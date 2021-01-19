Підрозділи 1-ї окремої танкової бригади ЗСУ провели зимові навчання зі стрільбами. ФОТОрепортаж
Перша Сіверська окрема танкова бригада Збройних сил України провела зимові навчання зі стрільбами.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбук.
Метою батальйонно-тактичних навчань було вдосконалення практичних навичок в управлінні підрозділами батальйону під час підготовки та ведення наступу в різних умовах обстановки. Досягнення злагоджених та вмілих дій батальйону під час ведення наступального бою з ходу з висуванням з глибини.
Після розгортання в бойовий порядок за умовним сигналом здійснено забезпечення введення в бій головних сил та артилерії. З виходом на рубіж відбулася атака переднього краю умовного противника та знищення його вогневих позицій.
Силами розвідувальних підрозділів було виявлено та відбито напад диверсійно-розвідувальної групи умовного противника, що відвернуло увагу противника та дало змогу закріпитися на вигідному рубежі.
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