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Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС. ФОТОрепортаж

Бронегрупа одного з підрозділів мотопіхотної бригади провела навчання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 01

Під час навчань військові відпрацювали сценарій виходу бронегрупи в заданий район, заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога.

Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 02
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 03
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 04
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 05
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 06
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 07

Командир підрозділу розповів, що тренування з особовим складом бронегрупи проводяться регулярно, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Також щодня відбуваються заняття з індивідуальної та професійної підготовки.

"Відпрацьовуємо дії бронегрупи в різних ситуаціях, які можуть виникнути під час загострення бойових дій, як в обороні, так і в наступі, – говорить командир бронегрупи. – Наприклад, висування на підсилення передових позицій, відбиття наступу ворога, перехід в контрнаступ, заняття та утримання нових позицій".

Також дивіться: Бійці-зв'язківці провели навчання на одному з полігонів Херсонщини. ВІДЕО

Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 08
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 09
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 10
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 11
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 12
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 13
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 14
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 15
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 16
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС 17

військові навчання (2775) Донбас (22355) ЗСУ (7540) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
бронегрупа фон клейста дивизии голова ...так пишут как будто тигры...там совковые братские могилы пехоты коробки)
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18.01.2021 23:10
+2
хлопці, наварили хоча б протикумулятивні решітки на ці благенькі БМП-1 чи що ?
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18.01.2021 23:15
+2
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 6996Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 3070
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19.01.2021 08:35
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бронегрупа фон клейста дивизии голова ...так пишут как будто тигры...там совковые братские могилы пехоты коробки)
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18.01.2021 23:10 Відповісти
2 БМП это серьезная бронегруппа. На кабанов выехали поохотится
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18.01.2021 23:13 Відповісти
На таких дятлов как ты
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18.01.2021 23:34 Відповісти
хлопці, наварили хоча б протикумулятивні решітки на ці благенькі БМП-1 чи що ?
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18.01.2021 23:15 Відповісти
Судя по состоянию и количеству техники и 40-ка +- летним пузатеньким солдатам, нам ещё много предстоит сделать
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18.01.2021 23:28 Відповісти
как то все жиденько выглядит. 2БМП это серьезные учения. это говорит лишь о том что топливо нещадно пздят вышестоящие
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19.01.2021 00:41 Відповісти
Это скорее всего тренировались разведчики,то бишь разведгруппа.На фото засвечена БРМ-1к,машина разведки,от БМП-1 отличается чуть увеличенным размером башни.
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19.01.2021 12:38 Відповісти
Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 6996Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС - Цензор.НЕТ 3070
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19.01.2021 08:35 Відповісти
Покатались - молодцы. Может стрельнете пару раз? Хоть для прикола....
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19.01.2021 10:19 Відповісти
 
 