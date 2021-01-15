$2,9 тис. за успішне складання іспитів: Доцента одного з вишів Житомира судитимуть за вимагання хабаря. ФОТО

Житомирська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди доцентом одного з національних університетів міста Житомира за вплив на ухвалення рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, обвинувачений через посередника пообіцяв абітурієнту успішне складання вступних іспитів та зарахування до університету за визначену плату – 2900 доларів США.



Під час одержання неправомірної вигоди його затримали правоохоронці.

