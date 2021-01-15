Укол "русского мира", лайфхак від Міністерства охорони здоров'я, правда життя. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Чому?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мендель: двома твітами я стабілізувала гривню і зупинила інфляцію

Найвеличніші лідери світу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трампу можуть заборонити балотуватися в президенти у разі імпічменту

Укол "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Будемо вакцинуватися російською вакциною. Ми американській не віримо! Гидоту нам якусь уколять", - в Ізюмі екскомуніст Фомічевський пропагує "Супутник V" на "тарифному" мітингу. ВIДЕО

- Це офіс ОПЗЖ?

А може дати йому ще 100 днів?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головні новини дня 15 січня: "Укренерго" готує план віялових відключень електрики, Бужанський і "слуги" хочуть скасувати штрафи за мову

Правда життя

Закономірність

Гендерна рівність

Лайфхак від МОЗу

#Держдеп любить санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

Читайте на "Цензор.НЕТ": "США назвали депутата Зеленського мережею впливу Росії, а Зеленський відмовляється реагувати", - Шабунін

Обмін досвідом

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