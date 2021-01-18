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Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Чернігівській області жителі кількох сіл перекрили дороги. Так жителі протестують проти підвищення тарифів на комунальні послуги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Чернівецької області.

"Поліцейські зафіксували перекриття руху транспорту місцевими жителями в селах Мамаївці, Дубівці, Берегомет, Неполоківці, Оршівці та в місті Кіцмань. Безперервно рухаючись пішохідними переходами, громадяни в такий спосіб висловлюють невдоволення тарифами на комунальні послуги.

Водіїв просять враховувати ситуацію на зазначених автошляхах під час планування своїх поїздок.

"На місцях проведення акцій протесту працюють співробітники поліції Чернівецької області. Правоохоронці стежать за порядком і охороняють безпеку дорожнього руху.

Поліцейські спілкуються з організаторами та учасниками акції, наголошують на неприпустимості будь-якого порушення публічної безпеки і порядку. Для уникнення заторів співробітники поліції здійснюють відвід автотранспорту від місць проведення протестних зібрань громадян", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Дві траси на Харківщині перекривали на знак протесту проти тарифів на газ. ФОТОрепортаж

Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція 01
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція 02
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція 03

Автор: 

Буковина (854) Нацполіція (15329) протест (2411) Тарифи на газ (1064)


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Топ коментарі
+16
тримайте придурки зєбільні.

Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5090
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18.01.2021 14:20 Відповісти
+13
быдло73 голосовало за чмошника из цирка, теперь живут как в цирке. причем тут водители????
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18.01.2021 14:30 Відповісти
+13
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3756
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18.01.2021 14:37 Відповісти
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Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5466
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18.01.2021 14:16 Відповісти
быдло73 голосовало за чмошника из цирка, теперь живут как в цирке. причем тут водители????
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18.01.2021 14:30 Відповісти
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1423
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18.01.2021 14:36 Відповісти
Як ми тарифами боремось за повернення окупованої частини Донбасу... і які "переваги" в жителів (нібито) неокупованої частини України перед жителями днр?

Приведу порівняльний аналіз тарифів , а ви вже самі й "допетраєте"...

Електроенергія

- на неокупованій частині-з квітня Кабмін планує розділити тарифи для домогосподарств на дві частини: все, що менше 300 кВт * год - по 1,68 грн за кВт * год (504 грн), а все, що вище - по 3,36 грн. (1041 грн за 310 квт/год)

- в днр. Вартість 1 кВт * год при використанні до 150 кВт * год на місяць становить 0,8 руб (30 українських копійок), при використанні від 150 до 800 кВт * год - 1,1 руб (40 українських копійок). Тобто за місяць люди, які спожили 150 кВт * год платять 120 руб (45 грн), ті, хто використовує, наприклад, 300 кВт * год - 240 руб (90 грн).

Газ

- на неокупованій частині-На січень 2021 року в Україні працює 55 постачальників газу. Їх пропозиції варіюються від 7 до 10,8 грн за кубометр газу (середня ціна - 9,04 грн за куб)

- в днр, Тарифи на газ для жителів залишаються без змін вже кілька років. В середньому Ціна газу для людей з лічильником коштуватиме 2,4 рублів за кубометр (це близько 1 грн), якщо без лічильника - 2,6 (1,1 грн). Але ціни в "республіці" встановлюються в залежності від обсягу річного споживання - якщо обсяг споживання перевищує 6000 кубометрів на рік, ціна буде досягати 7,2 руб (близько 3 грн).

Вода холодна

- на неокупованій частині-Середня по країні ціна - близько 23,6 грн за кубометр води (враховуючи і водопостачання, і водовідведення). Однак, в деяких містах ціни досягають навіть 35 грн. Відомо, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. Виходить, сім'я з чотирьох осіб в Києві з 1 січня буде платити близько 500 гривень.

- в днр. Більше року вона становить 21,55 руб за метр кубічний - це приблизно 8 гривень за кубометр. Тобто, на сім'ю з чотирьох осіб піде близько 440 руб (168 грн).

Тепло

- на неокупованій частині-Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн / Гкал.

