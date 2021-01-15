Повідомлено про підозру двом терористам "ДНР", серед них ексміліціонер, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та задокументували протиправну діяльність двох бойовиків незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Слідчі та оперативники СБУ встановили, що фігуранти в 2014-2015 роках із власної ініціативи приєдналися до військових зведень проросійських терористів, відомих як "Сомалі" і "Кольчуга". Наразі один із бойовиків, колишній український правоохоронець, є заступником начальника штабу так званого "Окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону". Інший у званні "майора" продовжує службу на посаді начальника підрозділу радіаційного, хімічного й бактеріологічного захисту незаконної "Гвардійської оперативно-тактичної групи "Кольчуга" та публічно агітує за вступ до лав терористичних збройних формувань.

Слідчі держбезпеки повідомили обом бойовикам про підозру у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації та сприяння її діяльності) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності незаконного збройного формування) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

