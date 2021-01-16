KIA порушив правила, врізався у Mazda і на смерть збив пішохода в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж
На перехресті проспекту Гагаріна та Південнопроектної вулиці в Харкові зіткнулися Mazda і KIA, який рухався на заборонний сигнал світлофора.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, за попередніми даними, автомобіль Mazda під керуванням 45-річного жителя Харківської області їхав Південнопроектною з боку Південної в напрямку проспекту Гагаріна.
У цей час в нього врізався автомобіль KIA Optima, що рухався проспектом Гагаріна з боку проспекту Льва Ландау на заборонний рух сигнал світлофора. "В результаті зіткнення автомобіль KIA, яким керував 29-річний харків'янин, відкинуло на острівець безпеки, де в цей час перебувала пішохідка. Від травм 50-річна жінка загинула на місці", - йдеться в повідомленні.
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Прошло 26 лет... за это время я успел освоить и "Кавасаки-Вулкан-800", и самое страшное- мой супер-электросамокатик. Разбивался пять раз на моте, и пять раз на самокатике...
И- чувствую себя- отлично! Даже трижды жениться успел.Или- четырежды.
Согласись, дело ведь вовсе не в этом. А в том, что медкомиссии у нас нет. И- не случится, лет десять, как минимум. А вот та, которая случилась в 1994-м году- были твари, негодяи и беспредельщики. Заявляю- ответственно!
В Україні лишилися медогляди ?
не проходят.А как по мне еже годно должны проходить ,а у старше 70ми десяти вообще права изымать.
Очень помогает.
Кстати, в Испании другая проблема, например. Видела у них по тв, очень часто в аварии попадают очень пожилые водители- ну там под 90. Однажды видела бабушка поехала по встречной и спровоцировала аварию Но то не про нас, у нас столько если и живут, то за рулем уже не ездят.
Всегда очень хорошо срабатывает.
Так що ви закінчуйте вмикати аварійку без причини - краще або поворот ввімкніть у бік ліхача або посигнальте (тільки так щоб пішохода не злякати )
Государство делает дороги, пусть это хотя бы завершится, и мы не будем попадать в аварии из-за ям.
Кстати, хамство на дорогах понятие обоюдное. Всегда нужно начинать с себя. Я часто пропускаю тех, кто спешит, меня тоже пропускают, это нормально.