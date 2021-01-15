УКР
Посол Латвії в Україні Пойканс відвідав КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вчора, 14 січня, посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс у супроводі постійного представника президента України в АРК Антона Кориневич відвідав адмінмежу з тимчасово окупованою територією АР Крим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

У КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" виконуючий обов’язки начальника Херсонського прикордоннго загону підполковник Владислав Кобиляков ознайомив Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні з порядком функціонування КПВВ, умовами пропуску громадян через адмінмежу та особливістю роботи прикордонників під час карантину.

Обговорюючи питання безпекової складової, Владислав Кобиляков запевнив, що Державна прикордонна служба України ефективно охороняє адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом, постійно впроваджує інновації в захисті від злочинної діяльності та зовнішньої агресії.

Посол Латвії в Україні Пойканс відвідав КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом 01

Своєю чергою, Юріс Пойканс високо оцінив роботу прикордонників та зазначив, що Латвійська Республіка всіляко підтримує територіальну цілісність України та засуджує зухвалу окупацію Криму Російською Федерацією.

Посол Латвії в Україні Пойканс відвідав КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом 02
Посол Латвії в Україні Пойканс відвідав КПВВ на адмінмежі з окупованим Кримом 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

