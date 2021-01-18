Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Одесі рятувальники локалізували пожежу в триповерховому багатоквартирному будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"17 січня о 20:30 у Приморському районі м. Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося загорання третього поверху та даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під’їзд, 12 квартир. О 22:05 локалізовано пожежу триповерхового житлового будинку в м. Одеса на площі 1 тис. 200 м кв. станом на 23:00 внаслідок пожежі загинула 1 особа та постраждали 2 людини, яких госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що ліквідація пожежі триває, організовано безперебійну подачу води.

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До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 12 одиниць техніки від ДСНС.





За даними "Думської", в будівлі розташовується приватний готель. "Гасіння пожежі ускладнене двома факторами. По-перше, будинок розташовується в глибині щільної забудови. Пожежники заливають вогонь з автовишки, яку підняли на Посмітного. По-друге, пожежникам важко працювати через низьку температуру. Бризки моментально замерзають на їхніх костюмах", - повідомляє кореспондент видання.

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