В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували. ФОТОрепортаж
Трамвай рухався вулицею Старопортофранківською в бік Пастера в Одесі, коли його підрізав автомобіль Skoda. Водій трамваю застосувала екстрене гальмування.
Як повідомили журналістам у пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася в центрі міста на вулиці Старопортофранківській близько 18:20, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Згідно з повідомленням, вагон трамвайного маршруту №28 рухався в бік вулиці Пастера, коли його підрізав автомобіль Skoda. Водій трамвая застосувала екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення, в результаті кілька пасажирів у вагоні впали. Після цього водій вийшла з кабіни, щоб переконатися в тому, що транспортні засоби не були пошкоджені. Однак водій Skoda почав її ображати, після чого вдарив в обличчя, повалив на землю і почав бити ногами. Пасажири трамвая втрутилися в ситуацію.
Водія Skoda затримали і передали співробітникам служби безпеки дорожнього руху вказаного комунального підприємства, які прибулим за викликом, згодом його забрала поліція.
Жінку-водія доставлено до МКЛ №11, де їй надають медичну допомогу.
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Жінки конче мусять навчитися вміти постояти за себе і захиститися.
Водій мусила б вийти з чимось у руках, щоб цьому скоту дати здачі.
Одужання.
І покарання покидьку.
Уже давно забрали первенство у BMW)))
Иногда "Шкоды" вспыхивают ни с того, ни с сего.
А тут ему попалась женщина - ощутил себя "героем".