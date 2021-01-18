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Новини Фото Силовики
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Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на "кримінальну сходку". Власника оштрафували за роботу під час локдауну. ФОТОрепортаж

Одинадцять людей, які прибули в Первомайськ на Миколаївщині на зустріч для "розподілу сфер впливу", доставлені у відділення поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

17 січня дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW та Mercedes-Benz Vito прибули у місцеве кафе Первомайська на так звану "сходку". В авто були мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років, які мали вирішувати питання розподілу сфер спливу у кримінальному середовищі.

Співробітники карного розшуку та сектору реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції доставили 11 учасників "кримінальної сходки" до відділку поліції для перевірки на можливу причетність до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолети, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та набої до неї, а також  =понад сотню набоїв різного калібру. Мікроавтобус та легковик зловмисників поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

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На власника кафе, який в період локдауну дозволив вказаним особам збиратись у його кафе, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину", що тягне за собою накладення штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на кримінальну сходку. Власника оштрафували за роботу під час локдауну 01

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Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на кримінальну сходку. Власника оштрафували за роботу під час локдауну 02
Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на кримінальну сходку. Власника оштрафували за роботу під час локдауну 03
Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на кримінальну сходку. Власника оштрафували за роботу під час локдауну 04
Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на кримінальну сходку. Власника оштрафували за роботу під час локдауну 05

криміналітет (301) Миколаївська область (2270) Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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Топ коментарі
+7
Судя по транспорту сходку проводили опущенные "авторитеты".....
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18.01.2021 19:52
+6
хозяином арсенала окажеться кто то один. остальных на волю. хреново что национальности не пишшут. было бы интересно. есть сородичи авакяна или нет?
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18.01.2021 20:01
+3
Не могли в лісі з дотриманням соціальної дистанції в півтора метри і в масках сходняк організувати? Порушники карантину!
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18.01.2021 20:09
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Тю. Шо - нормальной хаты не нашлось перетереть? Зачем подставляться?
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18.01.2021 19:44 Відповісти
да что кафе, что хара, все одно, "мил человек" среди них был

огнестрелы кончно же батон на первом фото "крошитиь" - все продумали пацаны, все учли
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18.01.2021 20:15 Відповісти
батон вообще в маршрутке валяется. шутка ли 11 бандитов по центнеру приехали )))
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18.01.2021 21:20 Відповісти
Судя по транспорту сходку проводили опущенные "авторитеты".....
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18.01.2021 19:52 Відповісти
Армянские черти. Валить эту нечесть надо.
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18.01.2021 20:58 Відповісти
булочки на паперти собрали...
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18.01.2021 20:00 Відповісти
хозяином арсенала окажеться кто то один. остальных на волю. хреново что национальности не пишшут. было бы интересно. есть сородичи авакяна или нет?
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18.01.2021 20:01 Відповісти
та горилку бухали, тут их всех и повязали, алкашей-мафиози
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18.01.2021 20:03 Відповісти
Я думала, эти сходки только в кино остались.
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18.01.2021 20:04 Відповісти
если бы реформа правоохранительных органов была не "бутафорской", а так этих уважаемых людей подержат немного и отпустят с богом
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18.01.2021 22:22 Відповісти
та ты Ганалула вообще лучше не думай после своих перлов по географии)))
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18.01.2021 23:04 Відповісти
Не могли в лісі з дотриманням соціальної дистанції в півтора метри і в масках сходняк організувати? Порушники карантину!
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18.01.2021 20:09 Відповісти
Хлеб на полу машины! Скоты однако.
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18.01.2021 20:26 Відповісти
Фото після обшуку. Бачив як обшуки проводять? Як що так то не пиши маєчню, як що ні подивись потім пиши.
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18.01.2021 20:48 Відповісти
вот взяли и хозяина кафешки в лохдаун подстваили...
теперь еще штраф платить и...с братками объясняться кто стуканул))))
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18.01.2021 20:32 Відповісти
Я5ийсь треш…сходка,штраф за порушення локдауну…
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18.01.2021 20:41 Відповісти
Штраф мог быть только для озвучки. Хотя в наше время любой, кто с мобилой, косвенно становится дятлом. Когда 11 выпасаемых номеров пересекаются в одно и тоже время в одном и том же месте - это заинтересует даже самых ленивых оперативников. Возможно, что и хозяин не при делах.
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19.01.2021 03:57 Відповісти
Остальных отпустят на поруки, это ж уважаемые люди.
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18.01.2021 20:42 Відповісти
Остальных отпустят на поруки, это ж уважаемые люди.
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18.01.2021 20:43 Відповісти
Кажуть по їх "понятіях" на сходку приїзджати зі зброєю "западло" , чи вже їх "понятія" як дишло- куди повернув туди й вийшло?
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18.01.2021 20:46 Відповісти
Нет, просто это методы работы мусоров, которые не меняются уже более 30 лет а пипл активно хавает такие картинки с ружжом и батоном. В этом фото эпично все, прямо как в «Бумере» когда траву в газете «Сельский час» подкинули... Но зрителям нравится, они верят что бандиты на сходки с ружьями и наганами ходят...
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18.01.2021 21:10 Відповісти
ржака, а не новина
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18.01.2021 20:50 Відповісти
а повесил бы шторы, менты мимо бы прошли )
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18.01.2021 21:21 Відповісти
Звичайно не моя справа, але цікаво - чотири пістолети стартові,під флобера патрони, чи травмати? Дробовик зрозуміло ніхто не спиляв приклад і ствол, то тягне на админку. І це все? Чи викулупувати з булочки мак будете для справи по незаконному обороту наркотичних засобів? Сміхота!!!
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19.01.2021 07:11 Відповісти
УЖЕ НЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ АВТОРИТЕТЫ, А БОМЖИ КАКИЕ ТО ПОШЛИ !)
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19.01.2021 07:42 Відповісти
 
 