УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10222 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 369 15

Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків. ФОТОрепортаж

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.

Про це повідомило посольство України в Туреччині, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з керівництвом регіону обговорили хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судно затонуло за п'ять хвилин: врятовані біля берегів Туреччини українські моряки розповіли про катастрофу суховантажу ARVİN

Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків 01
Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків 02
Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків 03
Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків 04
Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків 05

Автор: 

моряки (927) Туреччина (3636) Сибіга Андрій (546)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Зараз янелох вилізе телевізор і розповість як він їх рятував..
показати весь коментар
18.01.2021 09:09 Відповісти
+3
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
показати весь коментар
18.01.2021 10:15 Відповісти
+2
Спецборт подготовлен? Указ о присвоении "званий" Героя Украины подписан?
показати весь коментар
18.01.2021 09:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спецборт подготовлен? Указ о присвоении "званий" Героя Украины подписан?
показати весь коментар
18.01.2021 09:06 Відповісти
Зараз янелох вилізе телевізор і розповість як він їх рятував..
показати весь коментар
18.01.2021 09:09 Відповісти
Не, их спасла МЕНДЕЛЬ двумя постами в Твиттере, просто БУБОЧКА в это время спал рядом УДОВЛЕТВОРЕННЫЙ.
показати весь коментар
18.01.2021 11:49 Відповісти
Показуха и формальность "заботы государства о гражданах", которые по факту и неграждане Украины.
показати весь коментар
18.01.2021 09:32 Відповісти
А откуда информация что они не граждане? Вы что то знаете? Или написали в стиле опшоры, слепой траст, Рошен?
показати весь коментар
18.01.2021 09:34 Відповісти
Это те самые моряки, о которых на цензоре в комментах писали "-15 ватных фрагов" , "команда з малоросів", "уголь жалко", "Кацапи просто маскуються." и тд, если что.
показати весь коментар
18.01.2021 09:36 Відповісти
Смотрят на посла как на волка. Откуда ети моряки? Шрымняш с украинскими паспортами?
показати весь коментар
18.01.2021 09:53 Відповісти
Опубликуйте место жительства украинцев. Города. Шоб снять все вопросы.
показати весь коментар
18.01.2021 09:55 Відповісти
То есть в зависимости от города проживания вы определитесь танцевать или сочувствовать? Это какое то ноу хау в интернетном выявлении сепаров?
показати весь коментар
18.01.2021 10:08 Відповісти
Я сепарам никогда не сочувствую. Они предатели своей семьи.
показати весь коментар
18.01.2021 10:18 Відповісти
· Кто хоть однажды видел, как бьётся об скалы волна зимой на Черном море, вспоминает Куприна. https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 А. Куприн «Листригоны».
«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
показати весь коментар
18.01.2021 10:15 Відповісти
А вот как Маяковский описывал...Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
показати весь коментар
18.01.2021 10:24 Відповісти
Это ржавый Волго-Балт - ломается как карандаш при малейшем шторме - но у этого рекорд- 5 минут тонул, а в 2012 за 1 минуту.... жаба это «гроб» на море
показати весь коментар
19.01.2021 02:40 Відповісти
Хм. Довольно корпулентные ребята, эти моряки с волго- балта.
Как они проходили по коридорам надстройки этого плавающего корыта, как помещались между механизмов в машинном отделении.
Может, теперь после такого невольного " крещения" им удастся пойти на приличные суда хороших компаний.(Без английского языка никак). Удачи!
показати весь коментар
18.01.2021 10:50 Відповісти
 
 