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Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами. ФОТОрепортаж

Перша Сіверська окрема танкова бригада Збройних сил України провела зимові навчання зі стрільбами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбук.

Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 01

Метою батальйонно-тактичних навчань було вдосконалення практичних навичок в управлінні підрозділами батальйону під час підготовки та ведення наступу в різних умовах обстановки. Досягнення злагоджених та вмілих дій батальйону під час ведення наступального бою з ходу з висуванням з глибини.

Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 02
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 03
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 04
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 05

Також дивіться: Бронегрупа однієї з мотопіхотних бригад провела навчання у районі ООС. ФОТОрепортаж

Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 06

Після розгортання в бойовий порядок за умовним сигналом здійснено забезпечення введення в бій головних сил та артилерії. З виходом на рубіж відбулася атака переднього краю умовного противника та знищення його вогневих позицій.

Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 07
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 08
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 09
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 10

Силами розвідувальних підрозділів було виявлено та відбито напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника, що відвернуло увагу противника та дало змогу закріпитися на вигідному рубежі.

Також дивіться: Танкові підрозділи ОС провели навчання: відпрацьовували дії в засідках та основні елементи бою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 11
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами 12

Автор: 

оборона (4779) танк (2064) військові навчання (2775) 1 окрема танкова бригада (14) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+7
Найбезпечніше місто України для відпочинку, це Очаков, тому що там є база США !!!
Слава США !!! Слава Україні !!!
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19.01.2021 02:45
+5
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 7141
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19.01.2021 08:35
+4
Україна- це Європа. То у вас в Сибіру снігу по шию.
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19.01.2021 06:14
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Что то на Зиму не похоже, даже траву не засыпало снегом.
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19.01.2021 02:38 Відповісти
Україна- це Європа. То у вас в Сибіру снігу по шию.
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19.01.2021 06:14 Відповісти
Найбезпечніше місто України для відпочинку, це Очаков, тому що там є база США !!!
Слава США !!! Слава Україні !!!
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19.01.2021 02:45 Відповісти
Як не крути, а якщо головнокомандуючий - ьішак, то й танки відстріляли по ішацьки.
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19.01.2021 03:09 Відповісти
о, винтороге вже з самого ранку бояри накатило, ягелем заїло.
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19.01.2021 08:29 Відповісти
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 4722Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 1374
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19.01.2021 08:32 Відповісти
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 7141
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19.01.2021 08:35 Відповісти
Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 2198
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19.01.2021 08:33 Відповісти
" ... со стрельбами" ню, ню. А почему нет видео с этими самыми стрельбами? И на фото не видно этих самых стрельб. Представляю как Мордор ржет над такими "учениями" без использования боеприпасов.
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19.01.2021 10:13 Відповісти
Хорошо,что учились на технике,а не "пеший по танковому"
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19.01.2021 12:56 Відповісти
Відео є як раз.
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19.01.2021 13:17 Відповісти
Контрольное слово "учились". Если раз в год выезжать на такие покатушки, то научаться?
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19.01.2021 13:10 Відповісти
 
 