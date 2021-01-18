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В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували. ФОТОрепортаж

Трамвай рухався вулицею Старопортофранківською в бік Пастера в Одесі, коли його підрізав автомобіль Skoda. Водій трамваю застосувала екстрене гальмування.

Як повідомили журналістам у пресслужбі комунального підприємства "Одесміськелектротранс", НП сталася в центрі міста на вулиці Старопортофранківській близько 18:20, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з повідомленням, вагон трамвайного маршруту №28 рухався в бік вулиці Пастера, коли його підрізав автомобіль Skoda. Водій трамвая застосувала екстрене гальмування, щоб уникнути зіткнення, в результаті кілька пасажирів у вагоні впали. Після цього водій вийшла з кабіни, щоб переконатися в тому, що транспортні засоби не були пошкоджені. Однак водій Skoda почав її ображати, після чого вдарив в обличчя, повалив на землю і почав бити ногами. Пасажири трамвая втрутилися в ситуацію.

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Водія Skoda затримали і передали співробітникам служби безпеки дорожнього руху вказаного комунального підприємства, які прибулим за викликом, згодом його забрала поліція.

Жінку-водія доставлено до МКЛ №11, де їй надають медичну допомогу.

В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 01
Фото: dumskaya.net
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 02
Фото: dumskaya.net
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 03
Фото: dumskaya.net
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 04
Фото: dumskaya.net
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 05
Фото: dumskaya.net
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували 06
Фото: dumskaya.net
ДТП (4467) Одеса (5451) трамвай (236) водії (428)


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Топ коментарі
+81
**** как быдло распустилось
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18.01.2021 23:08
+49
Вот же ********!
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18.01.2021 23:08
+41
Задавити козла трамваєм.
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18.01.2021 23:08
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Вот же ********!
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18.01.2021 23:08 Відповісти
**** как быдло распустилось
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18.01.2021 23:08 Відповісти
оно и не попускалось
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18.01.2021 23:15 Відповісти
А суд його виправдає як завжди.
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18.01.2021 23:31 Відповісти
Задавити козла трамваєм.
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18.01.2021 23:08 Відповісти
Таки да..Було б справедливо захерачити бидлана трамваем в момент коли воно підрізало...І трамваю б нічого не було він міцний і бичарі миттєва карма.
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18.01.2021 23:24 Відповісти
Этого петуха никто не замесил на месте. Что с этим городом не так?!
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18.01.2021 23:09 Відповісти
никто не хочет за телесные срок получить, так то правильно
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18.01.2021 23:16 Відповісти
Так карантин усі в масках пасажири були...Вломили б бику усі гуртом і розійшлися б.
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18.01.2021 23:30 Відповісти
Терпіли Сер.
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18.01.2021 23:32 Відповісти
С ума посходили шкодники.
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18.01.2021 23:10 Відповісти
А вообще надо было Шкоду трамвайщице бить, у неё преимущество в движении.
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18.01.2021 23:13 Відповісти
тогда бы он ее убил
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18.01.2021 23:23 Відповісти
Пассажиры не дали бы.
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18.01.2021 23:35 Відповісти
Кто в теме: прошли те времена, когда на зоне за насилие к бабам самого в бабу превращали?
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18.01.2021 23:10 Відповісти
Не перевелись те кто в такие сказки верят.
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18.01.2021 23:15 Відповісти
на повороте значит там конечная и трамвай делает круг
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18.01.2021 23:10 Відповісти
Это не конечная, до конечной несколько остановок
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19.01.2021 08:26 Відповісти
Почему он при пассажирах свидетелях несколько раз поскользнувшись не ударился головой об рельс?
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18.01.2021 23:11 Відповісти
Озвіріння продовжується.
Жінки конче мусять навчитися вміти постояти за себе і захиститися.
Водій мусила б вийти з чимось у руках, щоб цьому скоту дати здачі.

