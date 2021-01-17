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Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця. ФОТОрепортаж

У Донецькій області під час спроби втечі з місця злочину правоохоронці застрелили порушника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Донецької області.

"Наряд поліції викрив групу осіб у незаконній порубці лісу на території Маріуполя. Один із лісорубів хотів втекти на автомобілі та скоїв наїзд на поліцейського. Аби зупинити машину, правоохоронці застосували вогнепальну зброю. Як наслідок, водія було смертельно травмовано", - сказано в повідомленні.

За інформацією поліції, пригода сталася на околиці селища Сартана в районі Маріуполя, де під час патрулювання група реагування поліції викрила осіб, які здійснювали незаконну вирубку лісу. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

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Поліцейські виявили чотирьох лісорубів і автомобіль "Газель", який порушники використовували для протиправної діяльності.

Під час документування кримінального злочину один із чоловіків, 1987 р.н., намагався втекти з місця злочину на автомобілі. На вимоги зупинитися водій не відреагував і збив поліцейського.

У відомстві підкреслили, що відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" правоохоронці застосували зброю для зупинки автомобіля шляхом його пошкодження. При цьому куля влучила у водія.

Обставини події перевіряються.

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За фактом смертельного поранення чоловіка Головним управлінням Нацполіції в Донецькій області розпочато службове розслідування.

"Постраждалого правоохоронця доправили в лікарню, ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється", - уточнили в поліції.

За фактом травмування поліцейського відкрито кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 01
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 02
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 03
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 04
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 05
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 06
Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця 07

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Автор: 

Нацполіція (15320) стрілянина (1798) Донецька область (8932)


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Топ коментарі
+56
"Порядок должен быть"
Отто фон Бисмарк

нехрен по ночам колхозный лес рубать и наезжать на полицейского
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17.01.2021 02:03 Відповісти
+43
Везде бы так работали: с копателями янтаря, пильщиками леса, браконьерами-рыболовами и охотниками. А то в Украине самое лучшее для природного мира места - Чернобыль. В остальных местах сами же украинцы зверски уничтожают природу.
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17.01.2021 05:24 Відповісти
+35
Наконец-то!
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17.01.2021 02:21 Відповісти
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Сторінка 2 з 2
Полиция его «отпустила» на 50 метров, а затем открыла огонь. Вот это, я понимаю, стрелковая подготовка! С пистолета с 50 метров, по движущейся машине, супермен наверное. А вообще полицейский действовал согласно статьи 46 п7 закона о полиции.
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17.01.2021 13:52 Відповісти
7) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю людей та/або поліцейського, где тут сказано про убийство лица находящегося за рулем?
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17.01.2021 14:52 Відповісти
А пуля с пистоля на 50 м долетит?
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18.01.2021 08:55 Відповісти
С какой целью интересуетесь?
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18.01.2021 08:59 Відповісти
Привет Одессе-маме!Шоб я так жил ,как вам сказал!
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18.01.2021 09:06 Відповісти
Якщо навіть неуважно прочитати "іншу сторону", то можна констатувати - це повна маячня.
Питання в іншому: чому син директора ринку вважає всіх ідіотами?
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17.01.2021 15:57 Відповісти
бо сам - ідіот
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18.01.2021 13:12 Відповісти
Сошлись в смертельной схватке два альфа-самца - директор рынка и ментовский начальник и стали выяснять кто из них круче. Победил тот, кто ходит с пистолем.
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17.01.2021 18:38 Відповісти
Не верю я ,что сын директора рынка занимается вырубкой леса.Мусора ,твари тварючие убили человека не за хер,и придумали версию о наезде на мусарилу.Твари.Как говорит главный мусор страны-Мусора не люди-и он прав.
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17.01.2021 14:43 Відповісти
Скільки ходок мав, страдалєц-пєтушок?
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17.01.2021 15:59 Відповісти
Убитым оказался директор рынка Киевский в Мариуполе Владимир Мигоцкий, случайность, совпадение?
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17.01.2021 14:55 Відповісти
Я трошки з іншого боку. Я пасічник - і дуже погано коли знищують лісосмуги з акації. Це і для бджолярів погано і для фермерів.
А в прифронтовій зоні зажиратися з поліцейськими - це треба бути зовсім нерозумним.
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17.01.2021 15:05 Відповісти
Поліцейське відео дасть відповідь на всі питання. Воно точно є.
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17.01.2021 16:36 Відповісти
Придурки застрелили людину
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17.01.2021 16:39 Відповісти
Тут два варіанти, або поліцаї не вміють стріляти, або їм видали пістолети з кривою люфою. Стріляв по колесах, а попав в людину( ст. 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранители применили оружие для остановки авто путем его повреждения Источник: https://censor.net/ru/n3242236) Мєнт не відмажеться
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17.01.2021 16:42 Відповісти
Видно, що ти жодного разу не стріляв з пістоля...
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17.01.2021 16:45 Відповісти
А по твоему, если целишь в колесо, то пуля обязательно попадёт в водилу? Та здесь и к бабке не ходи, специально выстрел был направлен в водителя.
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17.01.2021 23:32 Відповісти
Снайпер? Руцьких бойовичків передивився?
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31.01.2021 17:18 Відповісти
Тут дуло кривое, как из него стрелять-то?

