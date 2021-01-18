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Новини Фото Силовики
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Розрізали тент напівпричепа і намагалися втекти: одеські прикордонники затримали групу нелегалів із Сирії. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Одеського загону затримали в Чорноморському морському порту групу нелегалів із Сирії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

За даними відомства, мігранти ховалися в напівпричепі з автомастилом, який прибув на теплоході з Туреччини.

"Прикордонний наряд почув підозрілі звуки усередині автопричепа. За вказівкою старшого зміни прикордонники провели візуальне спостереження за підозрілим транспортним засобом. Із настанням сутінків, розрізавши тент, зсередини вилізли невідомі особи. Вони швидко зістрибнули на землю і намагалися втекти з пункту пропуску. Прикордонники оперативно затримали втікачів, у яких не було ніяких документів", - сказано в повідомленні.

За словами затриманих, вони є громадянами Сирії і планували нелегально потрапити до Німеччини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку 2021 року прикордонники не пропустили в Україну 400 осіб

Іноземці зізналися, що сіли в напівпричіп у Стамбулі й кожен із них заплатив за такий "вояж" по 7000 євро.

Розрізали тент напівпричепа і намагалися втекти: одеські прикордонники затримали групу нелегалів із Сирії 01

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 332 КК "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Розслідування ведеться загальною міжвідомчою групою в складі оперативних співробітників Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії з СО Чорноморського ОП і ВБЗПТЛ ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області.

Розрізали тент напівпричепа і намагалися втекти: одеські прикордонники затримали групу нелегалів із Сирії 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) нелегали (384) Правоохоронні органи (2710) силовики (2515) Сирія (1874)


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Топ коментарі
+6
Наверно за 7000 евро они могли бы официально свалить.
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18.01.2021 14:39 Відповісти
+5
Так перенаправьте их на Рашу, она же их там спасает который год подряд от игилов. Пусть и едут к братишке Кадырову. Чего они в бездуховную Германию прутся? Хорош уже "мультикультурничать" и разводить немцев на деньги
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18.01.2021 14:43 Відповісти
+5
Назовем это так: неудачная инвестиция. Деньги то им уже не вернут)
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18.01.2021 14:43 Відповісти
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Наверно за 7000 евро они могли бы официально свалить.
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18.01.2021 14:39 Відповісти
или целый год в Украине ни в чем себе не отказывать
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18.01.2021 14:43 Відповісти
Назовем это так: неудачная инвестиция. Деньги то им уже не вернут)
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18.01.2021 14:43 Відповісти
ну боевики это, нормально им не свалить из страны. Ни через турцию, ни через Ирак.
возвращаются в родные пинаты ЕС после пространной войны.
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18.01.2021 15:23 Відповісти
И одни мужики. Другой вопрос, откуда у каждого из этих "несчастных беженцев", которыми они 100% стали бы в Германии по 7000 евро на рыло. Продали все, включая жен и детей? Или в Сирии дела так налаживаются, что 7000 евро собрать - раз плюнуть?
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19.01.2021 07:11 Відповісти
Зубажылые сирийцы тикают с родины. Среднестатестический зебил, так-то, таких деньжищь в жизни в руках не держал))))
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18.01.2021 14:41 Відповісти
Так перенаправьте их на Рашу, она же их там спасает который год подряд от игилов. Пусть и едут к братишке Кадырову. Чего они в бездуховную Германию прутся? Хорош уже "мультикультурничать" и разводить немцев на деньги
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18.01.2021 14:43 Відповісти
не могли літа діждатися, було б краще. ато припхалися з теплої сириї до нас в мороз....зрештою доля мігранта завжди невесела. в свій в час в 2000чних з другом мали змогу допомогти одному такому африканцю, довкола дубар, мороз а він в тонкій куртці на ломаній інгліш просить гроші на поїсти...
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18.01.2021 14:44 Відповісти
Ну правильно чкурнули бо -20, так можна було до того рейху й не доїхати 😎
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18.01.2021 14:57 Відповісти
Поворот не туда )) .
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18.01.2021 15:14 Відповісти
представляю как бомбят фуру на ходу , хрясь ,а там нелегалы вместо ноутбуков
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18.01.2021 15:20 Відповісти
Их поймали в назидание другим, нельзя пройти границу не дав на лапу пограничникам, к "халявщикам" у них жалости нет!
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18.01.2021 15:51 Відповісти
"каждый из них заплатил за такой "вояж" по 7000 евро". Нифига се беженцы. откуда деньги:
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18.01.2021 15:54 Відповісти
представляю, какие деньжищи в этом бизнесе крутятся...
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18.01.2021 15:55 Відповісти
тута тоби не сенегал с ветки на ветку не поскачишь за бананами
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18.01.2021 16:13 Відповісти
В кои то веки задержали эмигрантов на вьезде в страну а не на выезде в ЕС. Наверное случайно. Сирийцы сами лоханулись.
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18.01.2021 16:33 Відповісти
зачем было уезжать если уже есть 7000 тыс.евро?
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18.01.2021 18:19 Відповісти
Какой облом, думали что фура на пароме поплывет в Болгарию или Румынию, разрезают тент- а тут Украина...
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19.01.2021 17:13 Відповісти
Их надо не задерживать, а расстреливать, только жестокость украинских пограничников остановит трафик нелегалов через Украину.
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19.01.2021 17:35 Відповісти
 
 