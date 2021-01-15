Посол Латвії в Україні Пойканс відвідав КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вчора, 14 січня, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс у супроводі постійного представника президента України в АРК Антона Кориневич відвідав адмінмежу з тимчасово окупованою територією АР Крим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
У КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" виконуючий обов’язки начальника Херсонського прикордоннго загону підполковник Владислав Кобиляков ознайомив Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні з порядком функціонування КПВВ, умовами пропуску громадян через адмінмежу та особливістю роботи прикордонників під час карантину.
Обговорюючи питання безпекової складової, Владислав Кобиляков запевнив, що Державна прикордонна служба України ефективно охороняє адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, постійно впроваджує інновації в захисті від злочинної діяльності та зовнішньої агресії.
Своєю чергою, Юріс Пойканс високо оцінив роботу прикордонників та зазначив, що Латвійська Республіка всіляко підтримує територіальну цілісність України та засуджує зухвалу окупацію Криму Російською Федерацією.
