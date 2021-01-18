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Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу на третьому поверсі і даху триповерхового житлового будинку, в якому розташовувався приватний готель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, 17 січня о 20:30 в Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося займання третього поверху і даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир.

"О 22:05 пожежу було локалізовано, а о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. У результаті пожежі загинули 2 особи та постраждало 2 людини, яких госпіталізовано до лікарні", - підкреслює ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

При цьому повідомляється, що до гасіння було залучено 60 рятувальників особового складу та 12 одиниць техніки від ДСНС.

Як повідомлялося, за даними "Думської", в будівлі розташовується приватний готель. Раніше в ДСНС повідомляли, що одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі.

Нагадаємо, що поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі.

Також читайте: За тиждень вогонь забрав життя 55 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС 01
Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС 02
Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС 03

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Одеса (5547) пожежа (4366) смерть (6789) ДСНС (5193)


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На Фонтане такой бардак с застройкой, что там потенциальные самоубийцы живут.
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18.01.2021 09:06 Відповісти
Скажи это Гарри Поттеру с его замком.
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18.01.2021 09:09 Відповісти
1 подезд и 36 квартир.
На трех этажах.
Мило.
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18.01.2021 09:08 Відповісти
ликвидировали пожар на третьем этаже...

А на фото - двухэтажный сарай.
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18.01.2021 09:15 Відповісти
Это снаружи 2 этажа, а внутри 3.
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18.01.2021 09:32 Відповісти
это не оно...пожар в здании за ним.
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18.01.2021 09:59 Відповісти
Только проезжала по Посмитного, никаких видимых следов пожара со стороны улицы, по крайней мере, нет. Вот если на Генуэзской или Гагаринском плато что-то загорится, то там реально будет очень плохо. Там построили очень много домов, а дорожные развязки забыли решить. Теперь это улица вечных пробок. Хаос, никакой пожарной безопасности, отсутствие возможности припарковаться - хорошего, короче, мало.
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18.01.2021 10:26 Відповісти
"В частном отеле". А в Украине еще есть не частные, государственные отели? - Ну может только, принадлежащие ДУСе?
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18.01.2021 11:18 Відповісти
 
 