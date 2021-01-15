Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ. ФОТОрепортаж

Акції протесту проти високих цін на газ пройшли в тринадцяти районах Харківської області та самому обласному центрі.

Про це повідомляє у Фейсбуці поліція Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті Краснограді на вулиці Полтавській понад 70 жителів майже на 40 хвилин перекрили рух транспорту на пішохідному переході на трасі "Сімферополь – Харків". Поблизу блокпосту на трасі "Київ - Харків -Довжанський" в селищі Пісочин 50 громадян також перекривали рух транспорту. Інформація про ці факти зареєстрована в Єдиному обліку територіальних підрозділів поліції", - сказано в повідомленні.

Акції проти високих тарифів відбулися в Харкові, Вовчанському, Балаклійському, Харківському, Валківському, Красноградському та Лозівському районах області. У поліції підрахували, в них взяли участь понад 560 осіб.

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"На площі Свободи у Харкові на акцію протесту вийшли 10 осіб. Біля Вовчанської державної районної адміністрації зібралися 37 місцевих мешканців. В Харківському районі в селищі Високий на мітинг проти підвищення тарифів поблизу супермаркету зібрались 30 місцевих мешканців. В місті Мерефі на акцію протесту вийшли 20 жителів. Аналогічна кількість громадян взяла участь у мітингу на центральній площі в селищі Першотравневе в Зміївському районі. У місті Валки долучились до протестів близько 30 громадян. Біля будівлі Первомайської міської ради для проведення акції проти підвищення тарифів на газ та електроенергію зібралося близько 70 осіб", - повідомили правоохоронці.

















