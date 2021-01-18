Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО
Спробу незаконно перевезти через кордон велику суму готівкової валюти блокували прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно з співробітниками митниці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу ДПСУ.
Нашпигований валютою автомобіль "Ауді" виявили учора ввечері у пункті пропуску "Порубне". Транспортним засобом їхав з Румунії 29-річний житель Чернівецької області.
Під час поглибленої перевірки автівки оглядова група знайшла заховані за обшивкою стелі 39090 євро дрібними купюрами.
Валюту, гривневий еквівалент якої складає понад 1 млн 329 тис. гривень вилучили разом з транспортним засобом, який оцінили у 280 тис. гривень.
Топ коментарі
+8 Biagio Tanzarella
показати весь коментар19.01.2021 01:34
+7 Grigorij Ar
показати весь коментар19.01.2021 01:06
+4 Al Be
показати весь коментар18.01.2021 23:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
========================================
Нанюхали чи що?
==============================
А їхав би мудьо на Ланосі чи Славуті то провіз би 100%
или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?