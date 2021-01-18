Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж
В Одесі рятувальники локалізували пожежу в триповерховому багатоквартирному будинку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"17 січня о 20:30 у Приморському районі м. Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир. О 22:05 локалізовано пожежу триповерхового житлового будинку в м. Одеса на площі 1 тис. 200 м кв. станом на 23:00 внаслідок пожежі загинула 1 особа та постраждали 2 людини, яких госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
У ДСНС зазначили, що ліквідація пожежі триває, організовано безперебійну подачу води.
До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 12 одиниць техніки від ДСНС.
За даними "Думської", в будівлі розташовується приватний готель. "Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок розташовується в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їхніх костюмах", - повідомляє кореспондент видання.
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Потім якось притерпілися, а цього разу не хотіли нікого іншого (крім, як не один Ви кажете, "Трухана"), бо міг бути обраний інший-гірший та страшніший у певному значенні (то ще одна історія, хто і звідки).
Чим довше у владі - тим більше назбирає обранець неприємностей. Чисто арифметично.
https://censor.net/ru/comments/locate/3242316/01921487-c727-72dc-b244-70538758525e
Електричні розгалужувачі, подовжувачі до калориферів (окрема тема про метрові шнури живлення).. Жодний інспектор не встигне проінспектувати, як і де вони виникають.
Інструкції з пожежної безпеки, скоріше за все, в порядку, відповідальна особа призначена (інакше не працювала би ця готельна установа).
Опалення недешеве, район активно забудовується (море ж неподалік), електричні мережі напевно перенавантажені.
Чекаймо свіжих новин.