Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ. ФОТОрепортаж
Акції протесту проти високих цін на газ пройшли в тринадцяти районах Харківської області та самому обласному центрі.
Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків". Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту. Інформація про ці факти зареєстрована в Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції", - сказано в повідомленні.
Акції проти високих тарифів відбулися в Харкові, Вовчанському, Балаклійському, Харківському, Валківському, Красноградському та Лозівському районах області. У поліції підрахували, в них взяли участь понад 560 осіб.
"На площі Свободи у Харкові на акцію протесту вийшли 10 осіб. Біля Вовчанської державної районної адміністрації зібралися 37 місцевих мешканців. В Харківському районі в селищі Високий на мітинг проти підвищення тарифів поблизу супермаркету зібрались 30 місцевих мешканців. В місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе в Зміївському районі. У місті Валки долучились до протестів близько 30 громадян. Біля будівлі Первомайської міської ради для проведення акції проти підвищення тарифів на газ та електроенергію зібралося близько 70 осіб", - повідомили правоохоронці.
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Поэтому срут друг другу в портки, чтобы снизить тарифы.
Одни зебилы, другим зебилам перекрыли трассу. Ой всьо!!!
Ишь, рахъездились, олигархи зажратые...
Демократия в Украине отличается от диктатуры в России тем, что россияне не могут выбирать как именно им плохо жить.
А украинцы могут!
А проезжающие машины ломать не пробовали? Это очень поможет снизить тарифы.
протестующие жеж ходят за снижение тарифов и для водителей тоже
свого часу по програмі міняю жінку на 1+1 було про обмін мамами, яким десь трохи за 40, дітей 12-15 років...
з карпатського райцентру рухливу, по молодьожній моді і з бойовою розкраскою на лиці, помінялися з харківською мамою, поважною, з наміченим другим підборіддям і високою причоскою,...
і ця з карпатського смт, яка попрацювала в італії, почала тратити за звичкою більше, ніж тратять в харківській сім,ї...дівчата-дочки вказали про недопустимість таких трат:
-ой, мама столько не тратит
-а скільки вона заробляє?
-2000..(наприклад)
-то нашо вона там робить?
-ну, так она в почёте на предприятии, грамотами к дате награждают, в президиуме на собраниях сидит
до чого це?
харків - столиця радянської україни, звідки радянська влада пішла по всій країні...крім карпатсько-волинського регіону
і ці дівчатка будуть, як їх мама...фундамент такий...і підгрунтя, і основа
Даром у вас только русские витязи за тридевять земель собой землю удобряют.
https://www.youtube.com/watch?v=PajGjm9zBEs
Ща начнут закупать у Роиси, снизят цену и зебыдло довольное разойдется бухать до майских праздников.
Но клуб любителей роисянской трубы остался прежним.
Коля Катлєта чудово почувається в Rixos The Palm Dubai,де доба коштує щонайменше 1000 $. І ні козацька Маланка йому не заважає,ні гайдамацький Василь,ні мазепинський Йордан.
А ти де святкуєш,зебіл?Морозиш сраку,перекриваючи дорогу "швидким" до рідних Великих Задрипанців?
Может тогда на следующих выборах будет выбор не между сладким проукраинцем и зеленым ************.
Влада бариг підняла комуналку, зокрема тарифи на тепло, електроенергію та газ і його транспортування та найближчим часом буде ще дві хвилі підняття. Ненаїдені вороги також віроломно та без оголошення підняли ЄСВ і вартість мобільного зв'язку.
Але Володимир Олександрович тут зовсім ні до чого. Він взагалі дізнався про це зовсім випадково і теж був дуже неприємно здивований. Він не знав, що його оточують бариги. Він не міг цього знати. Але він проста людина і йому точно так боляче від того всього, як і кожному з нас.
Та вихід зі всієї цієї ситуації є - треба просто почати більше платити! Давайте підтримаємо нашого Лідера, нашого Воїна Світла, нашого маленького Ісусика! Давайте всі дружно і вчасно заплатимо за спожиті комунальні послуги.
Давайте покажемо цим клятим порохоботам, що ми - сила, що нас багато і що в нас є гроші!