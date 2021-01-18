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Новини Фото Силовики
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Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Одесі рятувальники локалізували пожежу в триповерховому багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 січня о 20:30 у Приморському районі м. Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир. О 22:05 локалізовано пожежу триповерхового житлового будинку в м. Одеса на площі 1 тис. 200 м кв. станом на 23:00 внаслідок пожежі загинула 1 особа та постраждали 2 людини, яких госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідація пожежі триває, організовано безперебійну подачу води.

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До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 12 одиниць техніки від ДСНС.

Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 01
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 02

За даними "Думської", в будівлі розташовується приватний готель. "Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок розташовується в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їхніх костюмах", - повідомляє кореспондент видання.

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Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 03
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 04
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 05

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Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 06
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 07
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 08
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 09

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Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 10
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 11
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 12
Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС 13

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Автор: 

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Трухан - вогняний вождь Одеси
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18.01.2021 00:07 Відповісти
То його не хотіли, цього вождя, бо звикли до ‌Е. Гурвіца. Любили, цінили, та не втримали.
Потім якось притерпілися, а цього разу не хотіли нікого іншого (крім, як не один Ви кажете, "Трухана"), бо міг бути обраний інший-гірший та страшніший у певному значенні (то ще одна історія, хто і звідки).
Чим довше у владі - тим більше назбирає обранець неприємностей. Чисто арифметично.
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18.01.2021 06:51 Відповісти
Что в Одессе постоянно горит все??? там вообще можно наладить честную и справедливую пожарную службу, чтобы проверяла всюду пожарную безопасность. Там же наши граждане страдают в итоге в этих пожарах. Что-то там с пожаркой точно не чисто и коррумпировано все и за бабки видать выдают пожарные лицензии или как оно там делается. Или пожарка плохая такая. С этим срочно нужно делать что-то. Это угроза жизни нашим гражданам, а ценнее жизни Украинца в Украине нет ничего!!! Нужно срочно разбираться и решать вопрос с пожарной службой Одессы. Головы должны лететь с плеч, раз такое происходит!
https://censor.net/ru/comments/locate/3242316/01921487-c727-72dc-b244-70538758525e
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18.01.2021 01:12 Відповісти
пожежники виправляють роботу пожежних інспекторів ....
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18.01.2021 02:51 Відповісти
Зима - нічого не вдієш.
Електричні розгалужувачі, подовжувачі до калориферів (окрема тема про метрові шнури живлення).. Жодний інспектор не встигне проінспектувати, як і де вони виникають.
Інструкції з пожежної безпеки, скоріше за все, в порядку, відповідальна особа призначена (інакше не працювала би ця готельна установа).
Опалення недешеве, район активно забудовується (море ж неподалік), електричні мережі напевно перенавантажені.
Чекаймо свіжих новин.
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18.01.2021 06:44 Відповісти
Каждый день езжу по Посмитного, но так и не поняла, что это за отель горел. На фото узнала двухэтажные таунхаусы. Не горящие .
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18.01.2021 07:32 Відповісти
Шанхай какой-то..какой-то "пожарник" неплохо заработал на "разрешении" для этого "хилтона"..😞
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18.01.2021 08:35 Відповісти
 
 