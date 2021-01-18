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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів, - пресслужба партії. ІНФОГРАФІКА

У "Європейській Солідарності" заявляють про перемогу їхнього кандидата Володимира Борисенка на виборах мера Борисполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі. Коли "слуги" об’єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника "ЄС", результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидатам на понад півтори тисячі голосів", - цитує пресслужба лідера партії, п'ятого президента України Петра Порошенка.

У "ЄС" зазначили, що, за попередніми даними, Володимир Борисенко отримав 28% голосів і випереджає найближчих конкурентів на 8% (понад півтори тисячі голосів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Кандидат від ЄС Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів, - пресслужба партії 01

Нагадаємо, 17 січня відбулися повторні вибори мерів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).

Автор: 

Бориспіль (1147) місцеві вибори (1366) Порошенко Петро (15204) Європейська Солідарність (1093)


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Топ коментарі
+37
Респект Борисполю!
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18.01.2021 01:47 Відповісти
+37
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 3867
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18.01.2021 01:56 Відповісти
+25
Бориспіль адекватно відповів Зеленському, за що дякуємо!!!
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18.01.2021 02:50 Відповісти
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Респект Борисполю!
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18.01.2021 01:47 Відповісти
Бориспіль адекватно відповів Зеленському, за що дякуємо!!!
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18.01.2021 02:50 Відповісти
клована опять опустили...
да что ж такое! - наверное, видосиков мало.
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18.01.2021 07:24 Відповісти
Великолепно!
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18.01.2021 01:48 Відповісти
Як так за ОПЗЖ аж 20%
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18.01.2021 01:50 Відповісти
То переселенці з Лугандону з номерами "АН" та "ВВ".
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18.01.2021 08:23 Відповісти
Якраз і переселенці не голосують за ОПЗЖ, бо вони на власні очі бачили ту срань, як "Рускій мір".
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18.01.2021 15:55 Відповісти
так само, як і за пєтєньку 28, у пєтєнкі на вісім більше, майже половина....
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18.01.2021 09:24 Відповісти
при явке 30% из которых проголосовало 28% за него
и это во многих так было городах, эти местные выборы были пародией
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18.01.2021 01:51 Відповісти
Обычное дело. Политически активные граждане голосуют, пассивным по барабану, люмпены, вообще, не знают о чем речь. Так везде.
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18.01.2021 01:58 Відповісти
такого не помню, обычно меньше 50% не было, большинство вирусом напуганы... у кого разочарование в выборах в целом
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18.01.2021 02:05 Відповісти
Было у нас уже сто раз, а уж в других странах, где давно есть выборы вообще - типичное явление.
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18.01.2021 02:16 Відповісти
На місцевих виборах явка завжди плюс-мінус 30%.
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18.01.2021 02:48 Відповісти
Вы путаете с выборами в центральные органы власти. А там перед этим лохторат год обрабатывают. А новости тот лохторат начинает интересоваться за пару месяцев до выборов. Отсюда и результат. Уж лучше бы реально голосовало 30%.
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18.01.2021 03:07 Відповісти
*новостями
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18.01.2021 11:40 Відповісти
Прислуги УРода не обьединяюца с ОПЗЖ, они уже давно одно и тоже.
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18.01.2021 01:51 Відповісти
та не говори: втроём - сила
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18.01.2021 09:26 Відповісти
Из за Навального вспомнил Канетель с Саакашвили - как этот черт как ***** себя вело ...
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18.01.2021 01:53 Відповісти
Це той Саакашвілі, що взяв від курченко 500к $ і ще 300к $ на групу підтримки на кордоні?))) Тобі не здається, що якби Саакашвілі був правий, то за нього в наметовому містечку зібралося б більше, аніж півтора маргінали?
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18.01.2021 05:45 Відповісти
В Эту ***** порохоботскую поверит только умолешоная ВАТА - Саакашвили в отличии от Барыги имеет рипутацию - и эта мразь ваша сивоволосая Пиарилась как могла на авторитете Саакошвили по началу, а потому всех Корупционеров отмазала в Одессе - ты черт просто конченый работаеш с кремлеботами в одном офисе ...
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20.01.2021 01:19 Відповісти
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 3867
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18.01.2021 01:56 Відповісти
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18.01.2021 01:59 Відповісти
Вы хоть пишите, что это сарказм, а то в РФ и вправду подумают и поверят.😮 И это без шуток. Уже было.
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18.01.2021 09:18 Відповісти
В смысле поверили , что в Мариуполе есть концлагерь на территории аэропорта. И до мих пор в этот бред верят.
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18.01.2021 09:20 Відповісти
Ну ладно, в это то поверят.
Но как кацапские батюшки смогут перейти на латынь???????
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18.01.2021 09:42 Відповісти
https://znaj.ua/crops/7da3e9/620x0/1/0/2020/10/13/AamWO6SwoPMc8hIYsAym5xXvPLcRURSzPRuB4Q81.png с подвывертом
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18.01.2021 02:02 Відповісти
Клептарасные ПЕСюны пабидили. Уря.
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18.01.2021 02:03 Відповісти
Вітаю з переконливою перемогою кандидата від «Європейської Солідарності» Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі!
Коли слуги об'єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника ЄС, результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидата на понад півтори тисячі голосів.
Щиро вдячний всім виборцям за високий рівень підтримки команди «Європейської Солідарності». Дякую за те, що зробили свідомий вибір на користь кращого кандидата!
Вірю, що Володимир зробить Бориспіль комфортним містом європейського рівня.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/?__cft__%5b0%5d=AZUQb2Hj6CrODMxs8XbkpgGCkIgbflNpWtFeEk_9qZQQKb0-BEAax4r-XjklOvcHgcrTGHEF2-KFQVhZHZrfysiIgF4NohuWF1lFu_4XC1tt8KZ0Gu6kvtlTzrSbsB2h-iXIMrAqWKHsZ5I9irEmfJJnilBz9qrxBIU6-ITU8wcYHYhcUEEAXUcAzeS3blwWItk&__tn__=-UC%2CP-R Петро Порошенко

Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 9553
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18.01.2021 02:42 Відповісти
При явке в 30% набрал 28%.
0,3х0,28=0,084, т.е. за него проголосовало 8,5% от общего количества избирателей!
ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА!!!
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18.01.2021 10:00 Відповісти
США поднимает ставки на украинском направление. Новым послом США в Киеве станет Курт Волкер - американский дипломат. Постоянный представитель США в НАТО Директор Института Маккейна в Аризоне. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины.

Джо Байден змінив своє попереднє рішення й пересунув Вікторію Нуланд ще вище у структурі Держдепартаменту. Вона стає заступницею держсекретаря США з політичних питань.

Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 8624
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18.01.2021 02:44 Відповісти
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 6707
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18.01.2021 02:45 Відповісти
Кандидат от "ЕС" Борисенко на выборах мэра Борисполя опередил конкурентов, - пресс-служба партии - Цензор.НЕТ 5280
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18.01.2021 02:45 Відповісти
...з діаспори...білоруської...
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18.01.2021 08:46 Відповісти
Як вам таке, зебобіки? І це лише початок
"То ли еще будет, ой-ой-ой" )))0))0)))
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18.01.2021 02:45 Відповісти
"Ізбіратєль паказал зєлєнскаму йух" (с) тупий собачий рот
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18.01.2021 05:32 Відповісти
Оманська угода Зеленського і Путіна. Яку обіцянку не виконав Зеленський. https://www.youtube.com/watch?v=BbcqN6_9J7k
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18.01.2021 02:49 Відповісти
Бубочка лусне від люті.
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18.01.2021 06:04 Відповісти
"збитый летчик" от "народного фронта"(кто помнит такой) вытянутый из нафталина(читаем политическую биографию) для потреб шоколадного "гетьмана" победил "убедительно" у такого же нафталинового персонажа, бориспольскую "бензоколонку" по фамилии байчас(читаем политическую биографию)! p.s. пикантная подробность, про которую умолчал петр алексеевич. петин нынешний "кадр" победил у...петиного БЫВШЕГО "кадра", которого петя взял в 2015 году из..."партии регионов"))))))))))))))))
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18.01.2021 06:15 Відповісти
Так буде другий тур?Чи ні?
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18.01.2021 08:08 Відповісти
Вибачаюсь,у цьому селі лише 60 тисяч населення))
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18.01.2021 08:17 Відповісти
А це має значення для призначення другого туру?
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18.01.2021 17:29 Відповісти
І тут насипали на новие літса солі? Шож такое? Уже не хотять шоб селом керував кловун?
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18.01.2021 08:28 Відповісти
поняли, да?? витка петьке уже не родной, они теперь с зелями мутят.... выходит, зеля тоже уже не родной сынок....
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18.01.2021 09:16 Відповісти
А що в Броварах? Які результати?
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18.01.2021 09:18 Відповісти
Добре, Мародер купив перемогу в першому турі. А чому Мародер не каже, від кого пройшов з Мародером у другий тур?
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18.01.2021 17:27 Відповісти
 
 