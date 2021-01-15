УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4456 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
6 864 18

Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання. ФОТОрепортаж

Команди кораблів, катерів і суден флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи щодо приведення їх у бойову готовність "повна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на armyinform.

"Особлива увага прикута до практичних занять, що забезпечують підвищення рівня бойової готовності всіх частин та підрозділів національного флоту. Зокрема, на кораблях, катерах та суднах флотилії ВМС ЗС України відпрацьовують заходи з приведення їх у бойову готовність "повна", - йдеться у повідомленні.

За словами помічника командира фрегата "Гетьман Сагайдачний", на кораблі теж відбулись інтенсивні тренування особового складу з підготовки флагмана флоту до бою та походу. Зокрема, бойові розрахунки тренувалися діяти за штатним розписом: готувались до застосування зброї й технічних засобів, перевірено мінно-торпедне, зенітне, ракетне та артилерійське озброєння, засоби РЕБ (радіоелектронної боротьби) корабля, штурманське обладнання, головні двигуни та дизель-генератори.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкові резерви ООС провели навчання з реагування на прорив ворожих танків і БМП. ФОТОрепортаж

Практичні заняття відбуваються у кожній бойовій частині, в тому числі відпрацьовують елементи замірювання гідрології моря, здійснюють заходи із завантаження комплектів зенітних ракетних та артилерійських боєприпасів на борт корабля, протипідводно-диверсійної оборони і тренування зі штурманського прокладання курсу та забезпечення навігаційної безпеки плавання кораблів.

Крім того, перевірено злагодженість дій гідроакустичних корабельних бойових розрахунків та аварійно-рятувальних партій у питаннях боротьби за живучість корабля й захисту від застосування зброї масового ураження.

Відбувалися тренування зі штурманського прокладання курсу, забезпечення навігаційної безпеки плавання, проходження вузини й вихід в море з пункту базування, визначення розрахунків щодо розходження з цілями у визначеному морському районі тощо.

Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 01
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 02
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 03
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 04
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 05
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 06
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 07
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 08
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 09
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 10
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 11
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 12
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання 13

Автор: 

ВМС (1406) військові навчання (2785)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Это не ржавые снаряды. Это маркировка учебного снаряда такая. Просто их таскают часто, заряжай/разряжай, а 100 мм снарядик таки тяжеленький! Вот красочка и стирается.
показати весь коментар
15.01.2021 14:16 Відповісти
+4
честно говоря унылое зрелище. какието ржавые снаряды, битые окна в зданиях. ржавые корабли
показати весь коментар
15.01.2021 14:03 Відповісти
+4
Почему мы не можем победить кацапскую армию?
Только потому, что у нас БАРДАК и КОРРУПЦИЯ больше чем на Рашке!
показати весь коментар
15.01.2021 14:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
честно говоря унылое зрелище. какието ржавые снаряды, битые окна в зданиях. ржавые корабли
показати весь коментар
15.01.2021 14:03 Відповісти
Это не ржавые снаряды. Это маркировка учебного снаряда такая. Просто их таскают часто, заряжай/разряжай, а 100 мм снарядик таки тяжеленький! Вот красочка и стирается.
показати весь коментар
15.01.2021 14:16 Відповісти
Потрібно вийти в море і провести тренувальне противочовнове полювання на російські підводні човни, з бойовим бомбометанням глибиннии бомбами.
показати весь коментар
15.01.2021 14:21 Відповісти
Зате які зерносховища!
показати весь коментар
15.01.2021 15:24 Відповісти
Смешно. По ранее разработанным планам еще проходят некоторые учения. Скоро прекратятся. ВСУ, в том числе и ВМС постепенно сокращаются писькограем, вплоть до полной ликвидации. Капитулирующему государству своя армия не нужна.
показати весь коментар
15.01.2021 14:03 Відповісти
Почему мы не можем победить кацапскую армию?
Только потому, что у нас БАРДАК и КОРРУПЦИЯ больше чем на Рашке!
показати весь коментар
15.01.2021 14:05 Відповісти
ОЗК... -- конечно, совсем древний. Под них щас, хоть ОВ подходящие ещё выпускают?
Срамота! (с)
показати весь коментар
15.01.2021 14:12 Відповісти
нет у нас флота после захвата Крыма, да и разграбили с 90-х начиная всё что было, а теперь на байдарках будем воевать...................
показати весь коментар
15.01.2021 14:50 Відповісти
Вообще-то в открытом море будет больше пользы от тренировок,чем в тихой заводи..Смелее действуйте черноморцы,дабы искупить позор сдачи без надлежащего сопротивления своих боевых кораблей рашфлоту..
показати весь коментар
15.01.2021 18:09 Відповісти
Не понял, а зачем снаряды в руках тоскать ,там же должны быть лифты ,подъемники , тележки , шо за каменный век 🤔👀🤦🤫
показати весь коментар
15.01.2021 19:42 Відповісти
Лучше бы Нептун штамповали и спутники в космос запускали для навигации.Все надводные цели противника можно уничтожить ракетами Нептун на расстоянии 250-300 км за пару часов.Сейчас весь этот флот уже не актуален.Так как ракеты могут потопить любой флот за считанные часы.С подводным конечно же будут проблемы.Но они тоже рашаемые при желании.Слава Украине!Смерть ворогам!
показати весь коментар
15.01.2021 19:43 Відповісти
Андрей Шевченко 29aa0d51, Андрей ,а почему вы их защищаете ,окна базы действительно побиты ,кробли не крашены ,и на каком флоте современном ,снаряды таскают вручную ,русню не рекламировать 😠
показати весь коментар
15.01.2021 19:48 Відповісти
Повна бойова готовність: на кораблях і катерах ВМС ЗСУ відбуваються навчання - Цензор.НЕТ 9313

зато, какой красивый элеватор....
показати весь коментар
16.01.2021 00:05 Відповісти
Яке сумне видовище... флот наш маю на увазі...
показати весь коментар
16.01.2021 14:41 Відповісти
 
 