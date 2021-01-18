Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС. ФОТОрепортаж

Бронегрупа одного з підрозділів мотопіхотної бригади провела навчання в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Під час навчань військові відпрацювали сценарій виходу бронегрупи в заданий район, заняття вогневих рубежів і відбиття атаки ворога.













Командир підрозділу розповів, що тренування з особовим складом бронегрупи проводяться регулярно, відповідно до плану бойової підготовки підрозділу. Також щодня відбуваються заняття з індивідуальної та професійної підготовки.

"Відпрацьовуємо дії бронегрупи в різних ситуаціях, які можуть виникнути під час загострення бойових дій, як в обороні, так і в наступі, – говорить командир бронегрупи. – Наприклад, висування на підсилення передових позицій, відбиття наступу ворога, перехід в контрнаступ, заняття та утримання нових позицій".

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