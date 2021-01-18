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Новини Фото Хабарники
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Чиновника Держекоінспекції затримано на хабарі в Києві за підписання акта з обстеження зелених насаджень, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила у хабарництві завідувача сектору ринкового нагляду - старшого державного інспектора з охорони довкілля Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ГУ СБУ у Києві та області.

За даними досудового слідства встановлено, що еколог вимагав неправомірну вигоду від представника однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини за підписання акта з обстеження зелених насаджень, що підлягають вирубці під будівництво міністадіону для громади.

Для уникнення відповідальності кошти зловмисник отримував на картковий рахунок родича. Підписав акти еколог лише після того як упевнився у підтвердженні перерахування грошей.

Правоохоронці затримали зловмисника на паркувальному майданчику одного з торговельно-розважальних центрів у Голосіївському районі столиці після підписання дозвільних документів.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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Чиновника Держекоінспекції затримано на хабарі в Києві за підписання акта з обстеження зелених насаджень, - СБУ 01
Чиновника Держекоінспекції затримано на хабарі в Києві за підписання акта з обстеження зелених насаджень, - СБУ 02

Автор: 

хабар (4752) Держекоінспекція (248) Київ (19799) Київська область (4135) СБУ (13070)


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Одна только мысль о том, что "зелень садить", напугала руководство СБУ...
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18.01.2021 13:41 Відповісти
Да он просто колядовал.
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18.01.2021 13:44 Відповісти
Чиновник Госэкоинспекции задержан на взятке в Киеве за подписание акта по обследованию зеленых насаждений, - СБУ - Цензор.НЕТ 5102
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18.01.2021 13:44 Відповісти
Закон є закон? 😁
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18.01.2021 13:46 Відповісти
Відпустіть цього бєдняжку, то всьо Порошенко! То він заставив цього нещасного вчиняти протиправні дії!!!
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18.01.2021 13:45 Відповісти
министадион
с миниотелем и сауной
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18.01.2021 13:46 Відповісти
Спортивная ловля. Покажите решения суда по предидущим взяточникам. Эти мультики задрали - поймали и отпустили.
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18.01.2021 15:34 Відповісти
 
 