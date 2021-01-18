Рятувальники ліквідували пожежу в приватному готелі в Одесі. Кількість жертв зросла, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу на третьому поверсі і даху триповерхового житлового будинку, в якому розташовувався приватний готель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.

Як зазначається, 17 січня о 20:30 в Приморському районі Одеси по вул. Посмітного 10/12 сталося займання третього поверху і даху триповерхового житлового будинку. Будинок на один під'їзд, 36 квартир.

"О 22:05 пожежу було локалізовано, а о 23:51 ліквідовано на площі 1 тис. 200 м кв. У результаті пожежі загинули 2 особи та постраждало 2 людини, яких госпіталізовано до лікарні", - підкреслює ДСНС.

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При цьому повідомляється, що до гасіння було залучено 60 рятувальників особового складу та 12 одиниць техніки від ДСНС.

Як повідомлялося, за даними "Думської", в будівлі розташовується приватний готель. Раніше в ДСНС повідомляли, що одна людина загинула, двоє постраждали під час пожежі в приватному готелі в Одесі.

Нагадаємо, що поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі в одеському готелі.

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