Одужання.
І покарання покидьку.
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18.01.2021 23:18 Відповісти
т.е. избиратели зеленскаго вмешались в ситуацию, а если бы оне были из другого лагеря, то не вмешались ?
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18.01.2021 23:28 Відповісти
Уф! Шо за секрєдниє свєдєнія от рашки ляпнулись на сковороду от блінов?!)))
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18.01.2021 23:25 Відповісти
В Одесі водій Skoda підрізав трамвай, а потім побив жінку-водія, її госпіталізували - Цензор.НЕТ 5716
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18.01.2021 23:27 Відповісти
а в мене не чорний, а красний. кожаний, як зараз помню.
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18.01.2021 23:33 Відповісти
Зачем тормозила то?!!!!
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18.01.2021 23:32 Відповісти
Все це від безкарності, давайте взагалі закриємо в'язниці, роздамо всім зброю і побачимо що вийде.
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19.01.2021 00:21 Відповісти
Аннушка разлила масло... Но трамвай вовремя остановился. После этого Аннушка озверела...
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19.01.2021 00:22 Відповісти
На Skoda ездит одно б@дло
Уже давно забрали первенство у BMW)))
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19.01.2021 00:23 Відповісти
Це ви висираєте, а я написав результат досліджень) і судячи з вашої реакції ви і є те б@дло)))
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19.01.2021 11:37 Відповісти
В Америке есть такая штрафная система, где тебе начисляют баллы. Если получил определенное количество баллов, то тебе не выдают кредит, ты не можешь управлять авто (сперва на определенный срок, а при повторном нарушении, пожизненно), тебе отказывают в страховке. Грубо говоря, очень серьезные сферы жизни страдают из-за того, что ты нарушаешь правила езды или дебоширишь. Впрочем... Наше быдло даже это не остановило бы.
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19.01.2021 00:46 Відповісти
Судя по заплывшей жиром морде, кривым ногам и отвисшему брюху, типичный представитель породы рашко-ватникус-дебилиус. Рекомендация врача: экстремальные меры физического воздействия и принудительная эвтаназия.
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19.01.2021 01:20 Відповісти
Лысое, пузатое, очкастое ЧММО !
Иногда "Шкоды" вспыхивают ни с того, ни с сего.
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19.01.2021 01:34 Відповісти
Зебильная клоака. Ну хоть весело им теперь там.
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19.01.2021 01:44 Відповісти
О це і є яскравий зразок ********* бидла , тут у бундесі був би реальний срок , без варіянтів , в Украіні скорійш за всього ніхрена йому не буде - занесе один кошик до ментів , другий до лікарні і всьо порешаеться ... Тому що це чмо знає що воно не сяде (!) і інше чмо теж то знає і тому маємо що маємо...
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19.01.2021 03:12 Відповісти
Водители коммунальных мусоровозов и дальнобои с такими не церемонятся.
А тут ему попалась женщина - ощутил себя "героем".
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19.01.2021 06:19 Відповісти
Бидло рулить. Лише за рік дуже помітно зросла бидлячість та зникла патріотичність. Навіть тут, на Цензорі це помітно. Багато агресії останнім часом, багато неадекватних дописувачів, нервових та переповнених ненавистю. Звичайно, що їх тут банять та деактивують, але ж у реальному житті таке бидло не забаниш, його треба або побити, або навіть вбити, бо само воно не заспокоїться.
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19.01.2021 03:29 Відповісти
Надеюсь, когда-нибудь он попытается подрезать груженый товарный состав.
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19.01.2021 06:41 Відповісти
этож сколько ума в голове шоб подрезать трамвай.
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19.01.2021 06:46 Відповісти
да, надо было таранить
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19.01.2021 20:52 Відповісти
типовий зе виборець в яккого мізки в животі а в голові повна срака
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19.01.2021 06:57 Відповісти
Когда-то полковник Кольт уравнял шансы
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19.01.2021 07:16 Відповісти
УБЕЙТЕ ЕГО И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!!
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19.01.2021 07:35 Відповісти
Явный фанат партии шария или опзжопы,- никакой разницы .,.
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19.01.2021 08:09 Відповісти
быдло должно сидеть
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19.01.2021 08:16 Відповісти
В следующий раз не будет тормозить!
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19.01.2021 09:15 Відповісти
народ оскотинился: ковид, локдаун, цены на коммуналку, дорогущая жратва - крышу сносит и без того не обремененному интеллектом поголовью. В Одессы кол-во быдла последнее время просто зашкаливает
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19.01.2021 09:54 Відповісти
ну номера видны... надеюсь скоро увидеть новость о том как машина с номерами ВН2668НЕ сгорела...
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19.01.2021 10:13 Відповісти
Одним из ярких признаков "ватности" является агрессия. Одесса ... она такая.
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19.01.2021 10:23 Відповісти
Руцкій мір, він такий ...ватна мораль
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19.01.2021 18:19 Відповісти
Его Шкода должна сгореть - пусть подрезает трамвай пешком.
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19.01.2021 18:25 Відповісти
бидлота на Шкоді.
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19.01.2021 20:27 Відповісти
судя по роже или мент или судья
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19.01.2021 20:51 Відповісти
Там на фото та самая ватная харя, которую забыли пинками до границы с паРАШЕЙ довести?
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19.01.2021 21:48 Відповісти
 
 