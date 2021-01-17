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Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено суттєве збільшення фінансування парламентських партій - до 697 млн гривень, тоді як в минулому році на ці цілі було заплановано 284 млн гривень, а фактично використано 207 млн гривень.

Про це свідчить аналітика руху ЧЕСНО, передає Цензор.НЕТ.

Загальний розмір бюджету, передбаченого на фінансування партій, щороку змінюється і залежить від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та від розміру мінімальної заробітної плати.

У 2021 році сума фінансування від кожного виборця, який взяв участь у голосуванні, становить 47 гривні 23 копійки.

"Формула розрахунку наступна: одна сота від розміру мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня року, що передує року виділення коштів), помножена на кількість виборців, що брали участь в останніх парламентських виборах (у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі).47,23 грн × 14 759 548 = 697 093 452,04 грн", - пояснили в "ЧЕСНО".

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Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає Слуга народу, - ЧЕСНО 01

Також на загальний бюджет може впливати і зміна законодавства. З моменту запровадження державного фінансування у 2015 році формула розрахунку загального бюджету змінювалася декілька разів. Востаннє — у вересні та грудні 2019 року, коли народні депутати спочатку зменшили, а вже за два місяці повернули до попереднього рівня обсяги фінансування партій. Кілька місяців законодавчих гойдалок призвели до того, що у 2020 році на фінансування партій передбачили всього 283 млн гривень, тоді як роком раніше на це виділили удвічі більше коштів.

Майже половину коштів усього бюджету держфінансування партій (49,6%) отримає "Слуга народу". Впродовж 2021 року партія має отримати чотирма рівними частками (кошти виділяються на щоквартальній основі) 345,8 млн гривень.

"Диспропорція в обсягах коштів, які має отримати кожна з парламентських партій, пов’язана із результатами парламентських виборів, від яких і залежить, яку частку фінансування партія отримуватиме впродовж каденції. Нагадаємо, "Слуга народу" на парламентських виборах отримала понад 43% голосів громадян, які взяли участь у виборах.

104,5 млн впродовж року має отримати ОПЗЖ. Хоч "Батьківщина" і отримала на виборах третій результат, загальний обсяг держфінансування у неї нижчий, ніж у "Європейської солідарності" та "Голосу", які за підсумками виборів мали дещо нижчий відсоток підтримки виборців. Саме між цими партіями рівними частками розподілять "гендерні" 10% від загального бюджету державного фінансування. Збалансоване формування списків принесло цим партіям додатково майже по 35 млн гривень фінансування лише у 2021 році", - повідомили в "ЧЕСНО".

Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає Слуга народу, - ЧЕСНО 02

Водночас там нагадали, що суми, передбачені у бюджеті, не завжди співпадають із тим, що реально отримують партії. У 2016–2020 роках на фінансування партій сукупно виділили майже 2,2 млрд гривень, але по факту партіям перерахували на 500 млн менше.

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партія (371) фінансування (3168) ЧЕСНО (111)


