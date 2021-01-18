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Новини Фото Силовики
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Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Спробу незаконно перевезти через кордон велику суму готівкової валюти блокували прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно з співробітниками митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу ДПСУ.

Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 01

Нашпигований валютою автомобіль "Ауді" виявили учора ввечері у пункті пропуску "Порубне". Транспортним засобом їхав з Румунії 29-річний житель Чернівецької області.

Під час поглибленої перевірки автівки оглядова група знайшла заховані за обшивкою стелі 39090 євро дрібними купюрами.

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Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба 02

Також читайте: Січневий карантин не вплине на курс валют, навпаки, є підстави для зміцнення гривні, - радник президента Устенко

Валюту, гривневий еквівалент якої складає понад 1 млн 329 тис. гривень вилучили разом з транспортним засобом, який оцінили у 280 тис. гривень.

Буковина (847) валюта (2378) Держприкордонслужба ДПСУ (5974) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513)


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Топ коментарі
+8
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно Яуказать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
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19.01.2021 01:34
+7
Закон о ввозе макс. 10000 конечно тупой. Лучше бы радовались, что деньги в страну идут.
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19.01.2021 01:06
+4
Кто-нибудь, скажите этому авдюку: Фізособа може ввозити в Україну та вивозити за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума готівкової валюти і банківських металів дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то необхідне письмове декларування

или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?
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18.01.2021 23:45
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Попытку незаконно перевезти через границу крупную сумму наличной валюты блокировали пограничники

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Нанюхали чи що?
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18.01.2021 23:39 Відповісти
Как всегда - наводка. Именно поэтому замяли для ясности причину "углубленной проверки".
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19.01.2021 10:26 Відповісти
Дааа. Лучше б 4 раза туда сюда метнулся через границу с 10 тыс. Дешевле бы встало чем так
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18.01.2021 23:41 Відповісти
Мог бы и квадрокоптером отправить....туда же сигареты перекинул!))
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18.01.2021 23:49 Відповісти
Мне как-то нужно было 50000 долларов вывезти, взял жену и детей, всем в руки по 12500, таможенникам сказал что бабушка на конфеты дала, даже не пересчитывали
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19.01.2021 07:24 Відповісти
12500? это больше чем 10 тысяч евро
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19.01.2021 08:05 Відповісти
Нашпигованный валютой автомобиль "Ауди" обнаружили вчера вечером

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А їхав би мудьо на Ланосі чи Славуті то провіз би 100%
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18.01.2021 23:41 Відповісти
румыно-цыганский инвестор! ...думал приедет в Украину ...и ему еще няню дадут!))....а они...инвестиции отобрали ....и машину)))
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18.01.2021 23:55 Відповісти
мог бы умнее поступить -положить в бардачок, так хотя бы хоть сотка евро к рукам прилипла
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18.01.2021 23:43 Відповісти
Кто-нибудь, скажите этому авдюку: Фізособа може ввозити в Україну та вивозити за межі України готівкову валюту і банківські метали в сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро, без письмового декларування митному органу. Якщо ж сума готівкової валюти і банківських металів дорівнює або перевищує в еквіваленті 10 000 євро, то необхідне письмове декларування

или он ром цыганской национальности, тупой, как чавелла?
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18.01.2021 23:45 Відповісти
Якщо перевищує 10 000 то потрібне декларування. А ще митники можуть запитати про походження коштів, чеки з банкомату ітд ітп
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18.01.2021 23:57 Відповісти
Хотел человек за коммуналку заплатить, что ему теперь делать, даже авто забрали
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18.01.2021 23:46 Відповісти
Контрабас, звичайно ж, знищили?
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18.01.2021 23:58 Відповісти
Ага, ага! 😂
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18.01.2021 23:59 Відповісти
Так он же ввозил валюту, а не вывозил. В Украине не нужна валюта? Почему такая несправедливость?
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19.01.2021 00:19 Відповісти
Закон о ввозе макс. 10000 конечно тупой. Лучше бы радовались, что деньги в страну идут.
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19.01.2021 01:06 Відповісти
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно Яуказать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
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19.01.2021 01:34 Відповісти
Можешь возить миллионами, только укажи достоверный источник происхождения денег. Это нормальная международная практика, т.к. такие деньги могут быть получены преступным (в большинстве случаев) путем. Есть даже специальная международная организация - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3 отмыванию преступных доходов и финансированию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма , а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.
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19.01.2021 07:44 Відповісти
Предполагаю (не знаю точно, но носом чую) , что кто оперирует миллионами - не имеет наших мелких проблем. Проблемы имеют простые люди с суммами в несколько десятков тысяч, заработанных нелегально, но своим трудом. Что я могу сказать на границе? Чем может подтвердить доходы трудяга, если везёт сумму, вдвое выше официально заработанной? Иди объясни погранцу, что по документам работал и получал зарплату, допустим, за 35 раб. часов в неделю, а фактически пахал 70 часов и разница -"теневые" деньги. Есть кто-то ненормальный, кто сам себя "сдаст"? Откуда мне знать, чем может обернуться эта искренность в будущем? Здесь многие стороны жизни непредвиденно оборачиваются против нас. Не углубляясь, скажу: нас не очень-то любят ни местные жители, ни пограничники, ни работники укр. консульства, ни земляки что за границей, что дома. Жить стало весело, жить стало хорошо со знаком минус .
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19.01.2021 23:56 Відповісти
Никак не могу понять, почему укр. государству не нравится, что люди зарабатывают на жизнь за границей. И тяжело понять, что легальный источник денег часто невозможно указать, т. к. многие зарабатывают без официального трудоустройства? Или работают в нескольких местах. Я этот случай вижу как узаконенный грабёж простого человека гос. органом.
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19.01.2021 01:39 Відповісти
заробляє валюту для країни- раніш за це медалі давали і почесні грамоти, а зараз злочинець,- світ перевернувся
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19.01.2021 06:05 Відповісти
Чому МВФ можна для олігархії ввозити а приватній особі ні? Він же не вивозить , як ********** олігархії, всю валюту в офшори. Кукукнута країна.
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19.01.2021 08:52 Відповісти
от олень, цигарки він туди квадриком відсилав, а виручку вирішив так завезти, ну тепер нюхай йух.
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19.01.2021 08:57 Відповісти
Тупость заключается в номинале перевозимой валюты, еще бы по 5 евро купюрами вез.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
 
 