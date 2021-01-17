Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено суттєве збільшення фінансування парламентських партій - до 697 млн гривень, тоді як в минулому році на ці цілі було заплановано 284 млн гривень, а фактично використано 207 млн гривень.

Про це свідчить аналітика руху ЧЕСНО, передає Цензор.НЕТ.

Загальний розмір бюджету, передбаченого на фінансування партій, щороку змінюється і залежить від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та від розміру мінімальної заробітної плати.

У 2021 році сума фінансування від кожного виборця, який взяв участь у голосуванні, становить 47 гривні 23 копійки.

"Формула розрахунку наступна: одна сота від розміру мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня року, що передує року виділення коштів), помножена на кількість виборців, що брали участь в останніх парламентських виборах (у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).47,23 грн × 14 759 548 = 697 093 452,04 грн", - пояснили в "ЧЕСНО".

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Також на загальний бюджет може впливати і зміна законодавства. З моменту запровадження державного фінансування у 2015 році формула розрахунку загального бюджету змінювалася декілька разів. Востаннє — у вересні та грудні 2019 року, коли народні депутати спочатку зменшили, а вже за два місяці повернули до попереднього рівня обсяги фінансування партій. Кілька місяців законодавчих гойдалок призвели до того, що у 2020 році на фінансування партій передбачили всього 283 млн гривень, тоді як роком раніше на це виділили удвічі більше коштів.

Майже половину коштів усього бюджету держфінансування партій (49,6%) отримає "Слуга народу". Впродовж 2021 року партія має отримати чотирма рівними частками (кошти виділяються на щоквартальній основі) 345,8 млн гривень.

"Диспропорція в обсягах коштів, які має отримати кожна з парламентських партій, пов’язана із результатами парламентських виборів, від яких і залежить, яку частку фінансування партія отримуватиме впродовж каденції. Нагадаємо, "Слуга народу" на парламентських виборах отримала понад 43% голосів громадян, які взяли участь у виборах.

104,5 млн впродовж року має отримати ОПЗЖ. Хоч "Батьківщина" і отримала на виборах третій результат, загальний обсяг держфінансування у неї нижчий, ніж у "Європейської солідарності" та "Голосу", які за підсумками виборів мали дещо нижчий відсоток підтримки виборців. Саме між цими партіями рівними частками розподілять "гендерні" 10% від загального бюджету державного фінансування. Збалансоване формування списків принесло цим партіям додатково майже по 35 млн гривень фінансування лише у 2021 році", - повідомили в "ЧЕСНО".

Водночас там нагадали, що суми, передбачені у бюджеті, не завжди співпадають із тим, що реально отримують партії. У 2016–2020 роках на фінансування партій сукупно виділили майже 2,2 млрд гривень, але по факту партіям перерахували на 500 млн менше.

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