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Топ коментарі
+17
Торгівля на крові, нє?
"Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3764
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17.01.2021 19:44 Відповісти
+13
Неплохо для партии сброда сколоченного из говна и палок за несколько месяцев до выборов.
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17.01.2021 19:45 Відповісти
+13
У народного фронта и бпп были свои партийные ячейки задолго до выборов, а квартальные комедианты набирали фотографов за накануне выборов.
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17.01.2021 19:49 Відповісти
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17.01.2021 19:42 Відповісти
Торгівля на крові, нє?
"Квартал" Зеленського продав російському каналу франшизу "Ліга сміху": в Москві вже оголосили кастинг
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3764
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17.01.2021 19:44 Відповісти
Та да, така сама дурня.
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17.01.2021 19:45 Відповісти
Яка? Отака?
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7356
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17.01.2021 19:48 Відповісти
Глузд ухуватий? Лора нормального нема в твоїй поліклініці?
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17.01.2021 19:53 Відповісти
Наступник робе те саме,шо і папєрєднік,бо послідовний.
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17.01.2021 19:49 Відповісти
Ой, кротусику, в Горлівці ти справжнього шоколаду і не коштував...
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17.01.2021 20:09 Відповісти
Я там не був з 2015 року,але кажуть шо Рошена там багато))
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17.01.2021 20:12 Відповісти
Крот, шнифты протри может развидишь.
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17.01.2021 20:09 Відповісти
О,та ти скрєпна свинособака,з Януком шапки тирив?
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17.01.2021 20:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Тут какая-то скрэпная свинособака ведет анти-Украинскую пропаганду за срублишки. Не припомнишь, кто это?
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17.01.2021 21:21 Відповісти
Вони роБлять - це знами раз за разом.
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17.01.2021 20:02 Відповісти
Дембельский аккорд!
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17.01.2021 19:44 Відповісти
Таке фінансування нормальна практика в демократичних країнах, я тільки "За"!
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17.01.2021 19:44 Відповісти
Неплохо для партии сброда сколоченного из говна и палок за несколько месяцев до выборов.
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17.01.2021 19:45 Відповісти
Як БПП та НФ свого часу?
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17.01.2021 19:46 Відповісти
У народного фронта и бпп были свои партийные ячейки задолго до выборов, а квартальные комедианты набирали фотографов за накануне выборов.
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17.01.2021 19:49 Відповісти
Алаверды, демисезонное. И это вся благодарность за введение в новейшую историю Украины? Как это типично для порохни
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17.01.2021 21:06 Відповісти
Гарні хрестики.
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17.01.2021 21:08 Відповісти
Нечего вспоминать имя спасителя Украины всуе. Грех это
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17.01.2021 21:11 Відповісти
Ніколи такого не було,і от знову))
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17.01.2021 19:46 Відповісти
Только с 2020-го началось бюджетное финансирование партий.
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17.01.2021 19:53 Відповісти
Ой как невдобно то опять получилось
https://daily.rbc.ua/rus/show/partii-poluchayut-tratyat-gosudarstvennoe-1500905663.html СРЕДА 26 ИЮЛЯ 2017 07:55. на сегодня финансирование из госбюджета для партий распределилось так: "Народный фронт" получил 135,5 млн гривен, БПП - 133,5 млн гривен
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17.01.2021 20:40 Відповісти
Надо помочь партиям, хоть на бигморды по всей Украине денег дать и то помощь основным спонсорам олигархам.
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17.01.2021 19:49 Відповісти
Ну в принципе уже ни для кого не секрет, что увеличение в три раза бюджетного содержания монобольшинства, при тотальном сокращении расходов на армию и медицину - это доказательство того, что зеленский со своей шоблой пришли грабить лохов которые их избрали
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17.01.2021 19:52 Відповісти
Финансируем непонятно кого и зачем( .Партий в Украине НЕТУ....Все эти образования(ПАРТИИ) - просто клубы по интересам....
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17.01.2021 19:52 Відповісти
а якщо я не є членом жодної партії і не був ні в сс ні в кпсс. то чону я повинен платити так званим партійцям?
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17.01.2021 19:52 Відповісти
СН разом опзж лайна на скрепній лопаті!
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17.01.2021 19:55 Відповісти
Все как по рояльным нотам - себе в карман, зебилам по губам, и все в суперскоростном "турборежиме"
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17.01.2021 19:56 Відповісти
БПП фактически развалилась за 4 года, когда на фоне новой не запятнанной партии от нее депутаты начали разбегаться как крысы с корабля, посмотрим что будет со слугами
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17.01.2021 19:58 Відповісти
Большинство слуг вскоре займуться своим привычным делом - чисткой сараев...
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17.01.2021 20:14 Відповісти
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2818
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17.01.2021 19:59 Відповісти
А цей Єврейчик теж гроші любе))
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17.01.2021 20:07 Відповісти
А, що опзж та сн це Українські партії? Ні, вони агітують за росію, не Українські вони.
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17.01.2021 20:11 Відповісти
Это также относится к партии СН
Украинским партиям в 2021 году увеличили финансирование до 697 млн грн, почти половину получит "Слуга народа", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2417
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17.01.2021 20:23 Відповісти
Слышком много партий в Украине, с этим нада чтото делать... Достаточно 2 партии, как в США. В Украине любое шмыгло может создать свою партию.
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17.01.2021 20:32 Відповісти
Хрен їм по всій морді, а не грошей цим дармоїдам!
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17.01.2021 20:39 Відповісти
Це ж скільки доз вакцини від Covid за ці гроші можна було б придбати ? Як казав "служка народний -колякатлєта" - " Вы еще не нажрались ?" Щоб їм ті гроші на могильні надгробки пішли , якраз для всіх вистачить як оптом у Коростишеві замовити !
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17.01.2021 20:55 Відповісти
а по какому принципу распределяются эти деньги?
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17.01.2021 21:01 Відповісти
зачем вообще финансирование партий?
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17.01.2021 21:02 Відповісти
https://twitter.com/Musyachlopczik Мусь
Шиншилли напряглися

Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 788

Українським партіям у 2021 році збільшили фінансування до 697 млн грн, майже половину отримає "Слуга народу", - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 8367
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17.01.2021 21:20 Відповісти
вот чернь,плееи и прастый нарит возрадуется за своих слуг,ужо они родимые будут стараться для своих убогих хазяев,ведь они все президентЫнтиликтуалы.
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17.01.2021 21:36 Відповісти
Несправедливо!!!!

приСлугам повысили финансирование на 10%
а народу тарифы на 300%
)(уйло!!! п-а-м-а-г-и своим крысам и кротам
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17.01.2021 22:41 Відповісти
они живут при коммунизме
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17.01.2021 23:02 Відповісти
деньги, выброшенные на помойку. партии СН не существует. это просто сутуативное сборище случайного сброда, объединенного идеей тупого грабежа страны.
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17.01.2021 23:30 Відповісти
хорошо, правильно, ведь у СН большинство.
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17.01.2021 23:37 Відповісти
Т.е. мы зеленых обрагынов Коломойского еще и за свой счет содержим?

Коломой окончательно охренел...
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18.01.2021 01:50 Відповісти
Я *уею,*бенею и о*уеваю одномоментно... Есть партия, есть члены... При чём государство?! Нехай члены финансиркют свои партии. Никакой поддержки государства! Иначе - порнография какая-то: я против, а с моих налогов ненавистную мне партию государство финансирует... На ковид деньги потратьте, ублюдки клованские!
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18.01.2021 06:50 Відповісти
не можна давати 1 гривні партіі манкуртів де е такі як верещук камельчук вуду анна герман медведчук шарій бо це чиряки на тілі мого народу
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18.01.2021 07:54 Відповісти
Партії повинні існувати за рахунок членських внесків, решта підкуп за лояльність!
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18.01.2021 09:01 Відповісти
малоПИД,,,рский, бенин, нарко-Дэбил главное не забудь ОПГ за Жопу их мало ПИД,,,раша спонсирует.....
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18.01.2021 09:01 Відповісти
Партии, которые не имеют идеологии, устава, структуры, программы.
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18.01.2021 10:22 Відповісти
 
 