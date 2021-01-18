Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області жителі кількох сіл перекрили дороги. Так жителі протестують проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Чернівецької області.

"Поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись пішохідними переходами, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги.

Водіїв просять враховувати ситуацію на зазначених автошляхах під час планування своїх поїздок.

"На місцях проведення акцій протесту працюють співробітники поліції Чернівецької області. Правоохоронці стежать за порядком і охороняють безпеку дорожнього руху.

Поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь-якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції здійснюють відвід автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян", - йдеться в повідомленні.

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