Керівник структурного підрозділу КП "Кіровгеологія" попався на хабарі 90 тис. грн, - ДБР. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали керівника структурного підрозділу Казенного підприємства "Кіровгеологія" під час отримання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, керівник структурного підрозділу Казенного підприємства за грошову винагороду в загальній сумі 90 тис. гривень обіцяв вирішити питання про надання в оренду юридичній особі нежитлових приміщень на території Київської області.

Під час розслідування задокументовано два факти отримання ним хабаря. Під час останнього його затримали в порядку ст. 208 КПК України.

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Зараз тривають обшуки за місцем проживання і роботи затриманого. Також вирішується питання про повідомленні йому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України) та клопотання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.