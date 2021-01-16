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У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

Біля пам'ятного знака на Алеї захисників у парку Металургів у Запоріжжі 16 січня віддали данину пам'яті героям і вшанували подвиг і жертовність побратимів військовослужбовці, учасники і ветерани АТО й ООС, представники громадськості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької ОДА, захід приурочили до Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту.

У меморіальному заході взяли участь запорізький "кіборг" В’ячеслав Зайцев, батьки загиблих учасників АТО та керівниця апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко.

Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знака та вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців, які загинули під час оборони Донецького аеропорту.

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"Шостий рік поспіль 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту під час війни на сході України з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Справжні патріоти 242 дні мужньо стримували натиск ворога. Військовослужбовці та добровольці, медики та волонтери разом відважно боролись за утримання контролю над Донецьким аеропортом", - наголошується в повідомленні.

У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 01
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 02
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 03
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 04

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У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 05
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 06
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 07
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 08
У Запоріжжі вшанували память захисників Донецького аеропорту, - ОДА 09
Фото: zoda.gov.ua

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Автор: 

Запоріжжя (2316) ОДА (1631) пам’ять (1190) донецький аеропорт (164) Ян Осока (1495)


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Топ коментарі
+24
Слава Україні!!! Героям Слава!!!!
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16.01.2021 15:05 Відповісти
+21
Героям Слава !!!
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16.01.2021 15:05 Відповісти
+21
Смерть ворогам !
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16.01.2021 15:07 Відповісти
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Слава Україні!!! Героям Слава!!!!
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16.01.2021 15:05 Відповісти
Героям Слава !!!
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16.01.2021 15:05 Відповісти
Смерть ворогам !
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16.01.2021 15:07 Відповісти
Вечная память и Слава Героям!!!
Слава Україні!
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16.01.2021 15:10 Відповісти
***
Ще не вмерла України ні слава, ні воля,
Ще нам, браття-українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануємо ми, браття, у своїй сторонці.



Героям СЛАВА !!!
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16.01.2021 15:12 Відповісти
Душу й тіло ми положим
За нашу свободу.
І покажем , що ми браття
Козацького роду !

Слава Нації !!!
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16.01.2021 16:38 Відповісти
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА - Цензор.НЕТ 7159
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16.01.2021 15:14 Відповісти
еге ж, ДАП - нє КаВеЕн...

Пуб-Ли-Цист@publeecist· 2 ч

Жодних спогадів від "людини", яка виконує обов'язки "президента", про те, що в Україні сьогодні, 16.01, відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту.
Жодних.
Перед капітуляцією про це ж так незручно згадувати, да, лідор @ZelenskyyUa?
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16.01.2021 15:15 Відповісти
Бо плач не дав,свободи ще нікому,а хто борець,той здобуває світ...Борітеся-поборете!СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАЇНИ,СМЕРТЬ ОКУПАНТАМ!!!мОСКОВІЮ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ!!!
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16.01.2021 15:22 Відповісти
ДАП - це була та "потайна кімната" двері в яку мріяв відкрити хоч на хвилину будь який воїн який захищав тоді Україну від вояк кацапо-орди ! Герої не вмирають - вмирають вороги!

Слава Україні ! Героям слава ! Смерть ворогам! Та - Україна - Понад Усе !!!!!!
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16.01.2021 15:22 Відповісти
І якби не зрада командування генштабу - то Киборги тримали ДАП ще й зараз !!!!
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16.01.2021 15:31 Відповісти
Что бы они удерживали там :четыре стены без крыши .Смысла удерживать этот аеропорт не было так долго ,если ты не собирался дальше наступать вглубь города и смерть военных погибших там была дурацкой и напрасной ,да геройской но бестолковой
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16.01.2021 16:54 Відповісти
О том чтобы заминировать ДАП и выйти с него говорили пацаны командованию давно , но "держаться это символ", перевесили здравые доводы на эту тему. А то что командование забило на защитников ДАПА уже давно - это знали все...И все чего-то ждали....Итог мы знаем..
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16.01.2021 18:50 Відповісти
В Запорожье почтили память защитников Донецкого аэропорта, - ОГА - Цензор.НЕТ 8213
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16.01.2021 15:26 Відповісти
Вічна пам'ять полеглим Воїнам.
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16.01.2021 15:34 Відповісти
а квартальный скот - ни ухом, ни рылом...
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16.01.2021 15:35 Відповісти
Слава Україні !!! Героям слава !!! Світла пам'ять загиблим Захисникам нашої країни.
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16.01.2021 15:51 Відповісти
Героям слава!!!
У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, - ОДА - Цензор.НЕТ 7043
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16.01.2021 19:28 Відповісти
 
 