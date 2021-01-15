Завдяки вам мільйони українців можуть почуватися спокійно, - на Донеччині гвардійці отримали нагороди від Командувача ООС. ФОТОрепортаж

У Донецькій області гвардійці, що виконують бойові завдання на Донбасі, отримали нагороди від Командувача Операції об'єднаних сил.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС

Командир угруповання Національної гвардії України в Оперативно-тактичному управлінні "Схід" полковник Валерій Смолов вручив високі нагороди від Командувача Об’єднаних сил нацгвардійцям, які успішно виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Завдяки вашому сумлінному виконанню обов’язків, мільйони українців можуть почуватися спокійно. Ви – яскравий приклад неухильної вірності військовій присязі, даної українському народові", - зазначив полковник Валерій Смолов.

Також за старанність, професіоналізм та сумлінне виконання службово-бойових завдань подяками та грамотами від командування Національної гвардії та командування ОТУ "Схід" відзначили гвардійців, які продовжують боронити східні рубежі країни.

