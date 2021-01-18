Розрізали тент напівпричепа і намагалися втекти: одеські прикордонники затримали групу нелегалів із Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Одеського загону затримали в Чорноморському морському порту групу нелегалів із Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, мігранти ховалися в напівпричепі з автомастилом, який прибув на теплоході з Туреччини.

"Прикордонний наряд почув підозрілі звуки усередині автопричепа. За вказівкою старшого зміни прикордонники провели візуальне спостереження за підозрілим транспортним засобом. Із настанням сутінків, розрізавши тент, зсередини вилізли невідомі особи. Вони швидко зістрибнули на землю і намагалися втекти з пункту пропуску. Прикордонники оперативно затримали втікачів, у яких не було ніяких документів", - сказано в повідомленні.

За словами затриманих, вони є громадянами Сирії і планували нелегально потрапити до Німеччини.

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Іноземці зізналися, що сіли в напівпричіп у Стамбулі й кожен із них заплатив за такий "вояж" по 7000 євро.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Розслідування ведеться загальною міжвідомчою групою в складі оперативних співробітників Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії з СО Чорноморського ОП і ВБЗПТЛ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області.



Фото: сайт Держприкордонслужби