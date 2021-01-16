У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

Біля пам'ятного знака на Алеї захисників у парку Металургів у Запоріжжі 16 січня віддали данину пам'яті героям і вшанували подвиг і жертовність побратимів військовослужбовці, учасники і ветерани АТО й ООС, представники громадськості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Запорізької ОДА, захід приурочили до Дня пам'яті захисників Донецького аеропорту.

У меморіальному заході взяли участь запорізький "кіборг" В’ячеслав Зайцев, батьки загиблих учасників АТО та керівниця апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко.

Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знака та вшанували хвилиною мовчання військовослужбовців, які загинули під час оборони Донецького аеропорту.

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"Шостий рік поспіль 16 січня в Україні вшановують пам'ять захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту під час війни на сході України з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Справжні патріоти 242 дні мужньо стримували натиск ворога. Військовослужбовці та добровольці, медики та волонтери разом відважно боролись за утримання контролю над Донецьким аеропортом", - наголошується в повідомленні.









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Фото: zoda.gov.ua

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