Кандидат від "ЄС" Борисенко на виборах мера Борисполя випередив конкурентів, - пресслужба партії. ІНФОГРАФІКА

У "Європейській Солідарності" заявляють про перемогу їхнього кандидата Володимира Борисенка на виборах мера Борисполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Вітаю з переконливою перемогою кандидата від "Європейської Солідарності" Володимира Борисенка на виборах міського голови у Борисполі. Коли "слуги" об’єднуються з ОПЗЖ, борючись проти представника "ЄС", результат очікуваний. Володимир Борисенко випередив владного кандидатам на понад півтори тисячі голосів", - цитує пресслужба лідера партії, п'ятого президента України Петра Порошенка.

У "ЄС" зазначили, що, за попередніми даними, Володимир Борисенко отримав 28% голосів і випереджає найближчих конкурентів на 8% (понад півтори тисячі голосів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виборчі дільниці на Київщині закрилися вчасно, явка в Борисполі становить 30,15%, у Броварах - 43,02%

Нагадаємо, 17 січня відбулися повторні вибори мерів у Броварах, Борисполі та Новгород-Сіверському (Чернігівська область).