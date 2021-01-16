Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Від початку прогнозованого зниження температурних показників, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у регіонах почали свою роботу пункти обігріву.

Це рішення прийнято з метою запобігання випадків обмороження та загибелі людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, зокрема місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів і транспортних засобів.

"Всі пункти ДСНС встановлено з дотриманням усіх вимог санітарно-гігієнічних норм і правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками і вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників", - підкреслюється в повідомленні.

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