За участь у НЗФ "Самооборона Севастополя" оголошено в розшук двох громадян України, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створених блокпостах при в’їзді до м. Севастополя та м. Ялти.

При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їхніх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення окупованого півострова.

Нині підозрюваних оголошено в розшук.

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