УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9313 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 547 61

Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ. ФОТОрепортаж

Акції протесту проти високих цін на газ пройшли в тринадцяти районах Харківської області та самому обласному центрі.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків". Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту. Інформація про ці факти зареєстрована в Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції", - сказано в повідомленні.

Акції проти високих тарифів відбулися в Харкові, Вовчанському, Балаклійському, Харківському, Валківському, Красноградському та Лозівському районах області. У поліції підрахували, в них взяли участь понад 560 осіб.

Читайте також: "Хай палають палаци": на Майдані Незалежності в Києві протестували проти підвищення тарифів на комуналку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"На площі Свободи у Харкові на акцію протесту вийшли 10 осіб. Біля Вовчанської державної районної адміністрації зібралися 37 місцевих мешканців. В Харківському районі в селищі Високий на мітинг проти підвищення тарифів поблизу супермаркету зібрались 30 місцевих мешканців. В місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе в Зміївському районі. У місті Валки долучились до протестів близько 30 громадян. Біля будівлі Первомайської міської ради для проведення акції проти підвищення тарифів на газ та електроенергію зібралося близько 70 осіб", - повідомили правоохоронці.

Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 01
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 02
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 03
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 04
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 05
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 06
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 07
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 08
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ 09

Автор: 

Нацполіція (15320) протест (2410) тарифи (2071) Харківщина (6054) Тарифи на газ (1063)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
- Я вам ниче не должен! Идить у сраку! Дуже дякую!
показати весь коментар
15.01.2021 19:16 Відповісти
+18
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 6702
показати весь коментар
15.01.2021 19:20 Відповісти
+10
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
показати весь коментар
15.01.2021 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато вышли на улицу, проветрились, кости размяли, хоть поржали
показати весь коментар
15.01.2021 19:16 Відповісти
и никаких требований про "идиотов нахрен с пляжа" или "дайте нормально работать и зарабатывать"
показати весь коментар
15.01.2021 19:25 Відповісти
опять сметуні дороги перекрівают. какое тупарілое бідло єтот мудрый нарит. В Киев нада ехать и НКРЕКП и Нафтогаз кошмарить. дебилы мля. эти тупые быдланы не понимают кто формирует цену на тарифы.
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 891
показати весь коментар
15.01.2021 19:56 Відповісти
- Я вам ниче не должен! Идить у сраку! Дуже дякую!
показати весь коментар
15.01.2021 19:16 Відповісти
И орали "Хотим дешевый российский газ!"?
показати весь коментар
15.01.2021 19:17 Відповісти
...і шоб в Харькавє гасударствєнний язик рассійскай фєдєрациі нє ущімлялі!
показати весь коментар
15.01.2021 19:19 Відповісти
Рассийский язык это не Руский язык. Мы Русячи Киевские, а у москалей язык Монголо-татарско-руский. И он отличается от Руского, которым говорят в Украине.
показати весь коментар
15.01.2021 23:22 Відповісти
Даже в Харькове , где плотность зебилов выше чем по Украине .
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Результаты голосования за кандидата, %
Явка: 64,66%

Владимир Зеленский

86,88
Петр Порошенко

11,17
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти
Ну так не даже, а именно поэтому. Дебилы ж не понимают в чем корень проблемы.
Поэтому срут друг другу в портки, чтобы снизить тарифы.

Одни зебилы, другим зебилам перекрыли трассу. Ой всьо!!!
показати весь коментар
15.01.2021 19:33 Відповісти
Этот гребаный газ и в Эвропе воняет по российски.
показати весь коментар
15.01.2021 19:40 Відповісти
И орали " Хотим свой Украинский газ". А тем кому нужно Российский, покупайте хоть Антарктида+
показати весь коментар
15.01.2021 23:17 Відповісти
Так далекобійники винні,що ви їм дорогу перекрили?
показати весь коментар
15.01.2021 19:19 Відповісти
а шо они нихрена не делают, только сидят целыми днями и музыку слушают у себя в кабинах
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти
В то время, как простые рабоче-крестьяне до седьмого пота полы моют в офисах и в парикмахерских вкалывают.

