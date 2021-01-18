Чиновника Держекоінспекції затримано на хабарі в Києві за підписання акта з обстеження зелених насаджень, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України викрила у хабарництві завідувача сектору ринкового нагляду - старшого державного інспектора з охорони довкілля Державної екологічної інспекції Столичного округу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ у Києві та області.
За даними досудового слідства встановлено, що еколог вимагав неправомірну вигоду від представника однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини за підписання акта з обстеження зелених насаджень, що підлягають вирубці під будівництво міністадіону для громади.
Для уникнення відповідальності кошти зловмисник отримував на картковий рахунок родича. Підписав акти еколог лише після того як упевнився у підтвердженні перерахування грошей.
Правоохоронці затримали зловмисника на паркувальному майданчику одного з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі столиці після підписання дозвільних документів.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
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