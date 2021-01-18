500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України запобігла контрабанді 500 грамів кокаїну з однієї з сусідніх країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Партію "товару" іноземець віз для збуту на території нашої держави під виглядом туриста. Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25-річного наркокур'єра затримано в Запорізькій області. Вилучено "товар" на 11 млн грн за цінами "чорного" ринку, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Наркотик був прихований у закритій консервній банці. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина ‒ кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку становить понад 2,1 мільйона гривень. Наразі наркокур’єра затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення додаткових обставин скоєного злочину.













