Повідомлено про підозру двом терористам "ДНР", серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідники Служби безпеки України викрили та задокументували протиправну діяльність двох бойовиків незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Слідчі та оперативники СБУ встановили, що фігуранти в 2014-2015 роках із власної ініціативи приєдналися до військових зведень проросійських терористів, відомих як "Сомалі" і "Кольчуга". Наразі один із бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого "Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону". Інший у званні "майора" продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної "Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга" та публічно агітує за вступ до лав терористичних збройних формувань.
Слідчі держбезпеки повідомили обом бойовикам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
мамо, а в Україні існують українці??? Чи вони зараз в окопах захищають йіврейскую верхушку України?