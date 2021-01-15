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Керівник структурного підрозділу КП "Кіровгеологія" попався на хабарі 90 тис. грн, - ДБР. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали керівника структурного підрозділу Казенного підприємства "Кіровгеологія" під час отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Керівник структурного підрозділу КП Кіровгеологія попався на хабарі 90 тис. грн, - ДБР 01

За попередньою інформацією, керівник структурного підрозділу Казенного підприємства за грошову винагороду в загальній сумі 90 тис. гривень обіцяв вирішити питання про надання в оренду юридичній особі нежитлових приміщень на території Київської області.

Керівник структурного підрозділу КП Кіровгеологія попався на хабарі 90 тис. грн, - ДБР 02

Під час розслідування задокументовано два факти отримання ним хабаря. Під час останнього його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Керівник структурного підрозділу КП Кіровгеологія попався на хабарі 90 тис. грн, - ДБР 03

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Зараз тривають обшуки за місцем проживання і роботи затриманого. Також вирішується питання про повідомленні йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4748) Київ (19791) ДБР (3589)


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Топ коментарі
+9
Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2567
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15.01.2021 18:14 Відповісти
+2
Кировгеология????
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15.01.2021 18:35 Відповісти
+2
Спасибо жителям Кривбаса за приписдента п.....
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15.01.2021 19:08 Відповісти
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Руководитель структурного подразделения КП "Кировгеология" попался на взятке 90 тыс. грн, - ГБР - Цензор.НЕТ 2567
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15.01.2021 18:14 Відповісти
Спасибо жителям Кривбаса за приписдента п.....
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15.01.2021 19:08 Відповісти
А сядет ли? Может еще и с конфискацией?
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15.01.2021 18:15 Відповісти
Руки геть вiд патрiотiв, кловуни!
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15.01.2021 18:29 Відповісти
объявите вознаграждение за сдачу каждого просящего взятку..
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15.01.2021 18:32 Відповісти
Ты, что, только проснулся. Давно объявлено вознаграждение!
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Вот это взятка! Аж три тисячи доларов! Ха-ха-ха!
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15.01.2021 18:34 Відповісти
Кировгеология????
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15.01.2021 18:35 Відповісти
Да, Кировгеология, так и есть. Во время совка это была такая маскировка, что-бы злая НАТА не догадалась, что. эта кантора занимается поисками урана. К стати, довольно успешно.
А этого клоуна повязали в Броварах, где находится этот цех.
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15.01.2021 19:05 Відповісти
Дешевая порохоботская инсценировка! При Зеленском такое невозможно в принципе! Вранье!
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15.01.2021 19:10 Відповісти
А что кирофф делает в Украине?
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15.01.2021 19:20 Відповісти
Видимо название происходит от города Кировоград... Ведь город переименовали в Кропивницкий, а область пока осталась Кировоградской...
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15.01.2021 19:59 Відповісти
Да и сам Кировоград ведомо, откуда берёт корни!
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15.01.2021 20:10 Відповісти
"...попался на взятке 90 тыс. грн..." - не поделился с нужными людьми
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15.01.2021 20:21 Відповісти
 
 