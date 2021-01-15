УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6842 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарники
3 246 19

$2,9 тис. за успішне складання іспитів: Доцента одного з вишів Житомира судитимуть за вимагання хабаря. ФОТО

Житомирська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди доцентом одного з національних університетів міста Житомира за вплив на ухвалення рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений через посередника пообіцяв абітурієнту успішне складання вступних іспитів та зарахування до університету за визначену плату – 2900 доларів США.

Під час одержання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

Дивіться також: Начальника управління КП "Київтранспарксервіс" затримано на одержанні хабаря, - Нацполіція. ФОТО

$2,9 тис. за успішне складання іспитів: Доцента одного з вишів Житомира судитимуть за вимагання хабаря 01
$2,9 тис. за успішне складання іспитів: Доцента одного з вишів Житомира судитимуть за вимагання хабаря 02

Автор: 

хабар (4794) виш (565) Житомир (597) Офіс Генпрокурора (3455) Житомирська область (1315)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
жесть,заплатить 3 тысячи долларов за то чтобы поступить в универ диплом которого в мире никак не приветствуется и не уважается... лучше додать еще столько же и поехать в Чехию на год изучать на курсы чешский,а после изучения поступить бесплатно в чешский ВУЗ
показати весь коментар
15.01.2021 12:18 Відповісти
+5
Якась маячня. Це ціна навчання на контракті за три роки в провінційному вузі.
Чи в Житомирі філіал Оксфорда відкрили?
показати весь коментар
15.01.2021 12:19 Відповісти
+4
не х... себе расценки. За жадность наказали, похоже. Но отпустят. Не знаю никого, кого бы реально посадили. У нас нет понятия репутации.
показати весь коментар
15.01.2021 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суки. Убивают сферу услуг.
показати весь коментар
15.01.2021 12:10 Відповісти
остроумно, но грустно... потом кричат, что дипломами о высшем образовании не могут достойную работу найти. А учились достойно?
показати весь коментар
15.01.2021 12:12 Відповісти
...а 100 колов зєльоних ето скідка "прівєді товаріща"?
показати весь коментар
15.01.2021 12:11 Відповісти
- А кто у вас тут главный, ребята ?
- Эхммм, доцент..
показати весь коментар
15.01.2021 12:13 Відповісти
не х... себе расценки. За жадность наказали, похоже. Но отпустят. Не знаю никого, кого бы реально посадили. У нас нет понятия репутации.
показати весь коментар
15.01.2021 12:13 Відповісти
Редиска!
показати весь коментар
15.01.2021 12:16 Відповісти
жесть,заплатить 3 тысячи долларов за то чтобы поступить в универ диплом которого в мире никак не приветствуется и не уважается... лучше додать еще столько же и поехать в Чехию на год изучать на курсы чешский,а после изучения поступить бесплатно в чешский ВУЗ
показати весь коментар
15.01.2021 12:18 Відповісти
Якась маячня. Це ціна навчання на контракті за три роки в провінційному вузі.
Чи в Житомирі філіал Оксфорда відкрили?
показати весь коментар
15.01.2021 12:19 Відповісти
Не по чину брал доцент, - на том и погорел...
показати весь коментар
15.01.2021 12:20 Відповісти
Ну, нічого-прийде Байден і наведе в країні порядок! Українці перестануть давати і приймати хабарі, красти, смітити і бухати!
показати весь коментар
15.01.2021 12:22 Відповісти
Я продолжу давать таки, ну и бухать. Остальное- ни в коем случае!
показати весь коментар
15.01.2021 12:26 Відповісти
Привіт, seaman! Давно не було тебе!
показати весь коментар
15.01.2021 12:37 Відповісти
Три штки баксов?
Провинция!
показати весь коментар
15.01.2021 12:30 Відповісти
Ось так і сам доцентом став... Відбиває витрати. А розуму-катма, хоч і доцент.
показати весь коментар
15.01.2021 12:34 Відповісти
в нас був студент, прізвище його - Горідзе, звуть - Авас
а доцент - тупий... (с)
показати весь коментар
15.01.2021 12:39 Відповісти
Ну ниПутина себе, раньше 300 было.... раскатал губу и обосрался
показати весь коментар
15.01.2021 12:36 Відповісти
шо ж там за такий престижний ВУЗ, де за один іспит вимагають 3К зелені???
мабуть, з нього деректори випускаються
показати весь коментар
15.01.2021 12:37 Відповісти
Це мабуть такій вищий заклад, що там з десяток нобелівських лауреатів працює і не жалко заплатити таким світилам 3 тис баксів. А насправді платити цій пародії на ВУЗ це себе не поважати, краще послати такий вуз на XYZ і перейти в адекватний.
показати весь коментар
15.01.2021 12:40 Відповісти
Я так понимаю,Житомирський державний університет імені Івана Франка.
показати весь коментар
15.01.2021 12:53 Відповісти
 
 