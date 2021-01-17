Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця. ФОТОрепортаж

У Донецькій області під час спроби втечі з місця злочину правоохоронці застрелили порушника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

"Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із лісорубів хотів втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Аби зупинити машину, правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Як наслідок, водія було смертельно травмовано", - сказано в повідомленні.

За інформацією поліції, пригода сталася на околиці селища Сартана в районі Маріуполя, де під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну вирубку лісу. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

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Поліцейські виявили чотирьох лісорубів і автомобіль "Газель", який порушники використовували для протиправної діяльності.

Під час документування кримінального злочину один із чоловіків, 1987 р.н., намагався втекти з місця злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував і збив поліцейського.

У відомстві підкреслили, що відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронці застосували зброю для зупинки автомобіля шляхом його пошкодження. При цьому куля влучила у водія.

Обставини події перевіряються.

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За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато службове розслідування.

"Постраждалого правоохоронця доправили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється", - уточнили в поліції.

За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.















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