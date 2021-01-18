Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України у вересні 2020 затримала в Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об'єктів критичної інфраструктури регіону. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі СБУ при процесуальному керівництві Рівненської обласної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 15, ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України направлено до суду.

За даними слідства, в травні 2020 представник ФСБ РФ, використовуючи канали зв'язку, залучив до конфіденційного співробітництва жителя Одеської області. За завданням іноземної спецслужби він збирав і передавав інформацію про один із військових об'єктів Збройних Сил України, дислокований на території регіону.

Також за завданням і за грошову винагороду від куратора фігурант намагався вчинити диверсію на об'єкті Рівнеоблводоканал, під час якої було затримано контррозвідниками СБУ. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

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