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Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки України у вересні 2020 затримала в Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об'єктів критичної інфраструктури регіону. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідчі СБУ при процесуальному керівництві Рівненської обласної прокуратури завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) і ч. 2 ст. 15, ст. 113 (замах на диверсію) Кримінального кодексу України направлено до суду.

За даними слідства, в травні 2020 представник ФСБ РФ, використовуючи канали зв'язку, залучив до конфіденційного співробітництва жителя Одеської області. За завданням іноземної спецслужби він збирав і передавав інформацію про один із військових об'єктів Збройних Сил України, дислокований на території регіону.

Також за завданням і за грошову винагороду від куратора фігурант намагався вчинити диверсію на об'єкті Рівнеоблводоканал, під час якої було затримано контррозвідниками СБУ. Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років.

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Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ 01
Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ 02

контррозвідка (470) Рівне (573) СБУ (12809) ФСБ (1450) диверсія (348)


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Топ коментарі
+3
молодці
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18.01.2021 16:26
+3
Наши суды или дадут смешной срок или простят или оправдают. Ківаловська судова система найбільша загроза для держави Україна.
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18.01.2021 16:34
+2
когда уже найдут тех мразей которые наши склады взрывали?
Балаклея, Калиновка, Ичня
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18.01.2021 16:28
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молодці
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18.01.2021 16:26 Відповісти
Цікаво, що цю роботу працівники СБУ зробили не завдяки керівнику СБУ, другу дитинства найвеличнішого, лейтенанту Баканову.
Добре хоч ще не всіх звільнили, хоч колись ще є працювати.
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18.01.2021 16:43 Відповісти
Комусь
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18.01.2021 16:44 Відповісти
когда уже найдут тех мразей которые наши склады взрывали?
Балаклея, Калиновка, Ичня
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18.01.2021 16:28 Відповісти
Пороха маєте в віду?
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18.01.2021 16:29 Відповісти
кто взорвал, того и маю
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18.01.2021 16:34 Відповісти
Сіли Вова з дружком по криворожанському падьєзду й вирішили попіарити Дружка- лейтинанта фальшивого , навіть деякою поставкою вирішили жертвануть!
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18.01.2021 16:28 Відповісти
ЗЄПЛЕСНЯВАЯ ПІАРАКЦІЯ!
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18.01.2021 16:33 Відповісти
Наши суды или дадут смешной срок или простят или оправдают. Ківаловська судова система найбільша загроза для держави Україна.
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18.01.2021 16:34 Відповісти
"Агент ФСБ"? А я думаю, рядовой наркоша решил подработать. СБУ наконец-то вспомнили что они про "безопасность Украины", а не про бабло. Поменьше пафоса.
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18.01.2021 17:46 Відповісти
ПОРА ВВОДИТЬ ЭВТАНАЗИЮ !!! Я ПРОТИВ ТАКИХ КОРМИТЬ ЗА НАШ СЧЕТ !!!
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19.01.2021 08:45 Відповісти
 
 