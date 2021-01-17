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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Поліція затримала п'ятьох киян, які прибули для участі в "каруселях" на виборах мера Броварів. ФОТОрепортаж

У Броварах Київської області, де сьогодні відбуваються повторні вибори мера, затримали п'ятьох жителів столиці, які приїхали для участі у виборчих "каруселях".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації Національної поліції.

За даними слідства, один з жителів Броварів повідомив про прописку за місцем проживання п'ятьох чоловіків, яких він не знає і дозволу на реєстрацію  їм не надавав.

З'ясувалося, що кияни змінили місце прописки і незаконно проголосували на одній з виборчих дільниць Броварів. На телефоні одного із затриманих знайшли фотографію бюлетеня з уже заповненою графою навпроти одного з кандидатів.

Також читайте: "Сітки", зйомка бюлетенів і прихована агітація: зафіксовано порушення на виборах у Броварах, - "Чесно"

Наразі із затриманими працюють правоохоронці. За скоєне, відповідно до ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України їм загрожує позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років. 

Поліція затримала пятьох киян, які прибули для участі в каруселях на виборах мера Броварів 01
Поліція затримала пятьох киян, які прибули для участі в каруселях на виборах мера Броварів 02
Поліція затримала пятьох киян, які прибули для участі в каруселях на виборах мера Броварів 03
Поліція затримала пятьох киян, які прибули для участі в каруселях на виборах мера Броварів 04

Нагадаємо, сьогодні відбуваються повторні вибори мера Броварів. Вони були призначені в листопаді, оскільки початкові вибори були визнані судом такими, що не відбулися через порушення "права на вільні вибори, процедури таємного голосування, рівного виборчого права, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки". 

Також нові вибори мера відбуваються в Борисполі і Новгороді-Сіверському. Там мери померли від коронавірусу.

Бровари (280) місцеві вибори (1366) Нацполіція (15325)


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Топ коментарі
+8
5 человек .?! Я помню когда Бандюкович Жульку на выборах победил, только в моем родном городе за сотни километров от Донецка, насчитал десятка два автобуса с донецкими номерами, с "местными" избирателями . И так по всей Украине, Вот это прохфесорский размах
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17.01.2021 17:50 Відповісти
+2
№14 в бюлетні - його партії: https://drive.google.com/file/d/1***********-WCFBketTRa0m_j6Vv1I2/view
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17.01.2021 17:53 Відповісти
+2
Ну так дайте этим пятерым по 5 лет ,и сразу остальным перехочеться так зарабатывать.
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17.01.2021 18:31 Відповісти
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5 человек .?! Я помню когда Бандюкович Жульку на выборах победил, только в моем родном городе за сотни километров от Донецка, насчитал десятка два автобуса с донецкими номерами, с "местными" избирателями . И так по всей Украине, Вот это прохфесорский размах
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17.01.2021 17:50 Відповісти
так тут же не прєза обирають. ти порівнювати н евмієш. чи це прсто було а пагаваріть?
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17.01.2021 18:03 Відповісти
Не пагаваріць, а енакуєвський крадун вкрав у неї перемогу на виборах. Це вже доведено.
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17.01.2021 18:08 Відповісти
Ничего страшного. Она украв "барыжные" тарифы на коммуналку наверстали упущенное
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17.01.2021 18:12 Відповісти
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17.01.2021 18:15 Відповісти
Как можно опорочить честное имя газовой бабули?
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17.01.2021 18:38 Відповісти
А что Борисполь это не лакомый кусочек? И всего 5 карусельщиков. Похоже у тебя проблемы с восприятием. Крутись дальше со своим "а пагаварить"
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17.01.2021 18:17 Відповісти
ну так це ж не маштаби держави все-рівно. а 5 штук дятлів - це всього лише піймані, можливо до них були, а після них вже не буде.
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17.01.2021 18:19 Відповісти
Дело в том, что карусели сейчас узаконили и последние местные выборы проходили по "новому" закону, нагнали карусельщиков на экскурсию, припоатив по 1 тыс.грн. для установления местным селянам "законно" избранной власти. На кону Земля, леса и другие надра,если грабить то все, что бы народ не смог выжить.
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17.01.2021 19:41 Відповісти
Сан Санич Омельченко "**********"?
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17.01.2021 17:52 Відповісти
Шановні броварчани , чиї то шапки на фото, що за організація , бо виглядає так , ніби провладна , адже зазвичай поліція приховує злочини провладних партій .
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17.01.2021 17:52 Відповісти
Я б таким на лобе делал обязательную наколку "проститутка"
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17.01.2021 17:52 Відповісти
№14 в бюлетні - його партії: https://drive.google.com/file/d/1***********-WCFBketTRa0m_j6Vv1I2/view
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17.01.2021 17:53 Відповісти
дякую , ще питання : #11 це те саме ?
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17.01.2021 18:00 Відповісти
а то как же - всё так...
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17.01.2021 18:10 Відповісти
Їхав о 8-їй на роботу, ти тут дурниці писав, приїхав з роботи, ти тут їх знову пишеш. Робота така, пацак?
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17.01.2021 18:10 Відповісти
Ну так дайте этим пятерым по 5 лет ,и сразу остальным перехочеться так зарабатывать.
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17.01.2021 18:31 Відповісти
Ноу-хау ригів живе і процвітає.
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17.01.2021 18:57 Відповісти
Пока реально не будут садить. Ничего не изменится. Это как с кнопкодавством и подкупом избирателей.
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17.01.2021 19:27 Відповісти
 
 