KIA порушив правила, врізався у Mazda і на смерть збив пішохода в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

На перехресті проспекту Гагаріна та Південнопроектної вулиці в Харкові зіткнулися Mazda і KIA, який рухався на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, автомобіль Mazda під керуванням 45-річного жителя Харківської області їхав Південнопроектною з боку Південної в напрямку проспекту Гагаріна.

У цей час в нього врізався автомобіль KIA Optima, що рухався проспектом Гагаріна з боку проспекту Льва Ландау на заборонний рух сигнал світлофора. "В результаті зіткнення автомобіль KIA, яким керував 29-річний харків'янин, відкинуло на острівець безпеки, де в цей час перебувала пішохідка. Від травм 50-річна жінка загинула на місці", - йдеться в повідомленні.

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