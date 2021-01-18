Кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів, - пресслужба партії. ІНФОГРАФІКА
У "Європейській Солідарності" заявляють про перемогу їхнього кандидата Володимира Борисенка на виборах мера Борисполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі. Коли "слуги" об’єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника "ЄС", результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидатам на понад півтори тисячі голосів", - цитує пресслужба лідера партії, п'ятого президента України Петра Порошенка.
У "ЄС" зазначили, що, за попередніми даними, Володимир Борисенко отримав 28% голосів і випереджає найближчих конкурентів на 8% (понад півтори тисячі голосів).
Нагадаємо, 17 січня відбулися повторні вибори мерів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).
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да что ж такое! - наверное, видосиков мало.
и это во многих так было городах, эти местные выборы были пародией
Но как кацапские батюшки смогут перейти на латынь???????
Коли слуги об'єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника ЄС, результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидата на понад півтори тисячі голосів.
Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата!
Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня.
https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZUQb2Hj6CrODMxs8XbkpgGCkIgbflNpWtFeEk_9qZQQKb0-BEAax4r-XjklOvcHgcrTGHEF2-KFQVhZHZrfysiIgF4NohuWF1lFu_4XC1tt8KZ0Gu6kvtlTzrSbsB2h-iXIMrAqWKHsZ5I9irEmfJJnilBz9qrxBIU6-ITU8wcYHYhcUEEAXUcAzeS3blwWItk&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко
0,3х0,28=0,084, т.е. за него проголосовало 8,5% от общего количества избирателей!
ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!!!
Джо Байден змінив своє попереднє рішення й пересунув Вікторію Нуланд ще вище у структурі Держдепартаменту. Вона стає заступницею держсекретаря США з політичних питань.
"То ли еще будет, ой-ой-ой" )))0))0)))