Тебе честь оказана, дубина, это именное оружие.

Гордиться должен, а ты кобенишься тут
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19.01.2021 08:31 Відповісти
В молодості мені присвоїли перший розряд, виконав на першості міста. В СА служив три роки і отримав добру військову спецпідготоку. Нахрена мент стріляв в напрямку людини, не вміючи це робити?
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17.01.2021 17:23 Відповісти
В молодості мені присвоїли перший розряд, виконав на першості міста

===
З мілкашного пістоля в тиру. Оце і все?
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17.01.2021 18:16 Відповісти
Бо "нахрена" ліс пиляти, дорогенький...
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17.01.2021 21:49 Відповісти
Бо нахер сідати в вилучене авто і їхати, коли тобі сказали стояти.
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31.01.2021 17:19 Відповісти
сегодня лес ворует завтра в дом с ножом к соседу ....
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17.01.2021 17:53 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца. Туда ему и дорога!
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17.01.2021 18:14 Відповісти
коп поступил правильно , и вобще по жизни - если на тебя едет авто ( неважно где ), и не тормозит - то стреляй ( если есть ствол ) сразу на поражение , а если стекло тонированное - то веером ( беглым ) , че будет потом ? но ты останешся жив и невредим
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17.01.2021 18:20 Відповісти
Какая то фигня , если учесть , что застреленный директор одного из рынков в Марике , человек явно не бедный
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17.01.2021 19:28 Відповісти
Якщо він свідомо їхав на людину , то застрелити піда раса має бути не правом , а обов'язком поліцейського , чітко і недвозначно прописаним у законі .
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17.01.2021 20:15 Відповісти
Довели людей , приходится за дрова умирать.
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17.01.2021 20:25 Відповісти
Я думаю ребятки захотели дома шашлычков откушать,
а тут рейд какой-то или райд от тараканов
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19.01.2021 08:34 Відповісти
тут нужно скрупулезное расследование ... если мусора будут так стрелять то всех постреляют кроме неприкосновенных ... а вы лохторат хавайте
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17.01.2021 22:13 Відповісти
Это лайк господа! Наконецто наши копы становятся ввзрослыми мальчиками!...А не мальчиками для битья!
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17.01.2021 22:27 Відповісти
Согласна с некоторыми комментаторами, что нефиг было с прифронтовыми полицейскими конфликтовать. Они и так постоянно на стреме из за близости фронта, а тут еще и неадекваты нервы мотают, и сбил полицейского на машине. Вот и получил пулю в лоб! А стоял бы спокойно, то и жив бы остался и отделался бы штрафом.
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18.01.2021 08:46 Відповісти
Поліція авакяна затримала злодіїв, які крали ліс!! Це сенсація, бл.!!!! Ви хоч читайте статтю уважно! У злодіїв була ГАЗЕЛЬ! КАРЛ, Газель! Скільки в російське корито влізе лісу? Максимум 2 тонни. Чому поліція не затримує ЛІСОВОЗИ??
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18.01.2021 11:28 Відповісти
Чому, чому?!
Шо тут непойнятно: треба тоді стріляти з калашів і кулеметів,
і не в дирехторів ринку, а в уважаемых граждан - владельцев торговых центров, дупутатов и прочих неверных
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19.01.2021 08:38 Відповісти
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