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Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Чому?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Найвеличніші лідери світу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу можуть заборонити балотуватися в президенти у разі імпічменту

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

- Це офіс ОПЗЖ?

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

А може дати йому ще 100 днів?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Правда життя

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Закономірність

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Гендерна рівність

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Лайфхак від МОЗу

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

#Держдеп любить санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін

Укол русского мира, лайфхак від Міністерства охорони здоровя, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Обмін досвідом

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Медведчук Віктор (1714) Рабінович Вадим (198) фотожаба (13997) Янукович Віктор (10784) Трамп Дональд (6314) Степанов Максим (2198) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+52
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3313
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15.01.2021 23:45 Відповісти
+42
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7446
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15.01.2021 23:06 Відповісти
+41
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 65
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15.01.2021 23:06 Відповісти
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Знаєте, де народився міністр Степанов?
У Російському СковородінО (наголос на останньому о) - на кордоні з Китаєм.
Це пояснює любов до китайських вакцин, фірм-прокладок і наїбалова українців.
Російські міністри, як за Януковича, ммм...
Міністр Пательня.

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9427
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15.01.2021 23:04 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5977
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15.01.2021 23:04 Відповісти
Найкраща!

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5102
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15.01.2021 23:05 Відповісти
Усё, теперь Житомирская фабрика перейдет на выпуск портянок.
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16.01.2021 08:46 Відповісти
Так и портянки же нельзя продавать!
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16.01.2021 09:05 Відповісти
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

- Изя, впечатление, что эти демократы решили Трампа просто распять.
- Про пять, Сёма, не знаю, а два раза уже.
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15.01.2021 23:05 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 65
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15.01.2021 23:06 Відповісти
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15.01.2021 23:08 Відповісти
Возможно может боль отвести руками.
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16.01.2021 08:48 Відповісти
Хто такий Петька зрозуміло,а хто Василь Іванович?
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15.01.2021 23:06 Відповісти
Сподіваюся не заснеш сьогодні розмірковуючи над цим.
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15.01.2021 23:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/476283 - "... а хто Василь Іванович?"

Мабуть ви закінчили Трускавецький Ріксос.
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16.01.2021 00:35 Відповісти
то чапаев,идиот
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16.01.2021 01:41 Відповісти
Воно хотіло Петра вколоти.
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17.01.2021 23:35 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7446
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15.01.2021 23:06 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6681
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15.01.2021 23:11 Відповісти
Мы с них смеемся, а они нас имеют....
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15.01.2021 23:24 Відповісти
Шедеври.
Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8523

Укол "русского мира", Лайфхак от Министерства здравоохранения, правда жизни. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9762
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15.01.2021 23:36 Відповісти
А с Румынии "ответка" будет?
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16.01.2021 08:44 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6321.
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15.01.2021 23:39 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/d/1/1/c/d11cdbd101633964c5a1d4105813e560/original.jpgПравильно "КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА"
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15.01.2021 23:40 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin

дай угадаю: старпермєдіа?..

https://twitter.com/GirkinGirkin IgorGirkin @GirkinGirkin

https://twitter.com/GirkinGirkin https://twitter.com/GirkinGirkin



В Киеве сегодня съемки фильма ул. Валерия Лобановского, 115 (Дом культуры), перед входом висит два флага ДНР и находятся вооруженные люди.

Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8569
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15.01.2021 23:43 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1746
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15.01.2021 23:44 Відповісти
Там ещё хуже 'совпадения'.

Именно Спутник-5 взорвался (убив 2х других космо-собак - Лисичку и Чайку).

Белку и Стрелку запустили на Спутнике 5-1.
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16.01.2021 00:42 Відповісти
суть в том что Спутник V - это Шестой аппарат! А Спутник 5 - это пятый аппарат, и он как раз с двумя собаками (Лисичка и Чайка) сгорел сразу после старта.
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16.01.2021 03:21 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3313
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15.01.2021 23:45 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9517
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15.01.2021 23:52 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3907
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16.01.2021 00:30 Відповісти
завелика картинка. та і нижні два довбня лишні.
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16.01.2021 00:52 Відповісти
Укол "русского мира", Лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6618
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16.01.2021 00:51 Відповісти
Потому что ,ты не зарабатываешь,а бухаешь
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16.01.2021 01:46 Відповісти
Может потому, что за твой тупой мобачий рот больше трехи не дают? Так тебе лет сто на окружной стоять придется
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16.01.2021 09:11 Відповісти
Ответ: Так я де зе- видосики на Буковеле пошчу 😂
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16.01.2021 10:20 Відповісти
«главе СБУ Ивану Баканову, а также генпрокурору Ирине Венедиктовой поручено заняться кейсом о вмешательстве в американские выборы гражданами Украины. Проверят всех из списка (нардепа Александра Дубинского, бывшего прокурора, который вел дело Burisma, Константина Кулика, нардепа Деркача и т.д.). Офис президента хочет показать, что он готов полностью "сотрудничать-работать" с новой администрацией президента США». https://www.dsnews.ua/politics/dvoemyslie-zelenskogo-kak-bankovaya-budet-izbavlyatsya-ot-dubinskogo-iz-za-pobedy-dzho-baydena-14012021-412163 Как Банковая будет избавляться от Дубинского из-за победы Джо Байдена

"Про Порошенка і Байдена, так, я чув, я прокоментую. Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генеральний прокурор України ще вчора зареєструвала кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть розслідувати", - https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/a-53506116 сказав Зеленський під час пресконференції у середу, 20 травня.
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16.01.2021 01:13 Відповісти
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6707
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16.01.2021 06:14 Відповісти
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2738
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16.01.2021 10:56 Відповісти
Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3481
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16.01.2021 17:49 Відповісти
https://scontent.fiev19-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/s640x640/139393913_1712636245602210_519390695019846547_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=eWVsRktN53cAX95HLds&_nc_ht=scontent.fiev19-1.fna&tp=7&oh=040bfa99c50b1252cf97b4411dc5498f&oe=602BDC14 139393913_1712636245602210_519390695019846547_n.jpg (518×640) (fbcdn.net)
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19.01.2021 13:09 Відповісти
 
 