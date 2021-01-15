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Новини Фото Окупація Криму
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За участь у НЗФ "Самооборона Севастополя" оголошено в розшук двох громадян України, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створених блокпостах при в’їзді до м. Севастополя та м. Ялти.

При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їхніх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення окупованого півострова.

Нині підозрюваних оголошено в розшук.

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За участь у НЗФ Самооборона Севастополя оголошено в розшук двох громадян України, - прокуратура 01
За участь у НЗФ Самооборона Севастополя оголошено в розшук двох громадян України, - прокуратура 02

Автор: 

Крим (14199) окупація (6762) прокуратура (3708)


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Топ коментарі
+10
а как граждане будут сигнализировать в прокуратуру что видели их там то и там то..если вы идиоты ...морды замазали?
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15.01.2021 13:53 Відповісти
+7
За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины.
Им хотят предложить стать советниками Венедиктовой-

прокуратура
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15.01.2021 13:47 Відповісти
+5
Если обьявлены в розыск, нах замазывать иплища?
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15.01.2021 14:31 Відповісти
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За участие в НВФ "Самооборона Севастополя" объявлены в розыск двое граждан Украины.
Им хотят предложить стать советниками Венедиктовой-

прокуратура
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15.01.2021 13:47 Відповісти
а как граждане будут сигнализировать в прокуратуру что видели их там то и там то..если вы идиоты ...морды замазали?
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15.01.2021 13:53 Відповісти
Тепер іщі-свіщі.
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15.01.2021 13:50 Відповісти
Раньше и не искали и не свистали почему то
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15.01.2021 13:56 Відповісти
А почему не написали, что эти граждане уже успели получить биометрические паспорта и не раз пересекали границу Украины?
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15.01.2021 14:00 Відповісти
Опять везде неудачи.Но ты старайся😂🌷×××
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15.01.2021 14:20 Відповісти
Если обьявлены в розыск, нах замазывать иплища?
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15.01.2021 14:31 Відповісти
Специально морды замазали- будут разные вставлять, кто не понравился 😄
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15.01.2021 15:35 Відповісти
 
 