18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипа "санях" на Тернопільщині. Водій автомобіля був п'яний, - поліція. ФОТОрепортаж

18-річний юнак вилетів з імпровізованих саней і врізався в дерево на узбіччі дороги. Від отриманих травм він помер через 20 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 17 січня о 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися по проїжджій частині дороги на імпровізованих санчатах. До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив'язали капот від іншого автомобіля і вирішили покататися. Троє сіли на імпровізовані санки, ще один - за кермо.

Під час руху один із компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Постраждалого 18-річного юнака госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Прожив житель Кременецького району з такими ушкодженнями тільки хвилин двадцять, медикам врятувати його не вдалося.

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29-річний водій на момент нещастя був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

Даний факт внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 КК. Відділ комунікації поліції Тернопільської області.