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Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Від початку прогнозованого зниження температурних показників, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у регіонах почали свою роботу пункти обігріву.

Це рішення прийнято з метою запобігання випадків обмороження та загибелі людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, зокрема місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів і транспортних засобів.

"Всі пункти ДСНС встановлено з дотриманням усіх вимог санітарно-гігієнічних норм і правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками і вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників", - підкреслюється в повідомленні.

Читайте також: У Києві знову очікується сніг, запрацювали 33 пункти обігріву, всі сільськогосподарські ярмарки скасовано, - КМДА

Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС 01
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС 02
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС 03
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС 04
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС 05

Автор: 

погода (791) морози (84) ДСНС (5192)


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Топ коментарі
+2
Пункт подогрева
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3322
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16.01.2021 11:48 Відповісти
+2
в подъезде зебил может нассать, так что если в домофон позвонит зебил - просто не открывайте ему!!!
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16.01.2021 11:53 Відповісти
+1
Зебилы там смогут согреться (ведь тарифы подняли) и похлебать юшки на халяву Благодарите погоду и зеленского
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16.01.2021 11:38 Відповісти
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Зебилы там смогут согреться (ведь тарифы подняли) и похлебать юшки на халяву Благодарите погоду и зеленского
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16.01.2021 11:38 Відповісти
👋
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16.01.2021 11:44 Відповісти
Там ще і наливають акрамя намазаних на хліб тарифів.
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3366
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16.01.2021 11:49 Відповісти
Пусть покажут пункты обогрева для ахметки и калло мойского !!!
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16.01.2021 12:02 Відповісти
Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2649
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16.01.2021 18:13 Відповісти
В Испании творится полный ужас в связи с холодами и внезапно выпавшим снегом...,Ютьюб в помощь..
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16.01.2021 11:47 Відповісти
Ну дык полюса смещаются, ученых заставили молчать, скоро в Украине будет комфортная португальская погода...
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16.01.2021 11:50 Відповісти
Пункт подогрева
Свыше 4 тысяч пунктов обогрева заработали в Украине, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3322
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16.01.2021 11:48 Відповісти
короче по одному моб. пункту на область, но зато как звучит - тысячи стауционарных и 27 мобильных
кстати, довольно странно. **** толку от стационарных, если в любой подъезд зашел и немедленно выпил согрелся
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16.01.2021 11:50 Відповісти
в подъезде зебил может нассать, так что если в домофон позвонит зебил - просто не открывайте ему!!!
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16.01.2021 11:53 Відповісти
Минус 9.обогрейте меня в Якутии минус 44,там теплее
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16.01.2021 11:51 Відповісти
На Півночі мінус 27 переносився льохше ніж наш мінус 10. Іпьот южний мороз сєвєрнава чілавєка.
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16.01.2021 11:59 Відповісти
Если ветер 5 метров в секунду считай что труп
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16.01.2021 12:01 Відповісти
Посреди города, между магазинами стоят пункты обогрева.. Нахрена???? Это сколько народных миллионов на эту фигню списано??? Интересно, хоть десяток человек там обогревались?
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16.01.2021 11:52 Відповісти
Бомжі.
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16.01.2021 12:04 Відповісти
Зелемойские начали бороться со всякими катаклизмами еще в детстве,когда Леонид Данилыч был намного моложе,опыт...шож тут скажешь..
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16.01.2021 11:54 Відповісти
Пифагор и Архимед решили поспорить кто круче...
вот я например придумал Таблицу Пифагора...
Архимед подумал и говорит...,а я вычислил расстояние от Земли до Солнца..,выпили Чару с вином и говорят...,а представляешь где то РАБссии придумали Мировую революцию...,маааленькаая девочка подошла к двум гениям и говорит..,а Мировая революция старцы мои,означает между прочим Серп и молот,смерть и голод
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16.01.2021 12:00 Відповісти
Я теж у себе на роботі почепив папірець ;пункт обігріву;.
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16.01.2021 12:03 Відповісти
че за пук обогрева, нахер он нужен? позорище
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16.01.2021 12:23 Відповісти
Маска спасает от замерзания носа... От минус 20 нормуль средство...
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16.01.2021 12:23 Відповісти
Просто замерзает и перестает пропускать воздух.
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16.01.2021 18:36 Відповісти
Это прикол,
м. Дніпро
Соборний район
1.
Міський центр соціальної допомоги
вул. Лоцманська, 22А
Всього: 1 пункт обогрева почти на миллионный город?
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16.01.2021 18:35 Відповісти
 
 