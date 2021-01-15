За участь у НЗФ "Самооборона Севастополя" оголошено в розшук двох громадян України, - прокуратура. ФОТО
Повідомлено про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя" за ч. 2 ст. 260 КК України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє громадян України, будучи учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", протягом лютого-березня 2014 року, озброєні, несли "службу" на незаконно створених блокпостах при в’їзді до м. Севастополя та м. Ялти.
При цьому, підозрювані здійснювали незаконну перевірку документів громадян, обшук їхніх транспортних засобів, а також брали участь у затриманні проукраїнськи налаштованого населення окупованого півострова.
Нині підозрюваних оголошено в розшук.
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