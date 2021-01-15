УКР
Повідомлено про підозру двом терористам "ДНР", серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та задокументували протиправну діяльність двох бойовиків незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі та оперативники СБУ встановили, що фігуранти в 2014-2015 роках із власної ініціативи приєдналися до військових зведень проросійських терористів, відомих як "Сомалі" і "Кольчуга". Наразі один із бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого "Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону". Інший у званні "майора" продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної "Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга" та публічно агітує за вступ до лав терористичних збройних формувань.

Слідчі держбезпеки повідомили обом бойовикам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманцеві РФ, який воював проти ЗСУ в районі Дебальцевого, загрожує до 15 років позбавлення волі, - прокуратура

Повідомлено про підозру двом терористам ДНР, серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ 01
Повідомлено про підозру двом терористам ДНР, серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ 02

контррозвідка (470) СБУ (13402) тероризм (2873) найманці рф (2079)
+6
почему зари замазаны??? Шоб не узнали и на улицах Геническа не обзывали???
15.01.2021 10:19 Відповісти
+4
Щоб могли щомісяця пенсію ( за вислугу в МВС) отримувати в Україні
15.01.2021 10:23 Відповісти
+3
Галина, вы про еврейскую верхушку украинцев??? Украинская еврейская верхушка существует на широкую бенину ногу, и украинскую еврейскую верхушку, включая шиферов, ***********, робиновечей, дубинсктх, бужанских, коломойских, зеленьських и прочую срань никакие Рюкзаковы тревожить не намереваются, потому что Рюкзаков -армянская украинская верхушка, которая обзывает грузина "гастролером" бебебе...
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?
15.01.2021 10:43 Відповісти
почему зари замазаны??? Шоб не узнали и на улицах Геническа не обзывали???
15.01.2021 10:19 Відповісти
Питання до прес-служби СБУ, в них такі правила.
15.01.2021 10:21 Відповісти
і потім за ,,хорошеє повєдєніе звільняють" А вони тоді тікають до Київа..або за кордон..Бо місцеві знають все про іх подвиги
15.01.2021 10:24 Відповісти
О да! Про Антоненко - прилюдно всеми рюкзачными, рябошапковыми и зеленьськими силами с пубоичным арестом и помещением в кутузку. А про эту бамбаскую мразь - только ретушированно. Так нахера мне новость сия? Что я узнал? Что кто-то как-то осудил какого-то безликого фантома? Так заштрихуйте портрет главного кремлчдского террориста вовки *****... а то ведь узнают в лицо и неудобно как-то...
15.01.2021 10:30 Відповісти
Щоб могли щомісяця пенсію ( за вислугу в МВС) отримувати в Україні
15.01.2021 10:23 Відповісти
Яким чином їх повідомили? Це єдине, що дійсно цікаво.
15.01.2021 10:20 Відповісти
З окопа прокричали той сторонє по матюгальнику.
15.01.2021 10:25 Відповісти
по секретным каналам через агента "козыря"... цитата: Следователи госбезопасности сообщили обоим террористам о подозренииИсточник: https://censor.net/ru/p3241968
15.01.2021 10:34 Відповісти
Внутри страны таких предателей тысячи, ВКЛЮЧАЯ ВЫСШИЕ ЭШЕЛОНЫ ВЛАСТИ, а СБУ гоняется за какими-то фантомами, которых достать практически у них нет шансов!
15.01.2021 10:33 Відповісти
Галина, вы про еврейскую верхушку украинцев??? Украинская еврейская верхушка существует на широкую бенину ногу, и украинскую еврейскую верхушку, включая шиферов, ***********, робиновечей, дубинсктх, бужанских, коломойских, зеленьських и прочую срань никакие Рюкзаковы тревожить не намереваются, потому что Рюкзаков -армянская украинская верхушка, которая обзывает грузина "гастролером" бебебе...
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?
15.01.2021 10:43 Відповісти
 
 