500 грам кокаїну, захованого в консервній банці, виявили в іноземця в аеропорту "Бориспіль", - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України запобігла контрабанді 500 грамів кокаїну з однієї з сусідніх країн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Партію "товару" іноземець віз для збуту на території нашої держави під виглядом туриста. Заборонені речовини правоохоронці виявили в його особистих речах під час митного огляду в Міжнародному аеропорту "Бориспіль".
Наркотик був прихований у закритій консервній банці. Проведені на місці експрес-дослідження підтвердили, що виявлена речовина ‒ кокаїн. Вартість вилученого наркотику за цінами "чорного ринку становить понад 2,1 мільйона гривень. Наразі наркокур’єра затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
У межах кримінального проводження, розпочатого за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення додаткових обставин скоєного злочину.
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Вот вроде молодой человек - кацап, и не знает, что кацапы перевозят товар в прямой кишке
Через металл унюхали.