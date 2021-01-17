Поліція затримала п'ятьох киян, які прибули для участі в "каруселях" на виборах мера Броварів. ФОТОрепортаж

У Броварах Київської області, де сьогодні відбуваються повторні вибори мера, затримали п'ятьох жителів столиці, які приїхали для участі у виборчих "каруселях".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

За даними слідства, один з жителів Броварів повідомив про прописку за місцем проживання п'ятьох чоловіків, яких він не знає і дозволу на реєстрацію їм не надавав.

З'ясувалося, що кияни змінили місце прописки і незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів. На телефоні одного із затриманих знайшли фотографію бюлетеня з уже заповненою графою навпроти одного з кандидатів.

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Наразі із затриманими працюють правоохоронці. За скоєне, відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.









Нагадаємо, сьогодні відбуваються повторні вибори мера Броварів. Вони були призначені в листопаді, оскільки початкові вибори були визнані судом такими, що не відбулися через порушення "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки".

Також нові вибори мера відбуваються в Борисполі і Новгороді-Сіверському. Там мери померли від коронавірусу.