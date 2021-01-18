Житель Буковини намагався ввезти з Румунії 39 тис. євро під обшивкою автомобіля, - Держприкордонслужба. ФОТО

Спробу незаконно перевезти через кордон велику суму готівкової валюти блокували прикордонники Чернівецького прикордонного загону спільно з співробітниками митниці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прессслужбу ДПСУ.

Нашпигований валютою автомобіль "Ауді" виявили учора ввечері у пункті пропуску "Порубне". Транспортним засобом їхав з Румунії 29-річний житель Чернівецької області.

Під час поглибленої перевірки автівки оглядова група знайшла заховані за обшивкою стелі 39090 євро дрібними купюрами.

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Валюту, гривневий еквівалент якої складає понад 1 млн 329 тис. гривень вилучили разом з транспортним засобом, який оцінили у 280 тис. гривень.