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500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла контрабанді 500 грамів кокаїну з однієї з сусідніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Партію "товару" іноземець віз для збуту на території нашої держави під виглядом туриста. Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Наркотик був прихований у закритій консервній банці. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина ‒ кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку становить понад 2,1 мільйона гривень. Наразі наркокур’єра затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення додаткових обставин скоєного злочину.

500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 01
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 02
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 03
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 04
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 05
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 06
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту Бориспіль, - СБУ 07

Бориспіль (1144) наркотики (1447) СБУ (12809) боротьба з наркотиками (147)


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Топ коментарі
+4
Бубочке гостинец вёз ?
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18.01.2021 16:11
+4
Это шушера. бубочке тонну герыча на днях подогнали.
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18.01.2021 16:12
+4
Тю.Та у нас у прокуроров по хатам и то больше)
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18.01.2021 16:13
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Бубочке гостинец вёз ?
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18.01.2021 16:11 Відповісти
Это шушера. бубочке тонну герыча на днях подогнали.
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18.01.2021 16:12 Відповісти
из одной из соседних стран



Вот вроде молодой человек - кацап, и не знает, что кацапы перевозят товар в прямой кишке
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18.01.2021 16:13 Відповісти
кацапы в прямой кишке размножаются.
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18.01.2021 16:14 Відповісти
Вместе с глистами
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18.01.2021 16:24 Відповісти
Тю.Та у нас у прокуроров по хатам и то больше)
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18.01.2021 16:13 Відповісти
А где-то в реЗЕденции - "кокаино, бл., кокаино..", под траурный марш и сопли
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18.01.2021 16:13 Відповісти
Для піару іноді Баканову треба приносити жертви з дозволу преЗЕ .Це ж не перша спробапоставщиків й не остання...
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18.01.2021 16:15 Відповісти
Торпеда не дошла до цели.
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18.01.2021 16:16 Відповісти
Гарні ваги. На округленні СБУшники 100 зарплат зароблять. На операцію взяли апарат за тищ баксів а ваги і у митників взяти можна...
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18.01.2021 16:21 Відповісти
и ножик - Грандвей за пиисят гривен, у их похоже б'юджет совсем пичальный
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18.01.2021 16:37 Відповісти
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ - Цензор.НЕТ 3062
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Круто.
Через металл унюхали.
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18.01.2021 16:31 Відповісти
та на рентгене побачили, ето вообще додики какие-то, шо они себе думали - непонятно
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18.01.2021 16:41 Відповісти
немае чим думати
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19.01.2021 12:11 Відповісти
лошара , надо было во "внутренем кармане" перевозить
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18.01.2021 16:41 Відповісти
в кармане спаниель унюхает
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18.01.2021 16:42 Відповісти
собаке может просто твой запах не понравится и она набросится
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18.01.2021 17:19 Відповісти
ето правда, в аеропортах спаниели загрьізают в среднем двадцать плохо пахнущих взросльіх и пятьдесят воняющих детей в год.
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19.01.2021 08:43 Відповісти
У бориспільських митників відсутня культура проведення лабораторних досліджень. Свинюшник. Попросіть митну лабораторію щоб провели з вами курс молодого бійця. Тим більше, що там, на Петрівці, щодня зі зразками буваєте.
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18.01.2021 17:14 Відповісти
Это в какой стране можно на самолёт провезти кокаин ???
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18.01.2021 17:38 Відповісти
Отпустите пацана, это он вёз для Зе!!!
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18.01.2021 18:44 Відповісти
Ой дурак..наркотики через аэропорт. Чтоб наверняка словили
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18.01.2021 22:16 Відповісти
500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ - Цензор.НЕТ 8787
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19.01.2021 21:49 Відповісти
 
 