Ишь, рахъездились, олигархи зажратые...
показати весь коментар
15.01.2021 19:29 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2021 19:33 Відповісти
і то правда, треба перекривати кормушку слугам урода і їхні горлянки щоб жерли менше.
показати весь коментар
15.01.2021 19:32 Відповісти
а в чому далекобійники завинили, що їм підняли тарифи на комуналку?
показати весь коментар
15.01.2021 19:42 Відповісти
а они с другой планеты разве ???
показати весь коментар
15.01.2021 21:53 Відповісти
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 6702
показати весь коментар
15.01.2021 19:20 Відповісти
обісЦяль...
показати весь коментар
15.01.2021 19:59 Відповісти
Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 4389
показати весь коментар
15.01.2021 21:18 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
показати весь коментар
15.01.2021 19:20 Відповісти
Хороший правильный такой протест.

А проезжающие машины ломать не пробовали? Это очень поможет снизить тарифы.
показати весь коментар
15.01.2021 19:21 Відповісти
дороги большой стройки построены для всех: и для ездить, и для переходить...
протестующие жеж ходят за снижение тарифов и для водителей тоже
показати весь коментар
15.01.2021 19:46 Відповісти
Два роки пройшло, а зЁлоппам "не дійшло"... Закон Данінга-Крюгера, нє?
показати весь коментар
15.01.2021 20:02 Відповісти
трохи попишусь

свого часу по програмі міняю жінку на 1+1 було про обмін мамами, яким десь трохи за 40, дітей 12-15 років...
з карпатського райцентру рухливу, по молодьожній моді і з бойовою розкраскою на лиці, помінялися з харківською мамою, поважною, з наміченим другим підборіддям і високою причоскою,...
і ця з карпатського смт, яка попрацювала в італії, почала тратити за звичкою більше, ніж тратять в харківській сім,ї...дівчата-дочки вказали про недопустимість таких трат:
-ой, мама столько не тратит
-а скільки вона заробляє?
-2000..(наприклад)
-то нашо вона там робить?
-ну, так она в почёте на предприятии, грамотами к дате награждают, в президиуме на собраниях сидит

до чого це?
харків - столиця радянської україни, звідки радянська влада пішла по всій країні...крім карпатсько-волинського регіону
і ці дівчатка будуть, як їх мама...фундамент такий...і підгрунтя, і основа
показати весь коментар
16.01.2021 07:19 Відповісти
Вобще-то он у вас для населения дороже, чем в Украине.

Даром у вас только русские витязи за тридевять земель собой землю удобряют.
показати весь коментар
15.01.2021 19:23 Відповісти
А почему они не ржут?!
показати весь коментар
15.01.2021 19:23 Відповісти
овес подвезли
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти
В українській мові якось не прийнято сміх заміняти іржанням...
показати весь коментар
15.01.2021 19:31 Відповісти
Де вони, а де українська мова...
показати весь коментар
15.01.2021 20:03 Відповісти
У 73% нет мови
показати весь коментар
15.01.2021 20:50 Відповісти
а лыжный спуск своему кумиру эти бараны перекрывать не пробовали ?
показати весь коментар
15.01.2021 19:25 Відповісти
Украине и Европе перекроем газ! Солирует Соловьёв! 2008 год
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
показати весь коментар
15.01.2021 19:26 Відповісти
Вони там ідуть по дну моря і співають.
Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 3298
показати весь коментар
15.01.2021 19:30 Відповісти
как дышали,как дышали...
показати весь коментар
15.01.2021 20:03 Відповісти
Нас підводять до того щоб ми сказали давай вже расєйський, аби дешевше.
показати весь коментар
15.01.2021 19:27 Відповісти
это начало конца слугам урода
показати весь коментар
15.01.2021 19:28 Відповісти
Ни разу не бывало.
Ща начнут закупать у Роиси, снизят цену и зебыдло довольное разойдется бухать до майских праздников.
показати весь коментар
15.01.2021 19:30 Відповісти
Щось якось співпали по часу наміри закуповувати російський газ та ці протести.
показати весь коментар
15.01.2021 19:30 Відповісти
Патамуша коалиция СН+БЮТ+ОПЗЖ.
показати весь коментар
15.01.2021 19:34 Відповісти
а бабйуля хоть раз подтянутое личико показала на перекрытиях?шо,не?
показати весь коментар
15.01.2021 19:48 Відповісти
Так и Медведчук не показал.

