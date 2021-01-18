Посол України в Туреччині Сибіга відвідав врятованих із затонулого суховантажу ARVİN моряків. ФОТОрепортаж
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга разом з консулом відвідали українських моряків, яких вдалося врятувати із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin.
Про це повідомило посольство України в Туреччині, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що з керівництвом регіону обговорили хід проведення пошукової операції, оскільки доля ще 5 моряків залишається невідомою.
Топ коментарі
+4 5 копійок
показати весь коментар18.01.2021 09:09 Відповісти Посилання
+3 Igor Bogolyubov
показати весь коментар18.01.2021 10:15 Відповісти Посилання
+2 Oleg Mikhaylov
показати весь коментар18.01.2021 09:06 Відповісти Посилання
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«Бора - иначе норд-ост - это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженые товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни. Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать - это самый капризный ветер на самом капризном из морей.»
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит и - тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, - стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, - им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Как они проходили по коридорам надстройки этого плавающего корыта, как помещались между механизмов в машинном отделении.
Может, теперь после такого невольного " крещения" им удастся пойти на приличные суда хороших компаний.(Без английского языка никак). Удачи!