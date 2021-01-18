Поліція затримала 11 жителів Миколаївщини, які зібралися у кафе на "кримінальну сходку". Власника оштрафували за роботу під час локдауну. ФОТОрепортаж

Одинадцять людей, які прибули в Первомайськ на Миколаївщині на зустріч для "розподілу сфер впливу", доставлені у відділення поліції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

17 січня дві групи озброєних чоловіків на автомобілях BMW та Mercedes-Benz Vito прибули у місцеве кафе Первомайська на так звану "сходку". В авто були мешканці Южноукраїнська та Первомайська віком від 21-го до 57-ми років, які мали вирішувати питання розподілу сфер спливу у кримінальному середовищі.

Співробітники карного розшуку та сектору реагування патрульної поліції Первомайського районного відділу поліції доставили 11 учасників "кримінальної сходки" до відділку поліції для перевірки на можливу причетність до вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Під час огляду транспортних засобів правоохоронці вилучили чотири пістолети, ножі, рушницю 16 калібру у зарядженому стані та набої до неї, а також =понад сотню набоїв різного калібру. Мікроавтобус та легковик зловмисників поміщені на штрафмайданчик поліції для вирішення питання щодо накладення на них арешту. Зброю та боєприпаси поліцейські вилучили та направили на експертизу.

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На власника кафе, який в період локдауну дозволив вказаним особам збиратись у його кафе, співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 44-3 "Порушення правил щодо карантину", що тягне за собою накладення штрафу від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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