- в днр. Для сімей, у яких стоять лічильники, ціна на поставки тепла становить для 681,10 руб / Гкал (278 грн за місцевим курсом валют).

А тепер скажіть: Так чия окупація руйнівніша та страшніша для людей:

-Окупація Ордою Путіна - днр-лнр?

-Чи окупація Ордою ЗЕ - всієї України?
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18.01.2021 14:42 Відповісти
в зоопарке для макак вообще все бесплатно. а на засРашке другие цифры-элэнергия 3,5р=1,40грн газ 9 руб=3,42грн. просто у них повышается каждый год понемногу, а у нас перед выборами обещают снизить, через пару лет ОПА, и все в 2 раза.
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18.01.2021 15:03 Відповісти
Уже купил билет в дырляндию?
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Реформи від Зеленського: пенсії суддям підвищили на 22 тис., А військовим всього на 300 грн

- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Які пенсії отримують українці:

судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)

військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...

Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
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18.01.2021 15:21 Відповісти
водятлов теж 73 %, нехай сидять в авто-гріються
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18.01.2021 16:38 Відповісти
Отож, непонятно зачем перекрывать дороги лучше идите и найдите местных Слуг кого вы выбрали и блокируете им дома квартиры.
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18.01.2021 21:39 Відповісти
И срет друг другу в портки назло олигархам.

Это ж они олигархам дороги перекрыли?
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18.01.2021 14:18 Відповісти
народ бесполезно простоит, тарифы не изменят.
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18.01.2021 14:19 Відповісти
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3756
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18.01.2021 14:37 Відповісти
На фото на заднем плане маршрутка с олигархами стоит. Они ехали грабить простых украинцев.
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18.01.2021 14:19 Відповісти
нєе, з 73%.Не хотять сидіти в теплій маршрутці, то нехай виходять на мороз і носять плакати
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18.01.2021 16:39 Відповісти
То по цих дорогах на маршрутках і малолітражках їздять жидоолігархи?Он як замаскувалися,кляті!Так їх,люди,так!Вони страшенно цього бояться!😛
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18.01.2021 14:28 Відповісти
Наголосували ! Ви сьогодні живете так, як вчора голосували.
Візьміть платіжку за комуналку, покладіть на шматок хліба, включить квартал 95 і канал г+г , смачного, насолоджуйтесь, гниди
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18.01.2021 14:46 Відповісти
До 73% поголів'я ніякого відношення не маю.
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18.01.2021 15:02 Відповісти
Что то мне подсказывает что этот народ проплачен через опшоры наворованными и набарыженными деньгами. Они что, хотят что бы вернулись Мальдивы и слепой траст?
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18.01.2021 14:19 Відповісти
Слепой траст и мальдивы у зельца.
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18.01.2021 14:22 Відповісти
правильно ,Шмыга насмехается над нами ,Мне по душе план Тимошенки , газ по 2 грн и доставка не хрена
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18.01.2021 14:19 Відповісти
А чего не по цене советского пломбира?

20 копеек - самое то. И план хороший.
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18.01.2021 14:21 Відповісти
тоже дело
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18.01.2021 14:23 Відповісти
А еще лучше доплачивать. Простые люди это заслужили. И шоб колбаса была, как в детстве и Брежнев живой.
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18.01.2021 14:26 Відповісти
А добування газу, виробництва ковбаси і пломбіру наймемо рептилоїдів з Нубіру.Вони згодні задаром працювати.😛
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18.01.2021 14:32 Відповісти
Вот зачем простейшим заморачиваться такими вещами?