Но клуб любителей роисянской трубы остался прежним.
показати весь коментар
15.01.2021 19:55 Відповісти
Масочки наділи?

Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4699
показати весь коментар
15.01.2021 19:38 Відповісти
https://twitter.com/svecha62 свічка

Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai,де доба коштує щонайменше 1000 $. І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?Морозиш сраку,перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?

Две трассы на Харьковщине перекрывали в знак протеста против тарифов на газ - Цензор.НЕТ 4844
показати весь коментар
15.01.2021 19:45 Відповісти
Скоро протестувальників стане більше.
показати весь коментар
15.01.2021 19:49 Відповісти
Тогда будет самое время дустом их обработать.

Может тогда на следующих выборах будет выбор не между сладким проукраинцем и зеленым ************.
показати весь коментар
15.01.2021 19:57 Відповісти
А почему увеличения зарплат и пенсий не просят?
показати весь коментар
15.01.2021 19:59 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
показати весь коментар
15.01.2021 20:04 Відповісти
ЗЕбіли і доцільність на різних поверхах розвитку мозку.
показати весь коментар
15.01.2021 20:06 Відповісти
На коліна! Найскоріше до москви! Забудемо тисячі загиблих, вдов, сиріт, інвалідів..
показати весь коментар
15.01.2021 20:11 Відповісти
А почему только в знак протеста против тарифов на газ? Тарифы на воду и свет всех устраивает? Заказуха какая то.
показати весь коментар
15.01.2021 20:33 Відповісти
Дорогі прихильники Володимира Олександровича, звертаюсь до вас! Я знаю, нас ще є багато і ми разом - сила! Нарешті настав той час, коли ми не словом, а ділом можемо продемонструвати підтримку і прихильність нашому Лідеру.

Влада бариг підняла комуналку, зокрема тарифи на тепло, електроенергію та газ і його транспортування та найближчим часом буде ще дві хвилі підняття. Ненаїдені вороги також віроломно та без оголошення підняли ЄСВ і вартість мобільного зв'язку.

Але Володимир Олександрович тут зовсім ні до чого. Він взагалі дізнався про це зовсім випадково і теж був дуже неприємно здивований. Він не знав, що його оточують бариги. Він не міг цього знати. Але він проста людина і йому точно так боляче від того всього, як і кожному з нас.

Та вихід зі всієї цієї ситуації є - треба просто почати більше платити! Давайте підтримаємо нашого Лідера, нашого Воїна Світла, нашого маленького Ісусика! Давайте всі дружно і вчасно заплатимо за спожиті комунальні послуги.

Давайте покажемо цим клятим порохоботам, що ми - сила, що нас багато і що в нас є гроші!
показати весь коментар
15.01.2021 21:20 Відповісти
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3DlgWzqpcvd8M%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR3bBFKnlZU7urcZwBM_zQMsu7FyjXwjgB6vof2lpmStRKHNCtMA41R2kWo&h=AT1IHVKqhcItaqPxXXAtybM4ESsaKyeYFXCNtUBl6oUNPIaUPkRYKGJ_gcamqoFR2TqPOELRpAkzdXWQ12SYLnyRXWC777OogGcCxJgLI5rM9bJg6rie4oYDQv3db6zWZ7A&__tn__=H-R&c[0]=AT10QzGhccywHwWGER0eHnmIj4dyOftiIavUAOD-SodGXZ-8-********************************************************************************************************************-aPsBKmsv08kVBvFJjNzHHztBXRXo_u7kvUgLWDx5jHOA Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ - Цензор.НЕТ 5952 https://youtube.com/watch?v=lgWzqpcvd8M&feature=share&fbclid=IwAR0PdMUM7AbxvYQpqovwKq_fIkGvKKZTZBxDq-SnMPaya-wY0EXkU5KmZCw YOUTUBE.COM
показати весь коментар
15.01.2021 21:56 Відповісти
Красноград чому не перейменовано до сих пір?
показати весь коментар
16.01.2021 19:56 Відповісти
 
 