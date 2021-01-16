Понад 4 тисячі пунктів обігріву запрацювали в Україні, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Від початку прогнозованого зниження температурних показників, за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у регіонах почали свою роботу пункти обігріву.
Це рішення прийнято з метою запобігання випадків обмороження та загибелі людей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, зокрема місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів і транспортних засобів.
"Всі пункти ДСНС встановлено з дотриманням усіх вимог санітарно-гігієнічних норм і правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками і вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників", - підкреслюється в повідомленні.
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кстати, довольно странно. **** толку от стационарных, если в любой подъезд зашел и немедленно
выпилсогрелся
вот я например придумал Таблицу Пифагора...
Архимед подумал и говорит...,а я вычислил расстояние от Земли до Солнца..,выпили Чару с вином и говорят...,а представляешь где то РАБссии придумали Мировую революцию...,маааленькаая девочка подошла к двум гениям и говорит..,а Мировая революция старцы мои,означает между прочим Серп и молот,смерть и голод
м. Дніпро
Соборний район
1.
Міський центр соціальної допомоги
вул. Лоцманська, 22А
Всього: 1 пункт обогрева почти на миллионный город?