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18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипа "санях" на Тернопільщині. Водій автомобіля був п'яний, - поліція. ФОТОрепортаж

18-річний юнак вилетів з імпровізованих саней і врізався в дерево на узбіччі дороги. Від отриманих травм він помер через 20 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, 17 січня о 19:00 група з чотирьох осіб вирішила покататися по проїжджій частині дороги на імпровізованих санчатах. До автомобіля марки JEEP-CHEROKEE мотузкою прив'язали капот від іншого автомобіля і вирішили покататися. Троє сіли на імпровізовані санки, ще один - за кермо.

18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипа санях на Тернопільщині. Водій автомобіля був пяний, - поліція 01

Під час руху один із компанії вилетів і за інерцією врізався в дерево на узбіччі. Постраждалого 18-річного юнака госпіталізували до лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, переломом плеча, множинними травмами черевної порожнини та внутрішньою кровотечею. Прожив житель Кременецького району з такими ушкодженнями тільки хвилин двадцять, медикам врятувати його не вдалося.

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18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипа санях на Тернопільщині. Водій автомобіля був пяний, - поліція 02

29-річний водій на момент нещастя був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявили 2,3 проміле алкоголю.

18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипа санях на Тернопільщині. Водій автомобіля був пяний, - поліція 03

Даний факт внесли в ЄРДР згідно зі статтею 286 частина 2 КК. Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

нещасний випадок (274) Нацполіція (15329) Тернопільська область (610)


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Топ коментарі
+21
Добре що хоч під якусь машину не влетів. А то через недоумка могли і нормальну людину посадити.
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18.01.2021 13:14 Відповісти
+17
Не погіб, а самоубілся. Бо дебілом був.
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18.01.2021 13:13 Відповісти
+12
естественный отбор в действии.
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18.01.2021 13:15 Відповісти
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Не погіб, а самоубілся. Бо дебілом був.
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18.01.2021 13:13 Відповісти
Батькам мої співчуття.
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18.01.2021 13:14 Відповісти
Все в порядке, естественный отбор.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
Добре що хоч під якусь машину не влетів. А то через недоумка могли і нормальну людину посадити.
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18.01.2021 13:14 Відповісти
не посадили бы, если тоже не пьян. хотя - кто бы среагировал если придурке на капоте залетают под колеса?
но даже если и не пьян был бы - мало приятного 10 раз повторять шо "еду себе и - бум, на одного дебила меньше, а бампер новый дорого стоит "
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18.01.2021 13:28 Відповісти
За відсутності на Україні нормального законодавства та судової системи - все могло б статися.
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18.01.2021 13:32 Відповісти
_Проклятье! Какого черта?! Вам войны мало, что вы сами ещё убиваетесь?! Следите за собой, чёрт вас дери! Не хлопайте варежкой.
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18.01.2021 13:14 Відповісти
естественный отбор в действии.
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18.01.2021 13:15 Відповісти
Какой естественный отбор ? Глупость это и не более !
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Тупых естественный отбор выпиливает, чтобы человечество развивалось. Так понятнее?)
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18.01.2021 13:30 Відповісти
Їх всюди вистачає. Просто чим ближче до кацапії, тим більший відсоток.
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18.01.2021 13:50 Відповісти
18-річний юнак загинув під час катання на прикріплених до джипу "санях" на Тернопільщині. Водій автомобіля був п'яний, - поліція - Цензор.НЕТ 1500
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18.01.2021 13:18 Відповісти
надеюсь, он не оставил потомства. Если успел, премия Дарвина не положена.
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18.01.2021 13:19 Відповісти
Та ладно вам. Типа сами никогда на санках (в т.ч. по пьяни) не катались. Просто вам повезло больше, а тому пацану - меньше. Ничего такого уж предосудительного они не делали (ну кроме катания бухим за рулём, но статья не об этом).
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18.01.2021 13:19 Відповісти
Подозреваю, что статья будет и об этом тоже... в части "отягчающие обстоятельства".
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18.01.2021 13:21 Відповісти
Вам, наверное, будет сложно понять, но, далеко не всем приходят в голову такие мысли. Советую Вам гнать такие мысли, особенно по пьяни...
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18.01.2021 13:25 Відповісти
Та мне уже не 18. И в Нидерландах позавчера выпало первый раз за два года пол сантиметра снега, который тутже растаял. Условия не способствуют катаниям. И это даже не касаясь цен на алкоголь...
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18.01.2021 13:29 Відповісти
Как в анекдоте про одесского таксиста: "Я думал, вы с шиком хотите..."
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18.01.2021 13:19 Відповісти
А я никого не осуждаю - здоровый креативный отдых на свежем воздухе....А находчивый парень и бесстрашный водитель в масках были? Если без масок. то им полагается штраф по 17000 грн. Кто за парня платить будет? Наследники?
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18.01.2021 13:19 Відповісти
Банк пусть кредит ему выдаст.
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18.01.2021 13:30 Відповісти
Леня, иди собирай валежник...
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18.01.2021 13:22 Відповісти
та не старайся...все равно у ***** громче пердак пыхкает от навального
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18.01.2021 13:30 Відповісти
а погибший хоть в маске был?!
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18.01.2021 13:23 Відповісти
пристегиваться надо
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18.01.2021 13:23 Відповісти
старик Дарвин давно умер, но его труды продолжают забирать человеческие жизни
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18.01.2021 13:26 Відповісти
Никогда не катался привязанным сзади за машину. Ни по пьяни ни по трезвяне. Наверное, много потерял. Хотя...люди мрут непредвиденно в разных ситуациях.
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18.01.2021 13:29 Відповісти
А мог бы на электровозе прокатиься и погибнуть от удара током, а не тупо убить себя апстену.
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18.01.2021 13:33 Відповісти
"Наши люди на джипах "Чероки", не ездють...". Там, дехто, і на квадроциклі, серед зими, "вишивав"...
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18.01.2021 13:38 Відповісти
Це до речі зовсім не Черокі а Джип Ліберті першого покоління
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18.01.2021 17:42 Відповісти
Я не роздивлявся... Написали в статті "Черокі", то я й озвучив... Суть в іншому - " мажори" "дуркували"... Надивився я на таких... Вони думають, що не тільки людські закони про них не писані, але й закони фізики, хімії та біології,не діють...
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18.01.2021 18:44 Відповісти
та я до вас претензій не маю - то такі "репортьори"
дивно ща такий анти-мажорський утілітарний бренд як Джип став уособленням братків та мажорів
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18.01.2021 19:26 Відповісти
Усе у нас дивне... Товариш розповідав: років 20 тому до них в університет приїхала делегація з Франції, біологи. І він їх по заповідниках возив. Наприкінці влаштував їм пікнік з рибалкою, на Десні. Ну, випили французи, і один питає: А у вас що, студентки поголовно простуцією підробляють?" Товариш питає: "З чого ви взяли?" А йому: "Ну так узорчаті колготки, короткі шкіряні спіднички, топіки, яскравий макіяж... (У Франції це - "уніформа" повій тоді була...).
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18.01.2021 19:35 Відповісти
Естественный отбор, ветер северный...
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18.01.2021 14:26 Відповісти
Судя по прогрессирующему количеству "естественно отобравшихся", шансов попасть в оставшихся живым немного.
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18.01.2021 15:15 Відповісти
Два дебила-это.....
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18.01.2021 16:38 Відповісти
Юноша ))))))) Є@банько!
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18.01.2021 18:34 Відповісти
Премию Дарвина в студию
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18.01.2021 20:06 Відповісти
 
 