У Тюли ж есть план. Она уже все продумала. Все и всем по 2 гривны. Быдло хлопает ушами от радости.
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18.01.2021 14:37 Відповісти
І лєнін такой маладой і юний октябрь впєрєді
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18.01.2021 16:11 Відповісти
Проще не платить за газ,пусть платят олигархи и их приспешники
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18.01.2021 14:19 Відповісти
Можно. Про суды и конфискацию за долги не слышал?
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Так не на все время...
Месяц два..сразу очухаются и снизят заоблочную цену
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18.01.2021 14:25 Відповісти
Зачем им очухиваться, когда можно е...ать неплательщиков на законных основаниях?
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18.01.2021 14:26 Відповісти
Я не понял ты за зелёных или за синих?)))
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18.01.2021 14:28 Відповісти
Я против совковых идиотов, которые не в курсе, что ничего не берется из ниоткуда.
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18.01.2021 14:28 Відповісти
Лублу самодовольных мальчиков из притонов)))
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18.01.2021 14:34 Відповісти
Оно и видно.
Всегда подозревал, что совковые люмпены не настолько гетеросексуальны, как пытаются рассказывать.
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18.01.2021 14:35 Відповісти
Не зря говорят,не трогай говно не будет вонять
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18.01.2021 14:36 Відповісти
А ще простіше не користуватись газом, то й платити не треба буде.
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18.01.2021 14:43 Відповісти
тримайте придурки зєбільні.

Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5090
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18.01.2021 14:20 Відповісти
шо это ?
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Это маска Богуцкой, надетая на Зеленского.
Жители нескольких сел в Черновицкой области перекрыли дороги, протестуя против повышения тарифов, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9991
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18.01.2021 14:24 Відповісти
до офтальмолога йди.
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18.01.2021 14:25 Відповісти
И ты и я мы все президенты нашей страны! Хуже не будет!
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18.01.2021 14:22 Відповісти
Ну... это лучше чем вообще ничего не делать. Но, не лучше ли перекрывать выезды например глав администраций с ихних рабочих мест и не давать им выходить с работы до тех пор пока они не урегулируют эти вопросы. Или облгазы блокировать. По сути, начальнику облгаза как то пофиг что где то в селе о существовании которого он не знает дорогу перекрыли.
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18.01.2021 14:30 Відповісти
Це народу ссикотно,можна під роздачу потрапити.А перекрити дороги,щоб водії і пасажири мерзли і кляли цих протестантів з їх газом - це запросто.Цікаво,скільки під час таких протестів водії спалили зайвого пального за власний кошт?
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18.01.2021 14:38 Відповісти
Думаю этот один из моментов. Второй, для этого нужно подумать и все проанализировать. Но увы, 73% населения это в тягость. Проще и безопасней тыняться по пешоходному переходу.
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18.01.2021 15:07 Відповісти
Что б было по чесному, всем кто голосовал за зе, сделать газ по 20 грн за куб. электричество по 5 грн за киловат. Остальным уменьшить газ до 3 грн, электричество до 90коп.
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18.01.2021 14:32 Відповісти
Потрібно було перекривати дорогу зебілам і дебілам, а сьогодні і завтра виконуйте їх рішення. Живете так, як втора голосували.Не заважайте нормальним людям їздити і заробляти гроші на утримування своїх сімей.
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18.01.2021 14:33 Відповісти
Вот уж Шмыгаль удивится. Сделал же почти бесплатно всего то по 6.99 Что им еще надо
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18.01.2021 14:42 Відповісти
Еще нужно вернуть пильговый тариф за електричество.
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18.01.2021 14:45 Відповісти
А что это они все сами да сами. Надо было к этому нужному делу слуг привлечь. Поприколу.
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6505
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18.01.2021 15:03 Відповісти
Модератор, у тексті "Чернігівска" слід переправити на Чернівецька.
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18.01.2021 15:04 Відповісти
Нащо? Можна просто трохи зачекати.
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Я поражаюсь просто... Почему они после повышения тарифов, не просят повышение зарплат и пенсий?
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18.01.2021 15:22 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття трас, На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,необхідно змінити форму протесту.
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18.01.2021 15:41 Відповісти
Ну не залізницю ж перекривати? Повітряний простір?
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18.01.2021 16:41 Відповісти
А що з Чернівців потяги не їздять до Києва?
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18.01.2021 21:06 Відповісти
Почему Порошенко до сих пор поднимает тарифы, что происходит?
В стране есть власть или у штурвала клоуны? Куда они смотрят?
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19.01.2021 13:50 Відповісти
Мешканці кількох сіл у Чернівецькій області перекрили дороги, протестуючи проти підвищення тарифів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8825
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20.01.2021 03:08 Відповісти
 
 