеров. Их фамилии и адреса заносят в базу данных, и они будут храниться «в надежном месте», как минимум, сто лет.
Спрятаться «трактористы» и «шахтеры» Путина могут только в московии, если их не расстреляют при переходе границы российские пограничники.
Беднов - бедный Бэтмен! - отлетался...
Дрёмов задремал навсегда.
Мозговой пораскинул мозгами...
Евгений Ищенко - ищи теперь "мэра" Первомайска!..
Жилин неудачно сходил до "Ветерка".
Моторола слишком быстро и высоко поднялся на социальном лифте.
Цыпкалов - покончил с собой в тюрьме лнры. Ну да, ну да... покончил. С собой.
Попутно следует обратить внимание на то, что никто из этих ратников «Русского мира» не погиб на поле боя, как воин. Все их смерти - неожиданные.
Спецслужбы одного дружественного соседнего государства убрали еще менее известных и менее крупных командиров, таких как «Динго», «Маршал», «Бегунок», «Якут», «Прапор», «Шахтер», «Цыган», «Пума» и некоторых других вовсе неизвестных.
показати весь коментар
15.01.2021 09:34 Відповісти
Не забудь "Ґіві" - теж згорів в кімнаті від "Шмеля"...
показати весь коментар
15.01.2021 10:44 Відповісти
Оце зараз збираюсь на мітинг проти тарифів до Львівської облради...Чувствую себе дуже спокойно...благодаря їм...
показати весь коментар
15.01.2021 10:09 Відповісти
А де подяка:піхоті,яка завжди попереду всіх на 0,саперам,які що дня знешкоджують "розтяжки"і мінні поля?
показати весь коментар
15.01.2021 14:35 Відповісти
Знов якесь 95- те дебіл-шоу?! Буба, з'бись вже десь! Остохрєнєв, в натурє!
показати весь коментар
15.01.2021 19:46 Відповісти
 
 